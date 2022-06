I film da vedere assolutamente in tv questa settimana (dal 18 al 24 giugno)

S ono tanti ogni settimana i film che passano in tv in prima serata ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, per un motivo o per un altro. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro. Vediamo insieme quelli dal 18 al 24 giugno 2022.

Sabato 18 giugno

Sono cinque le proposte di film da vedere assolutamente in tv nel corso della serata e due sono anche delle prime visioni. È il caso di Rai 2 che, per il ciclo dedicato ai gialli del sabato sera, propone Morte in Normandia, film tv del celebre ciclo Delitto a…. Protagonista in questo caso è una scrittrice (ex medico legale) che indaga su un omicidio che ricorda da vicino uno dei tanti descritti in un suo libro. Tv2000 risponde con il primo passaggio di Troppo lontano, commedia di formazione con due ragazzini ambientata nel mondo del calcio: l’inclusività è uno dei temi trattati con delicatezza e tatto.

Tra i classici della serata non potete perdere su Rete 4 il cult per eccellenza con Renato Pozzetto, Il ragazzo di campagna, titolo che ha segnato un’intera generazione e che mostra una Milano che forse non c’è più. Geena Davis è invece protagonista su Iris dell’action thriller Spy, in un cui potete vederla in un’inedita versione tutta bionda e armi. L’offerta della serata è completata da Italia 1 con un super classico del cinema per ragazzi degli anni Ottanta: Gremlins, con al centro alcune creature fantasy dall’animo ferocissimo.

Domenica 19 giugno

Tra i film da vedere assolutamente in tv spiccano due titoli d’autore del cinema italiano più recente. Canale 5 offre PadreNostro, in cui Pierfrancesco Favino porta in scena la figura di un uomo realmente esistito (il padre del regista Claudio Noce) e l’attentato di cui fu vittima nel 1976. Rai 5 risponde invece con l’intenso Martin Eden, il film che Pietro Marcello (regista di Le vele scarlatte) ha tratto dal romanzo di Jack London.

Più variegate sono le proposte delle altre reti. Su Italia 1 si continua a ridere con Bradley Cooper & Co. alle prese con le disarmanti avventure di Una notte da leoni 2 mentre Cielo risponde con il fantascientifico Cold Skin, con al centro creature artiche non proprio tenerissime. Se amate invece i film con forti protagoniste in cerca di riscatto potete puntare su Rai 4 dove Taraji P. Henson è una killer professionista in Proud Mary o su Iris dove una rossa Nicole Kidman è alle prese con un serial killer in alto mare in Ore 10: calma piatta.

Se, invece, amate i classici riletti su 20 vi aspetta King Kong di Peter Jackson, con Naomi Watts nei panni di colei che fa impazzire d’amore il povero gorillone.

Lunedì 20 giugno

Due sono prima di tutti gli altri i film che dovete assolutamente vedere in tv. Su Cielo passa in prima visione lo splendido Girl di Lukas Dhont (in concorso quest’anno a Cannes con Close): racconta la storia di una quindicenne ballerina nata nel corpo di un maschio, ottimo spunto per riflettere di inclusività e identità di genere. Rai 1 propone invece l’altrettanto sensibilizzante Wonder, in cui Julia Roberts è la madre di un bambino affetto da una sindrome che gli deforma il volto: preparate i fazzoletti.

Iris propone la biografia della fotografa Diane Arbus in Fur – Un ritratto immaginario di Diane Arbus con Nicole Kidman sommessamente protagonista. Cate Blanchet guida invece The Missing su Rai Movie, un affascinante western firmato da Ron Howard, mentre Gina Carano non conosce ostacoli e pericoli nel movimentato In the Blood, in onda su Rai 4.

Su La 5 trovate L’uomo dei sogni, uno dei titoli cult che ha permesso alle vostre madri di fantasticare su Kevin Costner, mentre 27 trasmette Amore con interessi, film con un loro altro idolo mai dimenticato, Michael J. Fox. Se, infine, siete portati alla scoperta dei classici, su Tv2000 c’è Il diavolo alle 4, drammone con i grandi Spencer Tracy e Frank Sinatra.

Martedì 21 giugno

Altra serata ricca di film da vedere assolutamente in tv. Si parte con Rai 1 e la prima visione assoluta di Papà per amore, commedia francese dedicata al tema della genitorialità con apertura nei confronti di diversi tipi di famiglia (ve ne parliamo nel nostro speciale). Ma è una prima tv assoluta anche Horizon Line, proposto da Italia 1 con una coppia alle prese con un piccolo volo disperato.

Di voli non andati come dovrebbero racconta anche il bel Flight su Tv8 con Denzel Washington nei panni di un pilota aereo che deve affrontare una commissione d’inchiesta sul suo operato. Mentre su La 5 prosegue il ciclo dedicato a Twilight con Eclipse, Nove e 34 raccontano gli esami di maturità con due commedie che hanno segnato dei punti cardine: Notte prima degli esami e Immaturi.

Ben altro clima è quello proposto da Rai Movie con Beautiful Boy in cui un padre affronta la tossicodipendenza del figlio diciottenne. Su Tv2000 c’è invece Come rubare un milione di dollari e vivere felici, deliziosa commedia con Audrey Hepburn. Tuttavia, il cult della serata resta su Cielo Hysteria, film in costume sull’invenzione del… vibratore!

Mercoledì 22 giugno

Sono quattro i film da vedere assolutamente in tv. Su Rai 1 Luca Argentero, Ambra Angiolini e Stefano Fresi sono i mattatori della commedia Al posto tuo con due manager costretti a scambiarsi vita per una settimana. Rai Movie propone invece l’intenso Quando le mani si sfiorano, su un amore interraziale giovanile durante la Seconda guerra mondiale.

La 5 e 27 rispondono infine con due commedie statunitensi sempre gradevoli: Amore a mille… miglia con Drew Barrymore e Bugiardo bugiardo con l’imprevedibile Jim Carrey.

Giovedì 23 giugno

Tra i film da vedere assolutamente in tv su Rai 2 si recupera Copperman, saltato qualche settimana fa per far posto al calcio, in cui Luca Argentero riveste i panni di una sorta di Forrest Gump all’italiana. Su Nove va in onda invece la commedia sentimentale La dura verità, una storia d’amore sullo sfondo di un programma tv.

Gli anni Ottanta e Novanta fanno capolino su 34 e La 5 grazie a Borotalco, uno dei cult di Carlo Verdone con Eleonora Giorgi, e Piccolo grande amore, il primo film assoluto girato da Raoul Bova divenuto nel tempo uno scult imperdibile.

Se l’azione di Jimmy Bobo e il dramma di La figlia del generale su Rai Movie e La 7 non fanno per voi, su Tv2000 trovate Alexis Bledel, la Rory di Una mamma per amica, nella commedia Laureata… e adesso?, il cui titolo molto dice sulla trama.

Venerdì 24 giugno

Dei cinque film da vedere assolutamente in tv quello proposto da Rai 3 è l’unico in prima visione: si tratta di Un giorno di pioggia a New York con Timothèe Chalamet, Elle Fanning e Selena Gomez diretti da Woody Allen. Tuttavia, proposte di grandi autori sono anche quelle di Italia 1 che trasmette il fantascientifico (e rompicapo) Interstellar con Matthew McConaughey e Anne Hathaway, e di Iris che propone The New World, definito come la vera storia di Pocahontas con Colin Farrell diretto da Terence Malick.

Più leggere sono infine le proposte di La 5 e Rai Movie. La 5 offre The Boss, commedia in cui Melissa McCarthy è il tremendo capo di Kristen Bell, mentre Rai Movie si affida a Nati stanchi, il primo esilarante film con Ficarra e Picone non ancora esplosi.

