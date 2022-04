I film da vedere assolutamente in streaming dall’01 al 07 aprile

S ono tanti ogni settimana i film che arrivano in streaming tra le varie piattaforme ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, in questa prima settimana di aprile. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro.

I FILM NETFLIX

Grandine

Il primo film da vedere assolutamente in questa prima settimana di aprile lo trovate su Netflix (a partire già dal 30 marzo) e si chiama Grandine. Il celebre meteorologo della TV Miguel Flores non riesce a prevedere un'orribile grandinata. Per questo diventa il nemico pubblico numero uno ed è costretto a scappare dalla capitale Buenos Aires rifugiandosi a Córdoba, la sua città d'origine. Ne deriva un viaggio di riscoperta tanto assurdo quanto umano.

Apollo 10 e mezzo

Diretto da Richard Linklater, Apollo 10 e mezzo è il film d’animazione della settimana da vedere assolutamente per riflettere su come si viveva l’idea del sogno quando ancora l’uomo doveva sbarcare sulla Luna. Apollo 10 e mezzo ripercorre la storia del primo viaggio sulla Luna in base a due prospettive che s'intersecano. Il film racconta l'epopea trionfante dell'estate del 1969 dal punto di vista degli astronauti e della torre di controllo della missione, ma anche attraverso gli occhi di un bambino che vive a Houston, nel Texas, e che sogna di viaggiare nello spazio.

Ispirandosi alla vita del regista candidato al premio Oscar Richard Linklater, Apollo 10 e mezzo offre un'istantanea della vita americana negli anni '60, tra storia di formazione, analisi della società e avventura spaziale. Su Netflix dal 1° aprile. Vi rimandiamo al nostro speciale per saperne di più.

Nella bolla

Chi ama i film nei film ha da vedere assolutamente la nuova commedia firmata dal dissacrante Judd Apatow, Nella bolla, su Netflix dal 1° aprile. segue un gruppo di attori e attrici isolati in un hotel durante la pandemia mentre cercano di completare il sequel di un franchise d'azione su dinosauri volanti. Nel nostro speciale scoprirete tutti i dettagli.

Battle: Freestyle

Se amate le vicende di ballo connesse a storie esistenziali e d’amore, il film da vedere assolutamente su Netflix dal 1° aprile è Battle: Freestyle. Dramma romantico che continua le vicende raccontate in Battle, il film vede protagonisti due giovani ballerini di Oslo, Amalia e il fidanzato Mikael. I due sognano di sfondare a livello internazionale con la loro crew, gli Illicit. Una nuova occasione a Parigi rimetterà però in discussione ciò che Amalia vuole realmente dalla sua vita.

Celeb Five: dietro le quinte

Chi ama i mockumentary, non può certo perdersi dal 1° aprile su Netflix Celeb Five: dietro le quinte. È uno sguardo al difficile processo creativo delle Celeb Five, che con grande tensione si preparano per lo speciale comico offerto da Netflix. Una commedia in stile "mockumentary" segue le discussioni private delle comiche tra sketch, battute e improvvisazione.

Ritorno allo spazio

Per chi è appassionato di documentari, il film da vedere assolutamente su Netflix dal 7 aprile è Ritorno allo spazio. Per la prima volta i registi premiati agli Oscar Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin (Free Solo - Sfida estrema, The Rescue) puntano le macchine da presa verso il cielo per immortalare la motivante ascesa di SpaceX e lo sforzo ventennale di Elon Musk di riavviare le ambizioni americane per il turismo spaziale.

Questo documentario offre un raro scorcio della prima missione con equipaggio partita dagli Stati Uniti dal ritiro dello Space Shuttle nel 2011 e presenta un ritratto intimo degli ingegneri e astronauti selezionati per questo momento storico. Seguendo i veterani della NASA Bob Behnken e Doug Hurley insieme alle loro famiglie fino al momento del decollo, Ritorno allo spazio accompagna gli spettatori in questo viaggio emozionante verso la Stazione spaziale internazionale e all'interno del controllo missione con Musk, dove il team di SpaceX cerca di farli rientrare sulla Terra con un drammatico ammaraggio.

Le foto dei film Netflix 1/4 Grandine. 2/4 Nella bolla. 3/4 Battle: Freestyle. 4/4 Ritorno allo spazio. PREV NEXT

I FILM DISNEY+

Meglio Nate che niente

Il film original da vedere assolutamente su Disney+ è dal 1° aprile la commedia musicale Meglio Nate che niente. l tredicenne Nate Foster sogna con tutto se stesso Broadway. C’è solo un problema: non riesce nemmeno a ottenere una parte nella recita scolastica. Ma quando i suoi genitori lasciano la città, Nate e la sua migliore amica Libby vanno di nascosto nella Grande Mela per un’opportunità unica nella vita e per dimostrare a tutti che si sbagliano. Un incontro casuale con la zia Heidi, che Nate non vede da tempo, stravolge il suo viaggio. Insieme dovranno imparare che le più importanti avventure della vita sono grandi quanto i propri sogni. Basato sul pluripremiato romanzo, ve lo raccontiamo nel nostro speciale.

Assassinio sul Nilo

Nonostante sia ancora in sala, il 30 marzo è sbarcato su Disney+ Assassinio sul Nilo, film da vedere assolutamente in questo primo weekend di aprile. La vacanza in Egitto dell’investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l’idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta.

Ambientata in uno scenario epico, caratterizzato da ampi panorami desertici e dalle maestose piramidi di Giza, questa drammatica storia di un amore finito male presenta un gruppo cosmopolita di viaggiatori dal look impeccabile, con colpi di scena che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino alla scioccante rivelazione finale. Girato con cinepresa 65mm Panavision alla fine del 2019, Assassinio sul Nilo trasporta il pubblico negli anni ‘30, ricreando molti dei luoghi che hanno ispirato l’affascinante thriller di Agatha Christie.

Le foto dei film Disney+ Rueby Wood as Nate in 20th Century Studios' BETTER NATE THAN EVER, exclusively on Disney+. Photo by David Lee. © 2022 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. 1/2 Meglio Nate che niente. 2/2 Assassinio sul Nilo. PREV NEXT

I FILM PRIME VIDEO

Laura Pausini, piacere di conoscerti

Da vedere assolutamente su Prime Video dal 7 aprile è Laura Pausini – Piacere di conoscerti. Il film nasce da una domanda: cosa sarebbe successo se quella sera del 1993 Laura non avesse vinto il Festival di Sanremo? La regina del pop italiano è per la prima volta davanti alla macchina da presa in un progetto che conferma il suo amore per la settima arte e che svelerà al pubblico la sua vera anima, attraverso scorci inediti della sua vita privata e professionale, dandole anche la grande opportunità di scoprire aspetti di sé e del suo mondo mai visti e immaginati, che per la prima volta saranno svelati al pubblico.

Per raccontare la sua storia, Laura torna sui suoi passi, dall’infanzia a tutte le tappe di una straordinaria carriera e alla quotidianità, immaginando per la prima volta quello che sarebbe potuto succedere se non avesse avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita da star globale.

VEDI IL TRAILER.

Guida sexy per brave ragazze

Dal 1° aprile è invece disponibile sulla piattaforma Guida sexy per brave ragazze, una commedia con Lucy Hale. Lucy è una violinista che va in crisi quando l'ex fidanzato l'accusa di essere troppo inibita. Nel tentativo di dimostrargli che si sbaglia, Lucy si ripromette di fare tutto ciò che segna in una lista di cose fuori dal normale. Ciò la porterà a un viaggio vorticoso e sorprendente di scoperta di sé e di novità, tanto nel mondo delle amicizie quanto in quello dell'amore.

Le foto dei film Prime Video 1/2 Laura Pausini: Piacere di conoscerti 2/2 Guida sexy per brave ragazze PREV NEXT

I FILM SKY

Diverse sono le proposte di Sky e NowTv. Tra i tanti film, abbiamo selezionato alcuni che vi piaceranno di sicuro per tematiche e ambientazioni.

MADRES PARALELAS

Il primo film da vedere assolutamente su Sky e NowTv dal 30 marzo è l’ultima fatica di Pedro Almodovar con Penelope Cruz, Madres paralelas. Due donne, Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit), condividono la stessa stanza d'ospedale prima di partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non programmata. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un'adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell'ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

PER TUTTA LA VITA

Per chi ama le commedie italiane dal cast affollato, il film da vedere assolutamente è Per tutta la vita, disponibile dal 28 marzo. “Finché morte non vi separi...” E se invece della morte a separarvi fosse un giudice che dichiara nullo il vostro matrimonio dopo aver scoperto che il prete che vi ha sposato non era un vero prete? Se vi capitasse di dover dire di nuovo ‘sì’, dopo anni dalla prima volta, come vi comportereste?

È quello che succede a tante coppie che scoprono di non essere mai state sposate. Quattro, in particolare, sono le coppie le cui vicende, intrecciate tra loro, seguiamo con maggiore interesse, con la tensione che cresce mano a mano che il fatidico giorno in cui ripromettersi amore eterno si avvicina. Il secondo fatidico ‘sì’ segnerà per tutti l’inizio di una nuova vita. Con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi e Fabio Volo.

OLD

Gli amanti dell’horror, in questo caso psicologico e fantascientifico, non devono perdersi Old di M. Night Shyamalan dal 31 marzo. Una famiglia in vacanza su un'isola tropicale si sta concedendo sole e relax sulla morbida sabbia di una spiaggia isolata. Sembra tutto perfetto fino a quando diventa chiaro che stanno tutti invecchiando rapidissimamente e che, stando a un rapido calcolo, la loro intera vita rischia di essersi ridotta a un unico giorno. Cosa sta succedendo? E c'è un modo per impedire che la morte sopraggiunga? Dalla graphic novel Castelli di sabbia.

FREAKS OUT

Freaks Out di Gabriele Mainetti è il film italiano d’autore da vedere assolutamente questa settimana su Sky, dal 04 aprile in poi. Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, i quattro "fenomeni da baraccone" restano soli nella città occupata dai nazisti. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia.

“Freaks Out nasce da una sfida: ambientare sullo sfondo della pagina più cupa del Novecento un film che fosse insieme un racconto d’avventura, un romanzo di formazione e – non ultima – una riflessione sulla diversità. Per farlo ci siamo avvicinati alla Roma occupata del 1943 con emozione e rispetto, ma allo stesso tempo abbiamo dato libero sfogo alla fantasia: sono nati così i nostri quattro freak, individui unici e irripetibili, protagonisti di una Storia più grande di loro”. (Gabriele Mainetti).

FREAKY

L’horror di Sky della settimana è Freaky, dal 03 aprile in poi. Freaky racconta la storia della diciassettenne Millie Kessler, una liceale all'ultimo anno che non solo deve sopravvivere alla follia del liceo che frequenta ma anche all'interesse del Macellaio, il serial killer che tormenta l'intera cittadina. Quando il mistico pugnale che usa il Macellaio fa sì che lui e Millie si risveglino l'uno nel corpo dell'altro, la studentessa scopre di avere a disposizione solo 24 ore. Deve riappropriarsi del suo corpo prima di rimanere intrappolata per sempre in quello di un maniaco di mezza età. Ha però un problema di non poco conto. Tutta la città è sulle tracce del Macellaio, che a sua volta è libero di agire indisturbato e continuare la sua carneficina.

Il mio vicino è un pirata

Per i più piccoli si segnala velocemente la commedia olandese Il mio vicino è un pirata, dal 02 aprile. La tranquillità di Sandsborough, comunissima cittadina sulla costa, viene rotta quando arriva la famiglia Blunderbuss. Sono un gruppo di pirati che combattono con la spada e bevono rum. Mentre i locali sono sconvolti dalla nave trasformata in casa, dallo squalo a guardia e dal polpo domestico, il dodicenne Michael diventa amico del nuovo vicino, il tredicenne pirata Billy. I due si ritroveranno presto con l'aiuto della coetanea Elizabeth a dover affrontare il più pericoloso pirata dei sette mari, l'arcinemico dei Blunderbuss.

LA PRIMA VACANZA NON SI SCORDA MAI

La prima vacanza non si scorda mai è il film da vedere assolutamente per chi ama le storie d’amore che nascono nel più impensabile dei modi. Racconta la storia di Marion e Ben, due trentenni parigini che si incontrano grazie a Tinder. Molto diversi tra loro, finiscono per essere attratti l'uno dall'altra e per decidere di partire insieme in vacanza. Marion ha sempre avuto in mente Beirut mentre la destinazione ideale di Ben è Biarritz: optano così per una meta a metà strada, la Bulgaria. Senza un itinerario e un programma preciso, partono all'avventura con una concezione differente su ciò che considerano una vacanza ideale.

SUPERINTELLIGENCE

L’ultimo film da vedere assolutamente su Sky è per chi ha voglia di ridere. Dal 1° aprile è infatti disponibile Superintelligence, la commedia d’azione con l’irresistibile Melissa McCarthy. Non accade mai nulla di straordinario nella vita di Carol Peters (McCarthy) e così, quando il suo televisore, telefono e microonde iniziano a parlarle in modo insolente, la ragazza crede di essere su scherzi a parte. Oppure sta perdendo la testa. In realtà, il caso vuole che la prima superintelligenza artificiale al mondo abbia scelto lei come oggetto di studio, con l’idea di prendere possesso della sua vita…ma con un piano ben più grande di quanto lei possa mai immaginare. E così ora Carol è l’ultima persona che potrà salvare l’umanità prima che questa intelligenza artificiale dalla forte personalità decida di staccare la spina - a tutto.

Le foto dei film Sky e NowTv 1/8 Madres paralelas 01 Distribution 2/8 Per tutta la vita 3/8 Old 4/8 Freaks Out 5/8 Freaky 6/8 Il mio vicino è un pirata 7/8 La prima vacanza non si scorda mai 8/8 Superintelligence PREV NEXT