S ono tanti ogni settimana i film che passano in tv in prima serata ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, per un motivo o per un altro. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro. Vediamo insieme quelli dal 02 all’08 luglio 2022.

Sabato 02 luglio

Sono cinque le proposte di film da vedere assolutamente in tv nel corso della serata. Rai 2 continua il ciclo dei gialli per la televisione con Inganno letale: al centro un classico del genere, la babysitter folle, bugiarda e pericolosa. Su 20 è invece possibile recuperare Le belve, teso thriller con Blake Lively su una coppia di coltivatori di marijuana che deve vedersela con un cartello della droga messicano.

Tv2000 punta su un classico: in attesa di vedere la serie tv Rai, potete ripescare la versione con David Niven di Il giro del mondo in 80 giorni. Ne vale davvero la pena.

Dopo i Gremlins, Italia 2 si dedica ad altri mostriciattoli horror grazie a Critters Attack! mentre 27 ci propone To Rome with Love, il popolato film che Woody Allen ha girato nella nostra Roma con Penelope Cruz e Roberto Benigni nel cast.

Domenica 03 luglio

Tra i film da vedere assolutamente in tv spicca su Rete 4 Perfetti sconosciuti, la commedia di Paolo Genovesi con più remake al mondo: un gruppo di amici è al centro di rivelazioni scottanti e scoperte quando si decide di mettere mano agli smartphone di tutti. Non è da meno la proposta di Canale 5 con il bel dramma Room, su una giovane mamma intrappolata a vivere in una stanza con il figlioletto avuto dal suo rapitore e stupratore.

Italia 1 offre la commedia francese in prima visione tv Supereroe per caso: un giovane attore ha il ruolo della vita, quello del supereroe, ma la sfiga non smette di perseguitarlo. Su 20 invece Chris Pine e Casey Affleck affrontano L’ultima tempesta cercando di evitare l’irreparabile quando una petroliera viene spezzata in due.

Ha creato discussione il film proposto da Rai 4, l’action thriller Nemesi: per vendetta, il chirurgo plastico Sigourney Weaver ha operato il killer del fratello cambiandogli sesso. Più rassicurante è la proposta di Rai Movie che punta su Correre per ricominciare, l’edificante storia di un allenatore di basket. Tese, invece, sono le atmosfere di Gone – Scomparsa su Cielo, in cui Amanda Seyfried indaga da sola sulla scomparsa della sorella.

Chiudono l’offerta della serata due diversi film che parlano di guerra in maniera diversa seppur con toni drammatici: Rai Storia punta su Red Joan con Judi Dench, mentre Iris si affida a Nato il 4 luglio con Tom Cruise. Entrambi sono tratti da storie vere.

Lunedì 04 luglio

Tra i film da vedere assolutamente in tv spicca su Rai 1 la commedia romantica per eccellenza: Pretty Woman. Julia Roberts e Richard Gere sono i protagonisti della storia d’amore tra una prostituta dal cuore d’oro e un miliardario che deve ritrovare se stesso. 20 invece punta su L’uomo d’acciaio, nuova rilettura più muscolare delle avventure di Superman con Henry Cavill protagonista.

La 5 propone invece un altro cult degli anni Novanta: Paura d’amare, in cui Al Pacino e Michelle Pfeiffer sono al centro di una love story tra un ex detenuto e una malinconica cameriera. Sempre d’amore ma con sfumature lgbtqia+ parla su Cielo il complesso Disobedience, in cui Rachel Weisz e Rachel McAdams si ritrovano e riamano a distanza di anni sullo sfondo della complicata comunità chassidica.

Se volete ridere anche in maniera scorretta, su 27 vi aspetta la commedia In ricchezza e in povertà, giocata sulle differenze tra un’annoiata coppia di milionari e la frizzante comunità mormone in cui si ritrovano per caso.

Martedì 05 luglio

Ben sette sono le proposte di film da vedere assolutamente in tv. Rai 1, per il ciclo dedicato all’amore, propone la commedia sentimentale con Sandra Bullock e Ryan Reynolds, fidanzati per esigenze poco sentimentali, Ricatto d’amore. Canale 5, invece, per il ciclo dedicato alle commedie italiane degli ultimi anni offre Sono tornato, in cui si immagina Mussolini risvegliarsi al giorno d’oggi, frastornato dai mille cambiamenti sociali e culturali.

Cielo punta sulla comicità di Nia Vardalos in Le mie grosse grasse vacanze greche, commedia su una guida turistica che si innamora mentre è al lavoro in Grecia. Rai Movie, invece, offre in prima tv il dramma Mississippi Grindr su una coppia di amici, appassionati di poker, che tenta il colpo della propria vita a New Orleans.

Su 27 si sorride della gravidanza con la commedia corale Cosa aspettarsi quando si aspetta mentre La 5 chiude le avventure di Twilight con l’epilogo della storia d’amore tra i vampiri più romantici del cinema in Breaking Dawn 2.

Tv2000, infine, propone la commedia con Doris Day Attenti alle vedove, in cui una piccola imprenditrice fa causa a un potente capitalista. Più profonda di quanto possa sembrare sulla carta.

Mercoledì 06 luglio

Sono quattro i film da vedere assolutamente in tv. 20 propone Dredd – Il giudice dell’Apocalisse, in cui Karl Urban indossa i panni del giudice giustiziere che furono un tempo di Sylvester Stallone. Iris, invece, opta per By the Sea, dramma diretto da Angelina Jolie e da lei interpretato con quello che ai tempi era suo marito, Brad Pitt. Così come il loro amore era nato su un set, allo stesso modo è finito: il film è l’ultimo che hanno girato insieme poco prima della separazione e, curiosamente, parla proprio della fine di un amore.

La 5 offre la commedia a sfondo sentimentale Tutto l’amore del mondo, film del 2010 di cui è protagonista Nicolas Vaporidis, fresco vincitore dell’Isola dei Famosi, mentre 27 punta su Come ti rovino le vacanze, commedia che punta su uno dei topoi del cinema statunitense: il viaggio finito male.

Giovedì 07 luglio

Tra le sette proposte di film da vedere assolutamente in tv spicca su 9 il sottovalutato dramma Una famiglia all’improvviso, con al centro un giovane uomo che alla morte del padre scopre di avere una sorella, incontrandola in incognito. George Clooney e il suo equipaggio di marinai affrontano invece La tempesta perfetta su Iris mentre lo stesso Clooney guida il salvataggio di numerose opere d’arte durante la Seconda guerra mondiale in The Monuments Men su Tv2000.

Italia 2 punta sull’horror sudcoreano The Eye, in cui un trapianto di cornee si rivela un incubo per una giovane donna cieca sin da quando era una bambina. La 5, invece, emoziona tutti con il dramma sentimentale Bounce, in cui Ben Affleck e Gwyneth Paltrow si innamorano dopo che un incidente aereo causa la morte del marito di lei.

Su Cielo 34 potete riscoprire il film che ha lanciato il talento comico di Leonardo Pieraccioni, I laureati, in cui quattro studenti fuorisede condividono un appartamento di Firenze ritardando il più possibile la laurea. Su Cielo, invece, potete innervosirvi con Monolith, un thriller in cui una giovane donna combatte contro il super suv in cui è rimasta chiusa la figlioletta di due anni.

Venerdì 08 luglio

Serata ricca di film assolutamente da vedere in tv. L’unico in prima visione è su Rai 3, che propone Dog Days: le vite di Vanessa Hudgens e di tanti altri personaggi sono legate dall’amore comune per i nostri amici a quattro zampe, i cani.

Italia 1 propone l’action Hunter’s Prayer, in cui Sam Worthinton interpreta un killer che si rifiuta di portare a termine l’omicidio della giovane per cui era stato assoldato. Di giovani donne si parla in maniera differente e, soprattutto, lontana anche su Cielo e Tv2000: il primo propone L’educazione sentimentale di Eugenie, rigorosamente vietato ai minori, mentre il secondo punto su un classico della letteratura non solo rosa, Piccole donne, nella versione con Susan Sarandon e Winona Ryder del 1994.

Angelina Jolie è al fianco di Antonio Banderas su Iris in Original Sin, un thriller ambientato alla fine dell’Ottocento. Dakota Fanning è invece la protagonista su Rai Movie del bel Tutto ciò che voglio, in cui interpreta una giovane che, affetta da autismo, affronta un viaggio da sola per rispondere alla sua passione per la serie Star Trek.

Italia 2 propone l’horror psicologico Madre!, in cui Jennifer Lawrence vive un incubo pieno di allegorie e riferimenti biblici. Chiude l’offerta della serata l’inedita coppia formata da Melissa McCarthy e Susan Sarandon in Tammy su La 5, con al centro un viaggio on the road fatto da una nonna e una nipote.

