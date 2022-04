I film da vedere assolutamente in tv questa settimana (dal 16 al 22 aprile)

S ono tanti ogni settimana i film che ogni settimana passano in tv in prima serata ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, per un motivo o per un altro. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro. Vediamo insieme quelli dal 16 al 22 aprile 2022.

SABATO 16 APRILE

In tv, su Rai Movie, c’è un film assolutamente da vedere questa settimana se amate le storie di famiglia che si collegano tragicamente a eventi realmente accaduti: Il segreto di una famiglia, con Berenice Bejo. Dopo anni di assenza, Eugenia torna a La Quietud, la tenuta di famiglia vicino Buenos Aires. Qui, trova la madre e la sorella. Le tre donne sono così costrette a confrontarsi con i traumi emotivi e gli oscuri segreti del loro passato, vissuto sullo sfondo della dittatura militare. Vecchie gelosie tornano allora alla luce, amplificate dalla sconvolgente somiglianza fisica tra le due sorelle. Qui, cosa scrissi a proposito del film tempo fa.

Per gli amanti delle favole su 27 c’è invece l’appuntamento con una delle tate più divertenti degli ultimi anni, Tata Matilda e il grande botto. Mentre chi ama la commedia italiana può sempre scegliere su Cine 34 Un sacco bello, uno dei titoli cult di Carlo Verdone.

Se volete sbloccare un ricordo della vostra infanzia, la proposta di Cartoonito fa per voi. Il canale propone infatti in prima visione tv D’Artacan e i 3 moschettieri, storia resa celebre anche da una serie animata degli anni Novanta.

Le foto dei film di sabato 16 1/4 Il segreto di una famiglia. 2/4 Tata Matilda e il grande botto. 3/4 Un sacco bello. 4/4 D'Artacan e i 3 moschettieri. PREV NEXT

DOMENICA 17 APRILE

Tra i film da vedere assolutamente in tv questa settimana c’è su Iris Strangerland, un dramma australiano con Nicole Kidman. Al centro della storia troviamo Catherine e Matt Parker, due coniugi stanno cercando di adattarsi alla loro nuova vita a Nathgari, una remota cittadina nel deserto. Alla vigilia di una massiccia tempesta di polvere, Catherine e Matt hanno l'esistenza sconvolta quando i loro due figli adolescenti Lily e Tom scompaiono nel deserto.

Rai 2 propone invece la commedia sentimentale Quello che importa veramente, in cui un giovane scopre di avere il dono di guarire le persone. Incredulo, sarà aiutato da una giovane malata di cancro.

Una forte amicizia tra un adolescente e un lupo è al centro di Alpha – Un’amicizia forte come la vita, proposto da Rai 4. Se, infine, siete curiosi di capire come si divertivano al cinema i vostri genitori recuperate su Italia 1 Il ciclone, la commedia più nota di Leonardo Pieraccioni.

Le foto dei film di domenica 17 1/4 Strangerland. 2/4 Quello che importa veramente. ALPHA 3/4 Alpha - Un'amicizia forte come la vita. 4/4 Il ciclone. PREV NEXT

Lunedì 18 APRILE

Due sono i film assolutamente da vedere nella serata di Pasquetta. Il primo lo offre Tv8 e ben si adatta a chi ama le favole d’amore. È La Bella e la Bestia, nella versione francese con Léa Seydoux e Vincent Cassel, più vicina alla favola originale che alla versione resa famosa da Disney.

27 invece vi propone Una notte da leoni 3, terzo capitolo di una saga comica, in giro per il mondo, che ha contribuito non poco alla creazione del mito dell’attore Bradley Cooper.

Le foto dei film di lunedì 18 1/2 La Bella e la Bestia. THE HANGOVER PART III 2/2 Una notte da leoni 3. PREV NEXT

Martedì 19 aprile

Tre sono le proposte di film assolutamente da vedere e ben si adattano nella loro diversità anche ai palati più esigenti. Il primo è su Rai 2 ed è la commedia con Jennifer Lopez, Piacere, sono un po’ incinta, su una giovane donna che è ricorsa all’inseminazione artificiale il giorno prima di incontrare l’amore della sua vita.

Tv8 continua invece la saga dell’Uomo Ragno interpretato da Tom Holland con Spiderman: Far from Home, campione di incassi al botteghino e con Zendaya nel ruolo di MJ.

Se invece amate la fantascienza unita alla bellezza di Scarlett Johansson non potete mancare su Rai Movie il cult Under the Skin. La protagonista della storia è una voluttuosa donna di non specificate origini aliene che si aggira per le highland scozzesi in cerca di uomini. Lo scopo è di attirarli nella propria trappola di disumanizzazione prima di finire vittima delle proprie azioni quando il contatto con l'umanità ha effetti devastanti sulla sua stessa pelle.

Le foto dei film di martedì 19 1/3 Piacere, sono un po' incinta. Sony Pictures 2/3 Spiderman: Far from Home. 3/3 Under the Skin. PREV NEXT

Mercoledì 20 aprile

Il film assolutamente da vedere in tv della serata è su Rai 1: The Help. Si tratta di un titolo oramai elevato a cult che racconta, con una prospettiva al femminile la discriminazione razziale degli anni Sessanta in America. È valso un premio Oscar a Octavia Spencer come miglior attrice non protagonista e offre numerosi spunti di riflessione. Imperdibile.

In occasione della Giornata della Terra, 20 propone la commedia Downsizing – Vivere alla grande con Matt Damonn. Il film immagina cosa potrebbe accadere se, come soluzione alla sovrappopolazione mondiale, alcuni scienziati norvegesi scoprissero come ridurre gli esseri umani a un'altezza di dodici pollici e studiassero la possibilità di ridurre l'intera popolazione mondiale nell'arco di 200 anni. Tra coloro che decidono di sottoporsi all'operazione di rimpicciolimento vi è Paul Sanfranek. Con la moglie Audrey, Paul intravede nelle nuove dimensioni la possibilità di lasciare la loro stressata esistenza a Omaha per una vita più confortevole in una comunità di "ridotti". La scelta, però, è destinata a innescare una serie di avventure che cambieranno per sempre Paul e il suo modo di vedere le cose.

La 5, infine, propone uno dei musical più apprezzati del cinema: Grease – Brillantina, ritratto della generazione degli anni Settanta con John Travolta e Olivia Newton-John.

Le foto dei film di mercoledì 20 Dale Robinette/©Walt Disney Studios Motion Pictures 1/3 The Help. Paramount Pictures. 2/3 Downsizing - Vivere alla grande. 3/3 Grease - Brillantina. PREV NEXT

Giovedì 21 aprile

Tra i film da vedere assolutamente in tv questa settimana c’è la commedia Un figlio di nome Erasmus su Canale 5. Produzione tutta italiana, ha un cast da urlo (compresa la rediviva Carol Alt) e parla di quattro quarantenni chiamati a scoprire chi tra loro è il padre di un’adolescente.

Su Rai 4 si propongono le vicende a suon di zombie di Zombieland – A colpo sicuro, sequel della commedia horror con Emma Stone e Andrew Garfield. Su Italia 2 si ride invece con La fine del mondo, diretto da Judd Apatow,

Se invece amate le storie d’amore con grandi divi non potete mancare l’appuntamento di La 5 con Un giorno… per caso con la coppia d’oro formata da Michelle Pfeiffer e George Clooney.

Le foto dei film di giovedì 21 1/4 Un figlio di nome Erasmus. 953624 - ZOMBIELAND 2 2/4 Zombieland - A colpo sicuro. World's End 3/4 La fine del mondo. 20th Century Fox Film Corp. 4/4 Un giorno... per caso. PREV NEXT

Venerdì 22 aprile

Il film assolutamente da vedere in tv della serata è su Iris ed è un capolavoro della cinematografia mondiale. Si tratta di Shining, opera di Stanely Kubrick che negli ultimi anni ha dato vita a sequel, documentari e persino serie tv. La paura è tanta che dal set la protagonista Shelley Duvall è uscita con un esaurimento nervoso dal quale non si è mai più ripresa.

Per sognare a occhi aperti su Rai Movie c’è Il fantastico mondo di Amélie, il film che ha lanciato Audrey Tatou, mentre La 5 propone la vita (disastrosa) da single di Renée Zellweger in Il diario di Bridget Jones.

Le foto dei film di venerdì 22 THE SHINING, Shelley Duvall, 1980 1/3 Shining. 2/3 Il favoloso mondo di Amélie. 3/3 Il diario di Bridget Jones. PREV NEXT