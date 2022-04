I film in streaming questa settimana (dal 22 al 28 aprile)

S ono tanti ogni settimana i film che arrivano in streaming tra le varie piattaforme ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, in questa seconda settimana di aprile. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro.

I film da vedere su Netflix

Oprah + Viola

Il primo film da vedere assolutamente in questa quarta settimana di aprile su Netflix dal 22 è Oprah + Viola. Oprah Winfrey e l'attrice premio Oscar Viola Davis parlano della nuova sorprendente autobiografia di quest'ultima: Finding Me. L'attrice condivide per la prima volta i ricordi della sua infanzia segnata da una povertà indicibile, da violenze scioccanti e da "tutte le cose più dolorose". Racconta quindi di aver ritrovato la pace, la capacità di perdonare e una sua identità "abbandonando la speranza di poter cambiare il passato". L'artista spiega come è riuscita ad accogliere l'amore nella sua vita e di cosa c'è voluto per diventare una delle attrici più celebrate e di talento dei nostri tempi.

365 giorni: Adesso

365 giorni: Adesso è il film assolutamente da vedere in questa quarta settimana di aprile su Netflix se avete amato alla follia il primo capitolo. Laura e Massimo sono tornati e più affascinanti che mai. Ma il nuovo inizio della ritrovata coppia è messo in difficoltà dai legami familiari di Massimo e da un uomo misterioso che entra nella vita di Laura cercando di conquistare il suo cuore e la sua fiducia a qualsiasi costo. Disponibile in tutto il mondo dal 27.

LEGGI ANCHE IL NOSTRO APPROFONDIMENTO

L’assedio di Silverton

Chi ama i thriller sa qual è il film assolutamente da vedere su Netflix: L’assedio di Silverton, basato su una storia vera. Durante una missione importante per danneggiare un deposito di petrolio, tre ribelli del movimento Umkhonto weSizwe (MK) capiscono di essere stati traditi quando trovano la polizia pronta ad arrestarli. Dopo un inseguimento all'ultimo sangue, i tre si rifugiano in una banca.

I tre concludono che qualcuno, forse proprio uno di loro, è un "Impimpi": un traditore e una spia della polizia. Ma chi sarà? Alla banca, la pressione sale e la tensione è alle stelle tra i compagni. La sola cosa che li unisce è la lotta per la libertà. Quando si rendono conto che le uniche vie d'uscita sono la prigione o la morte, decidono di negoziare il rilascio di Nelson Mandela.

I segreti di Marilyn Monroe: I nastri inediti

Il film documentario da vedere assolutamente questa settimana su Netflix, dal 27, è I segreti di Marilyn Monroe: I nastri inediti. Sulla morte dell'icona di Hollywood Marilyn Monroe circolano da decenni voci e teorie complottiste che hanno oscurato il talento e l'intelligenza dell’attrice. Con la ricostruzione delle sue ultime settimane e ore attraverso registrazioni inedite delle persone a lei più vicine, questo lungometraggio rivela dettagli sulla vita patinata ma difficile della star, offrendo una prospettiva nuova sulla sua ultima, tragica notte.

Bubble

L’ultimo titolo assolutamente da vedere su Netflix dal 27 è il film di animazione Bubble. La storia è ambientata a Tokyo, dopo che una pioggia di bolle è caduta sulla terra, sovvertendo le leggi della fisica. Isolata dal resto del mondo, Tokyo è diventata il campo da gioco di un gruppo di giovani che hanno perso le loro famiglie, lo sfondo per battaglie tra squadre di parkour in volo tra i palazzi. Un giorno Hibiki, un giovane fuoriclasse famoso per il suo stile spericolato, compie una mossa avventata e precipita nel mare che obbedisce alla forza di gravità. Uta, una ragazza dotata di poteri misteriosi, gli salva la vita. In quel momento, i due sentono un suono particolare, impercettibile agli altri. Perché i destini di Hibiki e Uta si sono incrociati? Il loro incontro è l’inizio di una rivelazione che cambierà ogni cosa.

Le foto dei film Netflix Netflix 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 PREV NEXT

I film da vedere su Prime Video

Sicario: Ultimo incarico

Uno è il film assolutamente da vedere su Prime Video dal 22: Sicario: Ultimo incarico. Diretto da Nick Stagliano, il film ha per protagonisti Anson Mount, Abbie Cornish e Anthony Hopkins.

Uno sconosciuto solitario, sicuro di sè, dai nervi d'acciaio, deve rintracciare e uccidere un sicario ribelle per ripagare un debito in sospeso. Ma l'unica informazione che gli è stata data è l'ora e il luogo in cui trovare la sua preda: le 17:00 in una tavola calda in una città squallida. Nessun nome, nessuna descrizione, niente. Quando l'assassino arriva ci sono diversi possibili bersagli, incluso lo sceriffo della contea. Mettendo in pericolo la sua vita, l'assassino si imbarca in una caccia all'uomo per trovare il sicario e portare a termine la sua missione. Ma il pericolo aumenta quando gli incontri erotici con una donna del posto minacciano di distoglierlo dal suo compito.

I film da vedere su Disney+

Last Tepui: Vette inesplorate

Last Tepui: Vette inesplorate è il primo film assolutamente da vedere su Disney+ nella settimana dedicata alla Giornata della Terra. Il film segue l’alpinista Alex Honnold che, con una squadra di scalatori di prim’ordine, affronta una missione estenuante nel profondo della giungla amazzonica tentando di scalare una scogliera a strapiombo alta più di mille piedi. L’obiettivo è quello di portare il leggendario biologo Bruce Means in cima a un’enorme “isola nel cielo”, nota come tepui.

Ritorno alla fattoria dei sogni

Ritorno alla fattoria dei sogni è la seconda proposta Disney+ dedicata alla Giornata della Terra. Il film si basa su un documentario del 2018 e racconta la storia di John e Milly Chester. I due coniugi abbandonano la loro vita caotica a Los Angeles per vivere in una fattoria in armonia con la natura. In particolar modo, il racconto si concentra su come la loro fattoria in dieci anni si sia trasformata in un mondo bellissimo e complesso in grado di riflettere la biodiversità del nostro pianeta.

Polar Bear

L’ultimo film assolutamente da vedere per la Giornata della Terra su Disney+ Polar Bear. Polar Bear racconta la storia di una neomamma orso i cui ricordi di gioventù la preparano ad affrontare la maternità in un mondo sempre più difficile per gli orsi polari. Voce narrante della versione originale è quella dell’attrice Catherine Keener.

Le foto dei film Disney+ 1/3 2/3 3/3 PREV NEXT

I film da vedere su Sky

Diverse sono le proposte di Sky e Now. Tra i tanti film, abbiamo selezionato alcuni che vi piaceranno di sicuro per tematiche e ambientazioni.

The Suicide Squad: Missione suicida

Il primo film da vedere assolutamente questa settimana su Sky e Now dal 22 aprile è The Suicide Squad: Missione suicida. Il vede i criminali della Task Force X alle prese con un'avventura senza freni e limiti che combina scatenata azione, incredibile violenza e situazioni estreme, con un umorismo insolente e persino del sentimentalismo. I protagonisti di tali montagne russe affronteranno la morte mentre lo spettatore è chiamato a morire dal ridere

Ted Bundy: Confessioni di un serial killer

La figura del vero serial killer Ted Bundy ha inspirato diversi film. Ted Bundy: Confessioni di un serial killer è un film assolutamente da vedere, dal 26 in poi, perché ci porta direttamente dentro la psiche dell’assassino. Per comprendere meglio i delitti messi a segno da uno dei più famigerati serial killer, l'investigatore dell'Fbi Bill Hagmaier decide di trascorrere del tempo faccia a faccia con Ted Bundy incontrandolo più volte in carcere nell'arco di cinque anni. Le loro conversazioni porteranno a risultati inaspettati, sia sul piano filosofico sia su quello personale. Con Elijah Wood e Robert Patrick.

Una squadra di 12 orfani

Un altro film assolutamente da vedere su Sky e Now dal 27 è il dramma sportivo Una squadra di 12 orfani, a cui abbiamo dedicato uno speciale. La storia, realmente accaduta, ha per protagonista negli anni della Grande Depressione un coach che, contro tutto e tutti, allena una squadra di giocatori di football di un orfanotrofio.

LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO

Nowhere Special

Ultimo ma solo per data di programmazione film da vedere assolutamente su Sky e Now dal 28 è Nowhere Special. Il film racconta la storia di John, un lavavetri di 35 anni che ha dedicato i suoi giorni a crescere Michael, il figlio di 4 anni, dopo che la madre del bambino li ha lasciato subito dopo il padre. Quando però gli vengono diagnosticati solo pochi mesi di vita, John cerca di trovare una famiglia perfetta che possa accogliere Michael, determinato com'è a proteggerlo dalla terribile realtà a cui andrà incontro. Sebbene inizialmente sia certo di ciò che vuole, pian piano John abbandona le sue prime convinzioni e viene sopraffatto dai dubbi. Come può giudicare una famiglia da un breve incontro? Conosce abbastanza bene Michael da fare una scelta simile per lui?

Le foto dei film Sky 1/4 2/4 3/4 4/4 PREV NEXT