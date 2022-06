I film da vedere assolutamente in tv questa settimana (dal 04 al 10 giugno)

S ono tanti ogni settimana i film che passano in tv in prima serata ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, per un motivo o per un altro. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro. Vediamo insieme quelli dal 04 al 10 giugno 2022.

Sabato 04 giugno

Complice la partita di calcio della nazionale su Rai 1, son ben sei le proposte di film da vedere assolutamente in tv. La prima viene da Canale 5 che propone il dramedy Paradiso amaro, con George Clooney alle prese con la ripartenza della sua vita dopo la morte della moglie.

Rai 2 prosegue il ciclo dei thriller del sabato sera con Prigioniera di un incubo, in cui una ventiduenne incinta, in fuga da un compagno violento, finisce nelle grinfie di una coppia più che interessata al bambino che porta in grembo. Rete 4 risponde invece con Bomber, commedia con Bud Spencer alle prese con un giovane pugile da mandare avanti.

Su Italia 1 Macaulay Culkin è il protagonista di Richie Rich – Il più ricco del mondo, commedia per tutta la famiglia sul valore concreto dell’amicizia. Se cercate invece una commedia sentimentale potete puntare su La 7 dove Harrison Ford e Rachel McAdams vi daranno Il buongiorno del mattino, sullo sfondo di uno show televisivo da rilanciare.

Giallo, thriller e una buona dose di erotismo sono infine quelli che garantiscono Michael Douglas, Viggo Mortensen e Gwyneth Paltrow su Iris in Delitto perfetto, remake del celebre film di Hitchcock in cui un marito assolda l’amante della moglie per ucciderla.

Le foto dei film di sabato 04 giugno 1/6 Paradiso amaro. 2/6 Prigioniera di un incubo. 3/6 Bomber. 4/6 Richie Rich. 5/6 Il buongiorno del mattino. 6/6 Delitto perfetto. PREV NEXT

Domenica 05 giugno

Tra i film da vedere assolutamente in tv spicca su Italia 1 Il cavaliere oscuro – Il ritorno, ultimo capitolo della trilogia dedicata a Batman dal regista Christopher Nolan. Ma se non vi piacciono i super eroi, potete puntare su un’adrenalinica Angelina Jolie, mattatrice nei panni di un agente della Cia nel film Salt proposto da Rai 4.

Trae spunto da una storia realmente accaduta alla corte di Maria Antonietta in Francia L’intrigo della collana, offerto da Iris: se siete fan di Lady Oscar, non potete non conoscere la storia di Jeanne Valois e del suo piano per annientare la reputazione della Regina. Tutt’altra corte, frutto di fantasia, è quella trasmessa da Rai Movie con Biancaneve, rilettura della favola di Perrault con Julia Roberts e Lily Collins, non ancora esplosa con Emily in Paris.

Se avete voglia di vacanza e pensate a Favignana per le vostre giornate al sole, potete ammirare com’era l’isola nella commedia stracult con Lino Banfi Il commissario Lo Gatto, in onda su Cine 34.

Le foto dei film di domenica 05 giugno 1/5 Il cavaliere oscuro - Il ritorno. 2/5 Salt. 3/5 L'intrigo della collana. 4/5 Biancaneve. 5/5 Il commissario Lo Gatto. PREV NEXT

Lunedì 06 giugno

Sono cinque i film da vedere assolutamente in tv. Il primo è tramesso da Rai 1: A casa tutti bene, commedia a tinte drammatiche di Gabriele Muccino da cui ha poi avuto origine la serie targata Sky. Cine 34 risponde con un’altra commedia italiana sul tema della giovinezza, Forever Young, con protagonista Sabrina Ferilli.

Di commedia in commedia non si può non proporre il divertente Matrimonio impossibile in onda su 27 con Michael Douglas agente della Cia e Ryan Reynolds suo futuro genero.

Su Rai 4 l’azione al femminile è al centro di Skyfire, con una scienziata che prevede l’esplosione di un grande vulcano in concomitanza con l’apertura di un resort su una paradisiaca isola del Pacifico. Ma il paradiso, letteralmente, è anche al centro di City of Angels - La città degli angeli, film sentimentale con Meg Ryan e Nicolas Cage, con un angelo che si innamora di una dottoressa. Celebre è la colonna sonora: Iris dei Go Go Dolls.

Le foto dei film di lunedì 06 giugno 1/5 A casa tutti bene. 2/5 Forever Young. 3/5 Matrimonio impossibile. 4/5 Skyfire. 5/5 City of Angels. PREV NEXT

Martedì 07 giugno

Il primo film da vedere assolutamente in tv della serata è quello offerto da Rai Movie: Tutto il mio folle amore, con Claudio Santamaria padre di un ragazzo affetto da autismo alle prese con un viaggio in moto sulla rotta dei Balcani.

Se Marilyn Monroe è il vostro mito, Tv2000 sa come accontentarvi con uno dei suoi titoli più leggendari: Come sposare un milionario. Se, invece, impazzite per la coppia formata da Kristen Stewart e Robert Pattinson su La 5 parte dal primo episodio la saga Twilight.

Chiudono l’offerta della serata Eternal Love, film sentimentale turco con un chirurgo che assolda una donna delle pulizie come sua finta fidanzata, su Canale 5 e Bonne Pomme, commedia degli equivoci francese con Gérard Depardieu e Catherine Deneuve, su Cielo.

Le foto dei film di martedì 07 giugno 1/5 Tutto il mio folle amore. 2/5 Come sposare un milionario. 3/5 Twilight. 4/5 Eternal Love. 5/5 Bonne Pomme. PREV NEXT

Mercoledì 08 giugno

Tre commedie e un dramma tratto da un romanzo sono i film da vedere assolutamente in tv della serata.

Rai 1 offre Torno indietro e cambio vita con Raoul Bova e Ricky Memphis che tornano negli anni Novanta per cambiare il corso del destino. La 5 risponde con Prime, in cui Uma Thurman e Meryl Streep, paziente e terapista, che si ritrovano per volere di un fato beffardo future nuora e suocera. La terza commedia, infine, la propone 27: Non mi scaricare, in cui Jason Segel non riesce ad accettare di essere stato mollato da Kristen Bell. E come dargli torto?

L’unico titolo drammatico è offerto da Iris che piazza Il cardellino, film tratto da un celebre romanzo. Ansel Egort sopravvive a un attacco terroristico in cui perde la madre. La tragedia e un quadro lo segneranno per il resto dell’intera vita.

Le foto dei film di mercoledì 08 giugno 1/4 Torno indietro e cambio vita. 2/4 Prime. 3/4 Non mi scaricare. 4/4 Il cardellino. PREV NEXT

Giovedì 09 giugno

Sono solo tre i film da vedere assolutamente in tv. Rai 2 propone una bella favola moderna con protagonista Luca Argentero nei panni di una sorta di Forrest Gump all’italiana: Copperman.

Italia 2 risponde con un horror a sfondo social basato sull’idea del doppelganger, del doppio, Noi, in cui Lupita Nyong’o torna nella casa al mare in cui ha trascorso l’infanzia con il marito e i due figli per vivere un incubo.

La 5 infine propone una delle commedie italiane diventata negli anni un cult: Come tu mi vuoi. Cristiana Capotondi si innamora di Nicolas Vaporidis e rivede il suo aspetto fisico per conquistarlo. Capiranno entrambi che le bugie dell’apparenza contano meno delle verità dell’essenza.

Le foto di giovedì 09 giugno 1/3 Copperman. 2/3 Noi. 3/3 Come tu mi vuoi. PREV NEXT

Venerdì 10 giugno

Tra i film da vedere assolutamente in tv va consigliato su Rai 3 La rapina del secolo, film argentino che racconta la vera storia di una rapina messa a segno nel 2006 ai danni di una banca di Buenos Aires, con presa in ostaggio di ben 23 persone.

Altra storia vera è quella raccontata su Iris da Il discorso del Re, in cui Colin Firth interpreta Giorgio VI, re balbuziente e padre di Elisabetta II. Di tutt’altro genere è il cult proposto da 27 con il primo e inimitabile Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato.

Si ride anche su La 5 con Life of the Party con Melissa McCarthy nei panni di una donna che, appena divorziata, si riscrive al college, nello stesso corso della figlia!

Chiude la proposta della serata su Cielo il drammatico Chloe – Tra seduzione e inganno, in cui la sempre interessante Julianne Moore impersona una moglie che, ossessionata dall’ipotesi del tradimento del marito, assolda un’escort per adescarlo. Tuttavia, la realtà si rivelerà ben diversa da quella che sembra.

Le foto dei film di venerdì 10 giugno 1/5 La rapina del secolo. 2/5 Il discorso del Re. 3/5 Life of the Party. 4/5 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. 5/5 Chloe - Tra seduzione e inganno. PREV NEXT