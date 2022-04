I film da vedere assolutamente in tv dal 02 all’08 aprile

S ono tanti ogni settimana i film che ogni settimana passano in tv in prima serata ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, per un motivo o per un altro. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro. Vediamo insieme quelli dal 02 all’08 aprile 2022.

SABATO 02 APRILE

In tv, su Rete 4, c’è un film da vedere assolutamente se amate l’accoppiata Terence Hill e Bud Spencer: è Nati con la camicia. Ispirato ai vari agenti 007, è un mezzo per approfondire le dinamiche di coppia tra i due protagonisti, pronti tra un cazzotto e l’altro a portare a termine una pericolosa missione per conto della Cia. Su Rai Movie trovate, invece, la commedia Book Club, in cui un gruppo di signore âgée si riunisce per la lettura di Cinquanta sfumature di grigio, con le strepitose Diane Keaton e Jane Fonda. Su Cine 34, infine, potete scoprire le origini di una delle serie tv più amate di sempre con il film Romanzo criminale, diretto da Michele Placido. Kim Rossi Stuart, Elio Germano, Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e Riccardo Scamarcio popolano il cast. Che volere di più?

Le foto dei film in tv di sabato 02 1/3 Nati con la camicia. (L-R) Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen in the film, BOOK CLUB, by Paramount Pictures 2/3 Book Club. 3/3 Romanzo criminale. PREV NEXT

DOMENICA 03 APRILE

Tra i film da vedere assolutamente in tv va segnalato su Rai 4 il bel All That Divides Us – Amore criminale con la coppia formata da Diane Kruger e Catherine Deneuve, una figlia disabile e la madre al centro di un dramma che punta su omicidi e ricatti. Su Tv2000 potete invece recuperare Io, Jane Austen, biografia televisiva ma efficace di una delle scrittrici più amate della letteratura con Olivia Williams e Imogen Poots. Il film però più adatto ai più giovani è Un bacio, su Rai Storia. È la storia di tre adolescenti che, ognuno per un motivo diverso, finiscono isolati per colpa dei pregiudizi degli altri.

Le foto dei film in tv di domenica 03 1/3 All that divides us - Amore criminale. 2/3 Io, Jane Austen. Lucky Red 3/3 Un bacio. PREV NEXT

LUNEDI 04 APRILE

Su Tv8 c’è un film assolutamente da vedere se avete amato il primo capitolo. Va infatti in onda in prima visione la commedia Tutti per 1 – 1 per tutti, che rilegge in chiave comica e tutta italiana le avventure dei Tre moschettieri. Se vi piacciono le storie di amicizia in contesti fantascientifici, A-X-L su Italia 2 fa al caso vostro, con al centro un cane robot. Chiude la serata su Iris la proposta di Benvenuti a Marwen, la commovente e vera storia di Mark Hogancamp. Dopo un’aggressione che gli lascia danni permanenti, Mark trova sollievo e conforto in Marwen, una città della Seconda guerra mondiale in scala che crea nel suo cortile.

Le foto dei film in tv di lunedì 04 1/3 Tutti per 1 - 1 per tutti. kinopoisk.ru 2/3 A-X-L. 3/3 Benvenuti a Marwen. PREV NEXT

MARTEDI 05 APRILE

Sono tre i film da vedere assolutamente in tv, a voi la scelta. Il primo è Vita di Pi, lo straordinario film di Ang Lee che su Rai Movie vi farà scoprire come uomo e tigre non sono poi così nemici, con un forte messaggio di integrazione e inclusività. Su La 5, il secondo film consigliato è la commedia romantica Lo scapolo d’oro con Renée Zellweger e Chris O’Donnell. Se invece amate le commedie all’italiana, Cine34 vi offre il terzo titolo della serata: Noi e la Giulia, di e con Edoardo Leo, su tre quarantenni insoddisfatti uniti da un agriturismo.

Le foto dei film in tv di martedì 05 1/3 Vita di Pi. 2/3 Lo scapolo d'oro. 3/3 Noi e la Giulia. PREV NEXT

MERCOLEDI 06 APRILE

Il film assolutamente da vedere in tv della serata è su Rai 1: Il diritto di contare. Il film svela la storia vera di un gruppo di donne afroamericane che hanno contribuito a cambiare in meglio le fondamenta degli Stati Uniti. Impegnate come esperte di matematica alla Nasa, le donne hanno contribuito a far vincere agli americani la corsa allo spazio contro i rivali dell'Unione Sovietica e allo stesso tempo hanno permesso alla lotta per la parità dei diritti e delle opportunità di fare un grande balzo in avanti.

Su Iris si può invece sognare grazie al romantico Il pescatore di sogni, in cui Emily Blunt e Ewan McGregor si confrontano con uno dei più famosi romanzi dello scrittore Paul Torday, ambientato nello Yemen tra commedia, dramma, romanticismo e satira politica. La 5 propone infine Il libro di Henry, “la storia di una madre, di un figlio e di una famiglia. Ma è anche un thriller con molta suspense che dimostra come la rabbia anche infantile possa essere essa stessa pericolosa quando risponde a una situazione di pericolo", a detta del regista Colin Trevorrow.

Le foto dei film in tv di mercoledì 06 _DSC7507.ARW 1/3 Il diritto di contare. 2/3 Il pescatore di sogni. 3/3 Il libro di Henry. PREV NEXT

GIOVEDI 07 APRILE

Tra i film da vedere assolutamente in tv c’è su La 5 Quello che so sull’amore, commedia romantica diretta da Gabriele Muccino negli Stati Uniti, con Gerard Butler e Jessica Biel tra i protagonisti. Su Tv2000 si può invece riflettere grazie a Il fondamentalista riluttante, opera della regista indiana Mira Nair tratta da un acclamato romanzo di Moshin Hamid sul dopo 11 settembre. Chi ha voglia di sorridere può invece seguire su Rai 1 Mister Felicità, di e con Alessandro Siani, su un giovane napoletano che si scopre in grado di regalare la felicità a chi incontra.

Le foto dei film in tv di giovedì 07 1/3 Quello che so sull'amore. 2/3 Il fondamentalista riluttante. Set del film "Mister Felicità" di Alessandro Siani. Nella foto Alessandro Siani. foto di Gianni Fiorito Questa fotografia è solo per uso editoriale, il diritto d'autore è della società cinematografica e del fotografo assegnato dalla società di produzione del film e può essere riprodotto solo da pubblicazioni in concomitanza con la promozione del film. E’ obbligatoria la menzione dell’autore- fotografo: Gianni Fiorito. 3/3 Mister Felicità. PREV NEXT

VENERDI 08 APRILE

Su Cielo parte una rassegna di titoli dedicata all’amore senza barriere, introdotta da Claudia Gerini. Il primo titolo proposto è Il sesso degli angeli, rigorosamente riservato a un pubblico adulto. Storia d’amore quasi impossibile è invece quella al centro di Il domani tra di noi, film con Kate Winslet proposto da Twenty. Chiude l’offerta di film da vedere assolutamente in tv la commedia romantica …E alla fine arriva su Polly con Jennifer Aniston e Ben Stiller su 27.

Le foto dei film in tv di venerdì 08 1/3 Il sesso degli angeli. 2/3 Il domani tra di noi. 3/3 ...E alla fine arriva Polly. PREV NEXT