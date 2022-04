I film da vedere assolutamente in tv dal 09 al 15 aprile

S ono tanti ogni settimana i film che ogni settimana passano in tv in prima serata ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, per un motivo o per un altro. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro. Vediamo insieme quelli dal 09 al 15 aprile 2022.

SABATO 09 APRILE

In tv, su Rai Movie, c’è un film assolutamente da vedere se amate le storie dei reali inglesi e le tragiche vicende di Lady D, Diana – La storia segreta di Lady D. La principessa triste, raccontata fino al suo ultimo giorno di vita, ha il volto elegante di Naomi Watts.

Per gli amanti dell’erotismo d’autore l’appuntamento è invece su Cielo con Lo sguardo dell’altro. Firmato da Vicente Aranda, il film ha al centro la nostra Laura Morante, affiancata da Miguel Bosé e José Coronado.

Conclude l’offerta di imperdibili il thriller Wake Up – Il risveglio, su Rai 4. Nel film, Jonathan Rhys Meyers si risveglia dopo un incidente scoprendosi braccato dalla polizia. Dovrà dimostrare la sua innocenza, svelando una rete di inganni.

DOMENICA 10 APRILE

Tra i film da vedere assolutamente in tv va segnalato un cult di chi è cresciuto negli anni Novanta: è in onda su 20 e si chiama Il corvo. Al film è tragicamente legata la morte dell’attore Brandon Lee, figlio del più celebre Bruce. Ed è notizia di questi giorni la decisione di realizzarne un remake aggiornato e riveduto.

Rai 4 propone invece Into the Forest, un dramma distopico con al centro due sorelle che devono cavarsela da sole. Protagoniste sono Elliot Page (ai tempi ancora Ellen) ed Evan Rachel Wood, l’attrice che ha denunciato di recente gli abusi subiti da Marilyn Manson.

Su Iris, infine, è possibile vedere un’inedita Jennifer Aniston in Cake. Il film racconta la storia di Claire Bennett, una donna che ha fatto del suo meglio per nascondere il disagio emotivo che si porta appresso a causa delle cicatrici che le deturpano il volto. Dai modi spesso spiccioli e talvolta offensivi, Claire sfoga la sua rabbia nei confronti di coloro che le stanno accanto, tanto che marito e amici hanno preso le distanze da lei e il gruppo di aiuto l'ha respinta. Profondamente sola, Claire può contare però sulla presenza della governante Silvana, che a fatica sopporta di vedere la sua titolare in preda all'alcol e ai tranquillanti. Il suicidio di Nina, che faceva parte del gruppo di aiuto, innesca in Claire una nuova ossessione. Nonostante la conoscesse a malapena, Claire si interroga sul confine tra la vita e morte, l'abbandono e la sofferenza, il pericolo e la salvezza. Tutto ciò mentre inizia lentamente ad avvicinarsi e a trovare conforto nel marito della defunta.

Lunedì 11 APRILE

L’unico film assolutamente da vedere è proposto da Tv8: Il principe del deserto. Tratto da un romanzo di Hans Ruesch (La sete nera) e diretto dal buon Jean-Jacques Annaud, racconta della guerra del petrolio tra due emiri arabi con il volto di Antonio Banderas e Mark Strong. A fare da ago tra i due, nel bene e nel male, sono i personaggi interpretati da Tahar Rahim e Freida Pinto.

Il principe del deserto.

Martedì 12 aprile

Sono ben quattro le proposte di film da vedere assolutamente in tv.

La prima arriva da Tv8 e accontenta gli amanti dei fumetti: Spiderman – Homecoming. Il supereroe con il volto di Tom Holland trova finalmente il suo posto all’interno dell’Universo cinematografico Marvel fronteggiando Iron Man. Un cult dei nostri tempi.

Il secondo film da vedere è invece offerto da Cielo ed è la divertente commedia Paulette, in cui un’arzilla vecchietta si scopre novella spacciatrice di marijuana. Dietro il clima spensierato e le interpretazioni di mostri del cinema come Bernadette Lafont e Carmen Maura, si cela una buona riflessione sociale.

Rai Movie si affida alla storia con Addio, mia regina con Diane Kruger e Léa Seydoux. Siamo nella Versailles del 1789 mentre incombe la Rivoluzione francese, Maria Antonietta e Luigi XVI stanno organizzando la loro fuga quando tra le dame della regina arriva la bella Sidonie.

L’ultimo film consigliato della serata è infine Sapori e dissapori su La 5, una commedia romantica sulla cucina con protagonisti Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart. Carino e leggero, si affida alla diversità tra due cuochi per far scorrere qualche lacrima prima dell’immancabile happy end.

Mercoledì 13 gennaio

Il film assolutamente da vedere in tv della serata è su Rai 1: Migliori nemici. Con protagonisti Taraji P. Henson e Sam Rockwell ci porta negli Stati Uniti del 1971 per proporre la storia di una schietta attivista e di leader del KKK che uniranno le loro forze per combattere la segregazione razziale.

Non è da meno, però, la proposta di Iris con un classico dei classici: Psyco di Alfred Hitchcock. Fiumi di parole sono state dette, scritte e proferite sul film del maestro del thriller. La scena della doccia è una delle più citate della storia del cinema.

Chiude la proposta dei film della serata il bel dramma La luce sugli oceani, proposto da La 5. Tratto da un romanzo di M.L. Stedman, racconta come negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, in un posto sperduto dell'Australia, Tom Sherbourne, un veterano traumatizzato, si dedichi al suo nuovo lavoro di guardiano del faro. Tom ha intenzione di rimanere da solo, almeno fino a quando non incontra Isabel Graysmark, una giovane donna in lutto per aver perso due fratelli nel conflitto. Nonostante gli ostacoli, il loro amore fiorisce e ben presto i due si sposano. Pieni di passione e sentimento, cercano di mettere su famiglia ma il destino ha in serbo per loro altri piani. Poi, una notte, una misteriosa barca porta a terra un uomo morto e una neonata, scatenando una catena di decisioni che porteranno nella vita dei due devastanti conseguenze. Con la coppia Michael Fassbender e Alicia Vikander.

Giovedì 14 aprile

Tra i film da vedere assolutamente in tv c’è su Rai 2 la commedia di e con Alessandro Siani Si accettano miracoli. La favola con Fabio De Luigi, Serena Autieri e Ana Caterina Morariu si basa sul concetto di “miracolo”. Quale miglior preparazione per la Pasqua in arrivo?

Nove propone invece la commedia A casa con i suoi. Due giovanissimi e in forma Matthew McConaughey e Sarah Jessica Parker si conoscono e si innamorano. Lei sembra perfetta agli occhi di lui, fin troppo… tanto da sospettare che dietro ci sia lo zampino dei suoi genitori che vogliono vederlo finalmente sistemato e lontano da casa.

La serata regala brividi (comici) su Rai 4 grazie a Benvenuti a Zombieland, stralunata commedia in cui quattro disadattati tenteranno di sconfiggere un’orda di famelici zombie. Il film ha contribuito a lanciare tra le star i giovani Jesse Eisenberg ed Emma Stone.

Venerdì 15 aprile

La serata del Venerdì Santo offre un paio di film da vedere assolutamente in tv. Le proposte sono molto differenti tra loro ma in chiave religioso-mistica il consiglio è su Rai 2 Noah, versione riveduta e corretta della storia di Noè diretta da Darren Aronfnosky con Russell Crowe, Jennifer Connelly ed Emma Watson nel cast.

Chi ama i documentari può vedere su Rai 3 il bel Luigi Proietti detto Gigi, l’omaggio filmato e firmato da Edoardo Leo a uno dei più grandi mattatori dello spettacolo italiano. Su 20 va in onda invece un recente cult, Mad Max: Fury Road con un’irriconoscibile Charlize Theron nei panni della guerrafondaia Imperatora Furiosa.

Su Rai Movie c’è invece un film poco noto: Sotto il cielo delle Hawaii, con Bradley Cooper, Emma Stone e Rachel McAdams. Si seguono, nello straordinario paesaggio delle Hawaii, le vicende di Brian Gilcrest, un uomo che si ritrova a un bivio tra due diverse donne. Una che credeva di essersi definitivamente lasciata alle spalle e una che, invece, rappresenta tutte le possibilità che il futuro può ancora riservargli. Stretto tra il richiamo del passato e le promesse del futuro, Gilcrest dovrà imparare a lasciare andare quell'amore già vissuto per andare avanti e aprirsi all'incertezza del domani.

Ultima proposta della serata, infine, è su Cielo la commedia Amore, facciamo scambio?, in cui una coppia propone a un’altra uno scambio che in un primo momento sembra funzionare. Ma si sa che le passioni umane, soprattutto se esasperate, possono avere conseguenze imprevedibili.

