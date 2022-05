S ono tanti ogni settimana i film che passano in tv in prima serata ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, per un motivo o per un altro. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro. Vediamo insieme quelli dal 14 al 20 maggio 2022.

SABATO 14 MAGGIO

Nella serata della finale dell’EuroVision, sono tre i film da vedere assolutamente in tv se non siete interessati alle canzoni. Il primo titolo proposto è Anche se è amore, non si vede, commedia di Ficarra e Picone in onda su Canale 5. Con un cast che comprende anche Ambra Angiolini e Diane Fleri, è un film spartiacque nel percorso del due palermitano impegnato in questo momento nelle riprese di Incastrati 2.

Su Italia 1 prosegue invece la saga animata preistorica di Sid, Manny e Diego con L’era glaciale 4: Continenti alla deriva, in cui un iceberg porta i nostri beniamini nel bel mezzo dell’oceano tra strane creature e spietati pirati.

Rai Movie, infine, propone Magnolia, titolo cult di Paul Thomas Anderson, con al centro una giornata qualsiasi nella vita di nove persone. Tom Cruise, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman e John C. Reilly ne sono i protagonisti.

DOMENICA 15 MAGGIO

In tv, su Iris, tra i film da vedere assolutamente c’è Rivelazioni, un cult di Barry Levinson con Demi Moore e Michael Douglas. Si tratta di un film che affronta il delicato tema delle molestie sessuali ma da una prospettiva inedita: a essere molestato è un lui, che subisce le conseguenze del suo no all’intraprendente collega Meredith.

Su Rai 4 chi ama le storie di riscatto può godersi A Bluebird in my Heart. Un ex galeotto in cerca di redenzione vede la sua nuova esistenza tranquilla rimessa in discussione dopo l’aggressione subita dalla figlia della proprietaria del motel che lo ospita.

Chi predilige la fantascienza può scegliere invece tra due diversi titoli. Su Cielo, Ethan Hawke è protagonista di Predestination, un affascinante viaggio nel tempo con al centro un poliziotto che dà la caccia a un serial killer. Italia 1 risponde con il Tom Cruise e la Emily Blunt di Edge of Tomorrow, con Cruise che resuscita continuamente dopo essere morto. Come in un videogame.

Lunedì 16 maggio

Tra i film assolutamente da vedere in tv questa settimana c’è su Rai 1 A muso duro, tv movie con Flavio Insinna dedicato alla figura del medico che ha favorito la nascita delle Paralimpiadi. Ve ne parliamo nel nostro approfondimento.

Tv2000 trasmette invece un classico del cinema americano con Gregory Peck: Le chiavi del Paradiso, un melodramma tratto da un bel romanzo di Cronin. Protagonista è un uomo che, dopo la morte della donna che amava, decide di farsi prete e partire in missione per la Cina. Tre nomination agli Oscar.

Iris risponde con un cult da vedere e rivedere: Le streghe di Eastwick. Cher, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer scoprono di essere tre moderne streghe. Si ritroveranno tutte incinte di uno strambo individuo, la cui identità è misterioso. Da tempo, si parla di un remake della pellicola.

Su 27, infine, Jennifer Aniston guida la commedia Nudi e felici, in cui una coppia finisce per lavorare in un b&b per nudisti.

Martedì 17 maggio

Serata ricca di film da vedere assolutamente in tv. La prima proposta è quella di Canale 5: Le ragazze di Wall Street. Jennifer Lopez è a capo di un gruppo di avvenenti donne che mettono in atto una serie di truffe incredibili ai danni ricchi clienti da spennare. Da una storia incredibilmente vera.

Emma Watson e Tom Hanks sono i protagonisti su Rai 5 di The Circle, un thriller che invita a riflettere su come i lustrini del mondo del lavoro 2.0 nascondano insidie e pericoli che portano a rinunciare anche a se stessi e alla propria capacità di giudizio.

Su La 5, invece, Julia Roberts è la protagonista di Notting Hill, una delle sue più famose e riuscite commedie romantiche. Interpreta un’attrice famosa che si innamora di uno squattrinato libraio londinese incontrato per caso, tra complicazioni e incomprensioni.

Due commedie, molto diverse, affrontano tematiche lgbtqia+. Si tratta di Mine vaganti, il film di Ozpetek, proposto da Rai Movie sugli effetti del coming out. E di Gamberetti per tutti, una divertente commedia francese con al centro una squadra gay di pallanuoto. In Francia è già arrivato nelle sale anche il seguito.

Chiude l’offerta della serata su 27 il chiassoso Baywatch, film con zac Efron che rinverdisce il cult della serie tv che ha lanciato Pamela Anderson.

Mercoledì 18 maggio

Tra i film da vedere assolutamente in tv il primo è la commedia italiana Stai lontana da me, con Ambra Angiolini ed Enrico Brignano, con lui che porta sfiga a tutte le donne di cui si innamora. Ma se volete provare i brividi della paura Rai 4 vi offre The Domestics, dove Kate Bosworth deve vedersela con malvagi violenti, sadici e cannibali.

La fine del mondo è al centro di La guerra dei mondi, su 20. Gli alieni attaccano la Terra e Steven Spielberg ne mostra le conseguenze affidandosi a Tom Cruise e Dakota Fanning, poco più che bambina.

Chi cerca una commedia sentimentale può posizionarsi su la 5: troverà Something Borrowed, in cui un’avvocatessa single dopo i bagordi del suo trentesimo compleanno, rivela al fidanzato della sua migliore amica di essere innamorata di lui.

Giovedì 19 maggio

Cinque sono le proposte di film assolutamente da vedere in tv. Si parte dalla commedia italiana Tutte le vogliono su Rai 2, con Enrico Brignano, Vanessa Incontrada e Giulio Berruti, con lei alla ricerca non del principe azzurro ma dell’orgasmo!

Tutt’altro genere di proposta è quella di Rai 3, dedicata al ricordo di un grandissimo musicista: Ezio Bosso – Le cose che restano, commovente ritratto di un grande personaggio della musica italiana scomparso troppo presto.

La 5 propone il sentimentale Save the Last Dance, in cui Julia Stiles trova l’amore di un ragazzo nero tra i balli di strada e i pregiudizi da vincere. A proposito di pregiudizi, Cine 34 propone la commedia, politicamente scorretta, Il vizietto, con protagonisti due omosessuali alle prese con la fidanzata del figlio. Forse un po’ datato ma di grandissimo effetto.

Chiude la proposta della serata su Rai Movie Sicario, film di Denis Villeneuve con Emily Blunt chiamata alla caccia di un crudele della guerra. Crudo e violento, è divenuto in breve un must dal forte impatto emotivo.

Venerdì 20 maggio

Serata di pochi film da vedere assolutamente in tv ma buoni. Chi ama le saghe d’amore tratte da romanzi per young adult può recuperare su Rai Movie After, il primo capitolo della tormentata relazione tra Tessa e Hardin.

La 5 propone una commedia senza tempo: Miss Detective, film che ha lanciato nel mondo il culto di Sandra Bullock nei panni di un agente dell’Fbi sotto copertura al concorso di Miss Usa.

27 infine propone un cult di Tim Burton: Beetlejuice – Spiritello porcello, con una coppia di fantasmi che tormenta una famiglia fin troppo snob. Michael Keaton, Winona Ryder e Geena Davis fanno parte del ricco cast.

