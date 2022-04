I film da vedere assolutamente in tv questa settimana (dal 23 al 29 aprile)

S ono tanti ogni settimana i film che ogni settimana passano in tv in prima serata ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, per un motivo o per un altro. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro. Vediamo insieme quelli dal 23 al 29 aprile 2022.

SABATO 23 APRILE

In tv, su Rete 4, c’è un film assolutamente da vedere questa settimana se amate le botte del duo formato da Bud Spencer e Terence Hill: Pari e dispari. Questa volta i due sono un guardiamarina e un forzuto camionista che devono sgominare una banda specializzata in gioco d’azzardo. Per gli amanti dell’animazione, invece, Italia 1 propone il primo e indimenticabile L’era glaciale, quello che ci ha fatto conoscere i simpatici Manny, Sid, Diego e, soprattutto, Scrab, animali preistorici ma dall’indole moderna.

Chi ama le storie di letteratura e grandi amori non può perdersi su Tv2000 Grandi speranze, adattamento del romanzo di Dickens con i giovani Jeremy Irvine e Holliday Granger nei ruoli degli innamorati Pip ed Estella. La serata è poi arricchita su Rai Movie dall’horror psicologico La vedova Winchester che, ispirato a una storia realmente accaduta, ha nella grande Helen Mirren il suo punto di forza.

DOMENICA 24 APRILE

Tra i film da vedere assolutamente in tv questa settimana c’è su Rai 1 Rita Levi Montalcini, biopic con Elena Sofia Ricci (ri)trasmesso in occasione del compleanno di una delle nostre più celebri scienziate, nata il 22 aprile 1909. Rai 4 offre invece un thriller ad alta tensione in cui un uomo all’apparenza perfetto si rivela essere un acerrimo nemico per una donna che ha rotto una relazione a un passo dal matrimonio, The Perfect Guy.

Se amate gli intrighi torbidi potete appassionarvi su Cielo a In the Cut, film firmato dalla premio Oscar Jane Campion con Meg Ryan protagonista. Gli appassionati di Angelina Jolie possono infine ripiegare su Iris e vedere, se non l’hanno già fatto prima, Identità violate. Jolie è qui una brillante psicologa dell’Fbi alle prese con un pericoloso serial killer.

LUNEDì 25 APRILE

Quattro sono le proposte di film assolutamente da vedere e ben si adattano con la loro diversità a palati differenti. Su Tv8 c’è la commedia Mia moglie per finta: ok, non si tratta di un capolavoro ma permette di vedere Jennifer Aniston e Nicole Kidman fuori da ogni rigido schema. Italia 2 trasmette, invece, Il luogo delle ombre, un fantasy dalle venature horror con il compianto Anton Yelchin, attore morto giovanissimo morto per un tragico e beffardo incidente.

Su Cine 34, anche se fuori stagione, passa La vita è bella, il capolavoro di Roberto Benigni sulla Shoah vincitore di 3 premi Oscar. Chiude l’offerta della serata 27 che propone la più scorretta delle commedie in rosa: Le amiche della sposa, titolo oramai divenuto cult e imperdibile per chi vuol farsi delle grosse grasse risate.

MARTEDì 26 APRILE

Tra i film assolutamente da vedere in tv della serata spicca su Rai 2 la commedia Come ti divento bella, un film che gioca sull’importarsi del sentirsi belle e attraenti pur non cambiando aspetto fisico. Nel cast Amy Schumer, Michelle Williams, Emily Ratajkowski e persino Naomi Campbell!

Chi ama Jennifer Lopez non può astenersi dal vedere su Nove l’action thriller Parker in cui la nostra beniamina fa coppia con Jason Statham alla ricerca di un bottino prima rubato e poi perduto. Richard Gere, sex symbol di un’intera generazione, e Diane Lane sono invece la coppia al centro di L’amore infedele, su Rai 4. A dirigere il film è quell’Adrian Lyne di cui abbiamo di recente apprezzato il ritorno con Acque profonde.

La commedia romantica della serata è proposta da La 5, Questione di tempo, dove il viaggio nel tempo del protagonista è un escamotage per trovare la ragazza dei suoi sogni. Chiude l’offerta della serata, infine, il bellissimo Proxima su Rai Movie. Eva Green è un’astronauta francese che vede la sua relazione con la figlioletta andare nel caos quando scopre di dover prendere parte a una missione spaziale dalla durata di un anno.

MERCOLEDì 27 APRILE

Il film assolutamente da vedere in tv della serata è su Rai 1: Brooklyn. Saoirse Ronan è una giovane irlandese che, nei primi anni Cinquanta, emigra a Brooklyn, trovando un mondo totalmente diverso ad attenderla. Quando una tragedia la riporterà nella natia Irlanda, dovrà scegliere tra due uomini e due Paesi tra loro distanti anni luce.

Rai 4 trasmette invece il dramma a tinte horror The Room – La stanza del desiderio, in cui Olga Kurylenko e Kevin Janssens si trasferiscono in una casa con una stanza in grado di materializzare ogni desiderio. Anche quello di avere un figlio. Il costo da pagare si rivelerà però molto alto.

Chiude l’offerta della serata su La 5 la commedia romantica Appuntamento con l’amore, commedia sanvalentiniana dalle mille storie d’amore intrecciate con Jessica Biel, Jessica Slba, Julia Roberts e Anne Hathaway, tra gli altri.

GIOVEDì 27 APRILE

Tra i film da vedere assolutamente in tv questa settimana c’è il biopic Judy su Rai 3. Renée Zellweger, che per il film ha vinto un Oscar come miglior attrice protagonista, è la leggendaria Judy Garland in un momento particolare della sua vita, il 1968, quando situazione finanziaria e vita privata erano al collasso.

Su Nove è possibile invece vedere una delle commedie romantiche che hanno contribuito a creare il mito di Julia Roberts: Se scappi, ti sposo. Al suo fianco c’è Richard Gere, con cui si ricrea la coppia dell’evergreen Pretty Woman.

L’offerta della serata è completata su Rai 4 da Chiudi gli occhi con protagonista Blake Lively nei panni di Gina, una donna che dopo essere stata cieca riacquista la vista ma non riconosce più il mondo che la circonda, a cominciare dal marito James.

VENERDì 29 APRILE

Su Cielo c’è un film assolutamente da vedere se non lo avete fatto di recente al cinema. Si tratta di Due, dramma firmato da Filippo Meneghetti sul legame queer tra due donne in pensione profondamente innamorate l’una dell’altra in segreto. Quando la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento imprevisto, la famiglia di una delle due finisce per scoprire la verità, con le tristi conseguenze del caso. "Il film racconta la storia di una sfida e di una passione insieme dolce e caparbia. Ma questa sfida è anche un modo di esplorare alcuni temi che mi affascinano: quanto influisce sulle nostre azioni lo sguardo degli altri? Quale conflitto interiore si accende nel confronto con questo tipo di censura? In ogni caso è importante che le due protagoniste non siano percepite come vittime, ma come eroine che combattono per il loro amore", ha detto il regista.

Su La 5, invece, si possono continuare a seguire le vicende della disastrata Bridget Jones con Che pasticcio, Bridget Jones!, dove ancora una volta l’indecisa protagonista dovrà scegliere tra Mark e l’ex capo Daniel.

