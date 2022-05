I film da vedere assolutamente in tv questa settimana (dal 07 al 13 maggio)

S ono tanti ogni settimana i film che ogni settimana passano in tv in prima serata ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, per un motivo o per un altro. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro. Vediamo insieme quelli dal 07 al 13 maggio 2022.

SABATO 07 MAGGIO

In tv, su Rete 4, tra i film da vedere assolutamente passa …Più forte ragazzi! per il ciclo dedicato a Bud Spencer e Terence Hill. I due questa volta interpretano due piloti aerei alle prese con il commercio di smeraldi tra le selvagge foreste dell’Amazzonia. Su Italia 1 continuano, invece, le avventure animate di Diego, Manny e Sid in L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri.

Su Rai Movie, per chi ama i grandi classici, c’è Una strega in paradiso, commedia con Kim Novak e James Stewart. L’ammaliante Kim Novak interpreta un’apprendista strega che fa innamorare un giovane editore, disposto a lasciare anche la futura moglie per lei. E, a proposito di commedie a sfondo romantico, 27 propone Una moglie a sorpresa, cult degli anni Novanta con Goldie Hawn e Steve Martin con una sconosciuta pronta a stabilirsi nella casa di un architetto dopo solo una notte passata insieme.

DOMENICA 08 MAGGIO

Tra i film assolutamente da vedere in tv questa settimana c’è su Rai 1 la prima visione di Rinascere, tv movie dedicato alla vicenda di Manuel Bortuzzo. Per maggiori info e dettagli, vi rimandiamo al nostro approfondimento.

Il giorno della Festa della Mamma viene ricordato con due film a tema. Su Rai Movie c’è Mother’s Day, commedia con Jennifer Aniston e Julia Roberts, mentre su La 5 passa il musical cult Mamma mia! con Meryl Streep e Amanda Seyfried.

Di tutt’altro tenore è invece la proposta di Rai 4: Mara, horror con Olga Kurylenko chiamata a fronteggiarsi con la leggenda di un demone che uccide la gente mentre dorme. Ma i brividi sono anche alla base di Femme fatale, proposto da Iris, con la bollente coppia formata da Antonio Banderas e Rebecca Romijn.

Lunedì 09 MAGGIO

Tre sono le proposte di film assolutamente da vedere in tv e ben si adattano con la loro diversità a palati differenti. Su Tv8 Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones promettono scintille in La maschera di Zorro, film che ha rinverdito il mito di Don Antonio de la Vega.

Cielo propone, invece, Disorder – La guardia del corpo, con Matthias Schoenaerts chiamato a sorvegliare la bella Diane Kruger e a difendersi da una crescente paranoia da stress post traumatico. Su 27, infine, si ride con la commedia Tu, io e Dupree, dove una coppia deve fare i conti con un amico che, stabilitosi a casa loro, sembra non voler andar più via.

Martedì 10 maggio

Tra i film assolutamente da vedere in tv della serata spicca su Tv2000 un grande classico: La segretaria quasi privata, satira sull’automazione con la coppia d’oro composta da Katharine Hepburn e Spencer Tracy.

La 5 propone invece la commedia sentimentale Something New, con due protagonisti che si innamorano dopo un appuntamento al buio nel giorno di San Valentino. Commedia dalle grasse risate e degli equivoci è invece Com’è bello far l’amore, proposta da Cine 34: una coppia, annoiata dalla vita, riscopre la passione grazie a un amico attore porno!

Chi ama i film d’azione può vedere infine su Rai Movie la prima tv di Cell Block 99 – Nessuno può fermarmi con un irriconoscibile e violento Vince Vaughn.

Mercoledì 11 maggio

Il film assolutamente da vedere in tv della serata è su Rai 1 e si intitola Noi siamo tutto, tratto dall’omonimo romanzo di Nicola Yoon. La protagonista è una giovane adolescente, interpretato da Amandla Stenberg, costretta a vivere in un ambiente iper-protetto a causa di una malattia. Rischierà anche la sua stessa vita per amore del vicino di casa impersonato da Nick Robinson.

Su Rai 4 c’è invece il thriller Lucky, con Bea Grant chiamata ad aver la meglio su un uomo in maschera tanto minaccioso quanto inafferrabile. È l’adattamento di un romanzo di Jonathan Safran Foer Molto forte incredibilmente vicino proposto da Iris sulle conseguenze degli attentati alle Torri Gemelle su un bambino di nove anni.

Flashdance, il titolo cult sulla danza con Jennifer Beals, viene riproposto da La 5 mentre 27 si affida alla commedia Tre all’improvviso, con due protagonisti che, seppur non sopportandosi, sono costretti a far da genitori alla figlia di una coppia di amici morti in un incidente.

Giovedì 12 maggio

Due sono i film da vedere assolutamente in tv questa sera. Su Rai 3 passa la commedia The Tomorrow Man con John Lithgow e Blythe Danner con due protagonisti, non più giovani, che vivono un amore quasi adolescenziale.

La 5 propone invece il dramma familiare I segreti di Osage County, in cui Meryl Streep è la matriarca di una famiglia segnata da segreti e conflitti pronti a emergere dopo la morte del padre. Con un cast da urlo: da Julia Roberts a Benedict Cumberbatch.

Venerdì 13 maggio

Su Canale 5, tra i film da vedere assolutamente in tv, non potete perdervi in prima visione La conseguenza, adattamento di un romanzo di Rhidian Brook con Keira Knightley. Nella Germania del 1946, la bella Rachael Morgan, moglie di un colonnello britannico, finisce con l’innamorarsi di un vedovo tedesco che vive nella sua casa. Tra passioni e tradimenti.

Altri due romanzi sono al centro di due film della serata. L’immortale opera di Nabokov rivive in Lolita di Adrian Lyne, disponibile su Cielo, mentre il genio di Agatha Christie passa su Rai Movie grazie ad Assassinio sull’Orient Express.

Per gli amanti della commedia scollacciata all’italiana l’appuntamento è infine su Cine 34, dove una splendida Edwige Fenech è L’insegnante, capolavoro del cinema trash.

