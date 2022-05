S ono tanti ogni settimana i film che passano in tv in prima serata ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, per un motivo o per un altro. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro. Vediamo insieme quelli dal 21 al 27 maggio 2022.

SABATO 21 MAGGIO

Ben cinque sono le proposte di film da vedere assolutamente in tv. Partiamo dalla più curiosa: su Rai Movie è possibile recuperare Ballo Ballo, musical spagnolo ispirato alle canzoni della nostra Raffaella Carrà, come già si intuisce dal titolo: un omaggio sicuramente maggiore di quello dell'Eurovision.

Finiti gli show del sabato sera, sia Rai 1 sia Canale 5 propongono dei film, due commedie italiane. Rai 1 offre Chi m’ha visto? con l’inedita coppia formata da Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello, con un musicista che inscena la sua scomparsa. Canale 5, invece, propone L’ora legale, commedia di e con Ficarra e Picone venata da satira politica.

Italia 1 conclude il ciclo animato preistorico di Manny e Sid con L’era glaciale: In rotta di collisione, con i protagonisti alle prese con il Big Bang scatenato da Scrat. Su Rete 4, infine, si continua con le avventure di Bud Spencer e Terence Hill: Io sto con gli ippopotami, altro cult della coppia, ambientato in Africa.

Le foto dei film di sabato 21 maggio 1/5 Ballo Ballo. 2/5 Chi m'ha visto?. 3/5 L'ora legale. 4/5 L'era Glaciale: In rotta di collisione. 5/5 Io sto con gli ippopotami. PREV NEXT

DOMENICA 22 MAGGIO

Nella serata in cui Rai 1 propone la prima puntata della miniserie tv Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, le altre reti rispondono con pochissimi film da vedere assolutamente in tv. Le uniche tre proposte interessanti arrivano da Italia 1, Iris e Cine 34.

Italia 1 offre Batman Begins, il primo capitolo delle avventure dell’uomo pipistrello interpretato da Christian Bale e diretto da Christopher Nolan. Iris risponde con La vendetta di Luna, in cui una giovane sopravvissuta cerca vendetta e risposte al massacro dei genitori. Cine 34 controbatte, infine, con La casa stregata, un cult degli anni Ottanta con Renato Pozzetto ed Eleonora Giorgi.

Le foto dei film di domenica 22 maggio 1/3 Batman Begins. 2/3 La vendetta di Luna. 3/3 La casa stregata. PREV NEXT

Lunedì 23 maggio

Nella serata che ricorda il trentennale della strage di Capaci, tra i film da vedere assolutamente in tv c’è su La 7 Giovanni Falcone, pellicola di Giuseppe Ferrara che ricostruisce dieci anni di storia siciliana, dal 1981 al 1992.

Su Cielo, invece, si può recuperare l’action spagnolo Zona ostile, ambientato nell’inferno della guerra in Afghanistan, mentre se amate l’alta velocità puntate dritto su Italia 1: troverete Fast & Furious 7.

Tutte da ridere sono invece le proposte di 27 e Cine 34. La prima trasmette Vizi di famiglia, commedia con Jennifer Aniston e Kevin Costner, ideale seguito di Il laureato. La seconda, invece, punta sull’italiano Tiramisù, con l’inedita coppia formata da Vittoria Puccini e Fabio De Luigi, diretto da De Luigi stesso.

Le foto dei film di lunedì 23 maggio 1/5 Giovanni Falcone. 2/5 Zona ostile. 3/5 Fast and Furious 7. 4/5 Vizi di famiglia. 5/5 Tiramisù. PREV NEXT

Martedì 24 maggio

Tra i film da vedere assolutamente in tv questa settimana c’è su Canale 5 Cinquanta sfumature di rosso, l’ultimo capitolo della celebre saga che ha contribuito a sdoganare il bondage e a lanciare tra le star Dakota Johnson.

Rai 2 risponde con un western tutto al maschile: I magnifici 7, dignitoso remake dell’omonimo cult del 1960. Cielo, invece, la butta sul ridere con la commedia sentimentale francese Fuga d’amore, con l’irresistibile Kad Merad.

Se siete in cerca di un bel dramma passate su Rai 5 che propone L’affido, in cui una separazione finisce in tragedia sotto lo sguardo di un bambino di 11 anni. Se poi volete dei cult ve ne consigliamo due agli antipodi e appartenenti a generazioni differenti: Un principe tutto mio su La 5 e il divertente Gli uomini preferiscono le bionde su Tv2000 con il mito Marilyn Monroe in coppia con Jane Russell.

Le foto dei film di martedì 24 maggio 1/6 Cinquanta sfumature di rosso. 2/6 I magnifici sette. 3/6 Fuga d'amore. 4/6 L'affido. 5/6 Un principe tutto mio. 6/6 Gli uomini preferiscono le bionde. PREV NEXT

Mercoledì 25 maggio

Sono ben cinque i film da vedere assolutamente in tv tra cui poter scegliere. Il primo è un must per chi ha voglia di commemorare le vittime di mafia: su Rai 1 c’è Il traditore in cui Pierfrancesco Favino dà volto a Tommaso Buscetta, uno degli storici pentiti di Cosa Nostra.

Altre atmosfere segnano su Rai 4 Sei ancora qui, in cui Bella Thorne deve vedersela con messaggi che arrivano dall’aldilà e un assassino che vuole ucciderla. Su Iris invece si riflette sull’uso degli psicofarmaci grazie a Effetti collaterali, film con un cast all star capitanato da Jude Law e Rooney Mara.

La 5 propone Jenny’s Wedding, commedia che gioca con le reazioni di una coppia di genitori al coming out e successivo matrimonio della figlia lesbica. Altra commedia è anche Cambio vita, la proposta di 27 con Ryan Reynolds e Jason Bateman che si scambiano corpo e vita. Chi ha voglia di un bel classico passi, invece, su La7D e si riveda L’età dell’innocenza con Michelle Pfeiffer nei panni di una contessa dalla dubbia reputazione.

Le foto dei film di mercoledì 25 maggio 1/6 Il traditore. 2/6 Sei ancora qui. 3/6 Effetti collaterali. 4/6 Jenny's Wedding. 5/6 Cambio vita. 6/6 L'età dell'innocenza. PREV NEXT

Giovedì 26 maggio

La proposta di film da vedere assolutamente in tv si apre con la prima tv su Italia 2 di I morti non muoiono, horror ecologista con dialoghi e situazioni spassose interpretato tra gli altri da Adam Driver, Tilda Swinton e Selena Gomez.

Canale 5 risponde con la commedia Poveri ma ricchissimi, incentrata sulle vicende economiche della famiglia Tucci capitanata da Christian De Sica, mentre 27 risponde con la commedia sentimentale inglese Mickey Occhi Blu, utile a capire perché alle vostre mamme piaceva Hugh Grant.

Su 20 si può recuperare il primo capitolo di Sherlock Holmes con un altro mito della generazione X, Robert Downey jr., ma se non vi soddisfa provate a buttare un occhio allo Sean Connery di Caccia a ottobre rosso su Iris: non ve ne pentirete.

Le foto dei film di giovedì 26 maggio 1/5 I morti non muoiono. 2/5 Poveri ma ricchissimi. 3/5 Mickey occhi blu. 4/5 Sherlock Holmes. 5/5 Caccia a ottobre rosso. PREV NEXT

Venerdì 27 maggio

Cinque sono le proposte di film da vedere assolutamente in tv. Partiamo da Rai 3 che propone Bombshell – La voce dello scandalo, film con Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie su un caso veramente accaduto che ha contribuito non poco alle battaglie del #MeToo. Femminista è anche l’offerta di Rai Movie con Una giusta causa: nel 1956, una delle 9 donne ammesse alla facoltà di legge di Harvard vince un importante processo di discriminazione.

Si ride invece con gli acchiappafantasmi italiani di Sono solo fantasmi su Canale 5 e con la Sandra Bullock di Miss FBI: Infiltrata speciale, seguito di Miss Detective. Per chi ama invece le pruderie su Cielo passa Valérie – Diario di una ninfomane: il titolo dice già tutto.

Le foto dei film di venerdì 27 maggio 1/5 Bombshell - La voce dello scandalo. 2/5 Una giusta causa. 3/5 Sono solo fantasmi. 4/5 Miss FBI: Infiltrata speciale. 5/5 Valérie - Diario di una ninfomane. PREV NEXT