I film da vedere assolutamente in streaming dall’08 al 14 aprile

S ono tanti ogni settimana i film che arrivano in streaming tra le varie piattaforme ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, in questa seconda settimana di aprile. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro.

I film Netflix

The In Between – Non ti perderò

Il primo film da vedere assolutamente in questa seconda settimana di aprile lo trovate su Netflix e si chiama The In Between – Non ti perderò. È una bellissima storia d’amore tra due giovani, poco più che adolescenti, che sfidano l’idea stessa della morte, con Joely King protagonista. Tessa (Joey King), un’adolescente che, dopo essere passata per tutta l’infanzia da una famiglia affidataria all’altra, non crede di meritare un amore tutto suo. Tutto per lei cambia dopo l’incontro casuale con Skylar (Kyle Allen), un ragazzo un po’ più grande di lei che vive in una città vicina ed è un romantico in piena regola.

Mentre Tessa comincia ad aprirgli il suo cuore, la tragedia è dietro l’angolo. Un incidente d’auto causa la morte di Skylar mentre Tessa sopravvive. Alla ricerca di risposte per quanto accaduto, Tessa ben presto crede che Skylar stia cercando di mettersi in contatto con lei dall’aldilà. Con l’aiuto della sua migliore amica Shannon (Celeste O’Connor) e la ritrovata convinzione che l’amore non muore mai, Tessa tenta di entrare in contatto con Skylar. Sarà un’ultima possibilità per dare alla loro storia d’amore il finale epico che merita.

Danzando sul cristallo

Danzando sul cristallo è il film da vedere assolutamente in questa seconda settimana di aprile su Netflix se amate le storie che dipingono la danza come sacrificio e tortura, con atmosfere quasi da horror. La storia prende il via quando la giovane ballerina Irene viene selezionata per il ruolo da protagonista in Giselle, la più grande produzione della Compagnia nazionale di Danza spagnola. È stata chiamata dopo che la protagonista si è tragicamente suicidata.

Il mondo della danza, però, come ci insegnano film come Cigno nero o Suspiria, è estremamente competitivo e Irene deve fronteggiare sin da subito la cattiveria e la gelosia delle altre ballerine. Trova solidarietà e conforto solo in Aurora, una ballerina solitaria tenuta sotto stretto controllo dalla madre.

Sole e vittime delle pressioni del mondo del balletto, Irene e Aurora vedranno la loro relazione diventare sempre più ossessiva, fino al giorno in cui decidono di scappare insieme.

Metal Lords

Chi ama i film di formazione, le commedie giovanili e la musica poco commerciale ha da vedere assolutamente la commedia Metal Lords. Il film segue la passione di due amici, Hunter e Kevin, per l’heavy metal, un genere musicale poco diffuso tra i compagni della loro scuola.

Hunter (Adrian Greensmith) è un irriducibile fan del metal e ne conosce la storia e gli aneddoti in ogni minimo particolare. Il suo sogno è quello di vincere l’imminente Battaglia tra band. Decide allora di arruolare il miglior amico Kevin (Jaeden Martell) facendogli suonare la batteria nella band che ha in mente di formare. Ma con i coetanei più interessati a Justin Bieber che ai Black Sabbath, per i due trovare un bassista si trasforma in una ricerca senza fine.

Tutto cambia quando Kevin sente Emily (Isis Hainsworth) suonare il suo violoncello. Si forma così una band eterogenea che deve fare i conti con la scuola, i genitori, gli ormoni e le angosce esistenziali mentre i suoi componenti cercano di andare d’accordo il più a lungo possibile. L’obiettivo dei Skullf*cker, dopotutto, è sempre la vittoria della Battaglia tra band.

Yaksha

Il film d'azione da vedere assolutamente su Netflix è infine Yaksha, di produzione coreana.

Shenyang vanta il più alto numero di spie nel mondo ed è il fulcro geopolitico dell'Asia nordorientale. Oltre a essere il leader delle operazioni segrete in Corea del Sud e noto con il soprannome di "Yaksha", Kang-in è operativo a Shenyang. Ed è un veterano che non si fermerà davanti a nulla per portare a termine la sua missione.

Un giorno, il Servizio nazionale di intelligence (NIS) scopre che le conclusioni del report sulle tendenze locali nell'area di Shenyang (inviato dalla squadra segreta) sono in realtà false. Profondamente turbata da tutto ciò, la quarta direttrice del NIS (Yeom Jeong-won) invia il procuratore Han Ji-hoon dal tribunale distrettuale di Seul come ispettore speciale.

Yaksha e la squadra segreta cercano di escludere Ji-hoon (l'ispettore speciale), ma lui non demorde e segue tutte le loro operazioni.

The In Between - Non ti perderò. Danzando sul cristallo. Metal Lords. Yaksha.

I film Prime Video

Laura Pausini – Piacere di conoscerti

Il primo film da vedere assolutamente su Prime Video questa seconda settimana di aprile è Laura Pausini – Piacere di conoscerti, disponibile dal 7 aprile. Il film nasce da una domanda: cosa sarebbe successo se quella sera del 1993 Laura Pausini non avesse vinto il Festival di Sanremo?

Per raccontare la sua storia, Laura torna sui suoi passi, dall’infanzia a tutte le tappe di una straordinaria carriera e alla quotidianità. E immagina per la prima volta quello che sarebbe potuto succedere se non avesse avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita da star globale.

La cena delle spie

Il secondo film da vedere assolutamente in streaming su Prime Video è un bel thriller con Chris Pine: La cena delle spie. Tratto da un best seller di Olen Steinhauer, racconta di due agenti della CIA ed ex amanti che si ritrovano dopo la riapertura di un’indagine per dirottamento aereo confondendo il confine tra confessione e passione. Il tutto sullo sfondo di un’avvincente storia di spionaggio mondiale, ambiguità morale e tradimento mortale.

Laura Pausini - Piacere di conoscerti. La cena delle spie.

I film da vedere su Disney+

Sex appeal

Il solo film inedito da vedere assolutamente in questa seconda settimana di aprile su Disney+ è la commedia giovanile Sex Appeal. Avery Hansen-White non fa cose in cui sa di non eccellere. Così, quando il suo ragazzo a distanza accenna di voler fare un passo avanti nella loro relazione, lei si impegna a migliorare la sua sessualità usando il suo più vecchio amico, Larson, come cavia.

Lo studio di Avery si tradurrà nella realizzazione che il sesso e l’amore non sono solo qualcosa di meccanico e che le relazioni richiedono sia testa che cuore.

Una foto di Sex Appeal.

I film da vedere su Sky

Diverse sono le proposte di Sky e Now. Tra i tanti film, abbiamo selezionato alcuni che vi piaceranno di sicuro per tematiche e ambientazioni.

Il bambino nascosto

Il primo film da vedere assolutamente su Sky e Now dal 10 aprile è Il bambino nascosto, diretto da Roberto Andò con Silvio Orlando. Il film è una libera trasposizione dell’omonimo romanzo di Andò, pubblicato da La nave di Teseo. Il protagonista è Gabriele Santoro (Silvio Orlando), un solitario e malinconico insegnante di musica sessantenne. Titolare della cattedra di pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella, ha deciso di trasferirsi in un quartiere difficile di Napoli.

Una mattina, mentre si sta facendo la barba, Santoro apre la porta al postino che ha suonato al citofono. Prima di accoglierlo corre a lavarsi la faccia. In quei brevi momenti, un bambino di dieci anni (Giuseppe Pirozzi) si introduce in casa furtivamente e vi si nasconde. Il "maestro" si accorgerà della presenza dell'ospite inatteso soltanto la sera e riconoscerà in lui Ciro, un ragazzino che abita con i genitori e con i fratelli al piano di sopra. Interrogato sul perché della sua fuga, il bambino, scontroso e taciturno, non gli darà nessuna risposta. Vedendolo terrorizzato, il pianista, d’istinto deciderà di sfidare il pericolo e tenerlo nascosto in casa.

Baby Boss 2

Il secondo film da vedere assolutamente su Sky è dall’11 aprile Baby Boss 2, seguito dell’amato film d’animazione. I fratelli Templeton, Tim e Ted, sono diventati adulti e si sono inevitabilmente allontanati l'uno dall'altro. Tim è oramai sposato con Carol, è papà di Tabitha, una bambina di sette anni, e della piccola Tina, ma sta a casa. Ted invece è il ceo di un importante fondo speculativo. Tabitha, che è la più brava della sua classe, ha come idolo lo zio e vorrebbe diventare come lui. Ma il padre teme che stia bruciando un po' le tappe, perdendosi la parte migliore dell'infanzia. Quando la piccola Tina si rivela essere un agente top secret in missione per scoprire quali segreti nasconda il misterioso fondatore della scuola frequentata da Tabitha, Tim e Ted si ritroveranno a dover collaborare ancora una volta e a riscoprire ciò che conta veramente.

Il materiale emotivo

Un altro film da vedere assolutamente su Sky e Now dal 12 aprile è l’italiano Il materiale emotivo, dramma di Sergio Castellitto con lo stesso e Bérénice Bejo, Matilda De Angelis e Clementino. La storia ruota intorno a Vincenzo, un uomo che dedica l'esistenza alla sua antica libreria parigina, una piccola perla adagiata al centro di una piazzetta di Parigi, e alla figlia Albertine, costretta a casa per colpa di un incidente avvenuto qualche anno prima.

La vita di Vincenzo scorre tranquilla, tra l'amore per la figlia e quello per i libri, ma la calma non può durare per sempre, neanche per chi se l'è guadagnata pagandola a carissimo prezzo. Un giorno, Yolande, una ragazza scombinata ed esuberante, fa irruzione nel negozio. Affascinato dalla forza vitale della donna, Vincenzo inizia a riscoprire emozioni ormai dimenticate da tempo, che lo porteranno a interrogarsi sul suo modo malinconico e sospeso di affrontare la vita.

Il collezionista di carte

Ultimo ma non meno importante film da vedere su Sky e Now dal 14 aprile è Il collezionista di carte, presentato in concorso al Festival di Venezia 2021. Thriller di vendetta, racconta la storia di un ex militare divenuto giocatore d'azzardo ma ancora perseguitato dai fantasmi delle sue decisioni passate. William Tell ha prestato servizio come soldato scelto e porta sulle sue spalle il duro peso morale di alcuni crimini strazianti in Iraq.

Dopo aver scontato una pena in prigione, si è reinventato come giocatore professionista del circuito di poker americano ma ciò che ha fatto all'estero continua ancora a tormentarlo, anche dopo aver scambiato isolamento e disperazione per amore e connessione. L'unica opzione a sua disposizione è quella di fare i conti una volta e per tutte. L'occasione di uscir fuori dalla sua disperazione esistenziale arriverà quando trova una sorta di famiglia nella finanziatrice La Linda e nell'adolescente Cirk, alla ricerca di risposte dopo il suicidio del padre soldato.

Il bambino nascosto. Baby Boss 2. Il materiale emotivo. Il collezionista di carte.