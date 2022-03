I film da vedere assolutamente in streaming questa settimana

S ono tanti ogni settimana i film che arrivano in streaming tra le varie piattaforme ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, per un motivo o per un altro. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro.

IL MIO AMORE È UN FIORE DI CILIEGIO

Il primo film da vedere assolutamente lo trovate su Netflix a partire dal 24 marzo e si chiama Il mio amore è fiore di ciliegio. Il film è una storia d'amore che racchiude la fugacità e la bellezza dei fiori di ciliegio ed è tratto dall'omonimo bestseller di Keiichi Uyama pubblicato da Shueisha in Giappone. L'aspirante fotografo Haruto si innamora perdutamente della sua parrucchiera Misaki. Quando finalmente trova il coraggio di chiederle di uscire con lui, sembra che le cose vadano per il meglio... ma poi Misaki contrae una rara malattia che la fa invecchiare rapidamente.

I CASSAMORTARI

Diretto da Claudio Amendola, I cassamortari è il film italiano della settimana da vedere assolutamente: chi non ama ridere anche in maniera scorretta? A partire dal motto “Tutti devono mori’ ma solo in pochi ce guadagnano”, è una divertente black comedy con la centro la famiglia Pasti, che da anni gestisce un’agenzia di pompe funebri. Con un cast variegato che va da Massimo Ghini a Lucia Ocone, passando per Piero Pelù (al suo esordio come cantante). Su Prime Video dal 24 marzo.

“L’idea di raccontare una famiglia di cassamortari mi offre la possibilità di entrare nel mondo delle pompe funebri con tutti i suoi riti e le sue contraddizioni attraverso dinamiche familiari e soprattutto attraverso il rapporto dei protagonisti con i congiunti dei defunti. Sviluppando questa idea ho trovato anche l’occasione per affrontare altri temi che mi appassionano, come la mercificazione della morte, il cinismo e l’ipocrisia del mondo dello show business, l’antica italica abitudine dell’evasione fiscale”, ha dichiarato Amendola.

L’ERA GLACIALE: LE AVVENTURE DI BUCK

Il ritorno del mondo dell’Era Glaciale attende gli utenti di Disney+. Film assolutamente da vedere per chi ama l’animazione con grandi temi, L’era glaciale: Le avventure di Buck è il sesto capitolo di una saga cinematografica che in Italia conta sul doppiaggio di artisti come Claudio Bisio, Leo Gullotta e Lucia Ocone.

L’Era Glaciale: Le Avventure di Buck continua le esilaranti avventure dei mammiferi preistorici più amati dal pubblico. Desiderosi di un po’ di indipendenza dalla loro sorella maggiore Ellie, i fratelli opossum in cerca di emozioni, Crash e Eddie, partono alla ricerca di un posto tutto loro, ma si trovano rapidamente intrappolati in un’enorme caverna sotterranea. Vengono salvati da Buck, il furetto con un occhio solo, amante dell’avventura e della caccia ai dinosauri e insieme dovranno affrontare gli indisciplinati dinosauri che popolano il Mondo Perduto. Dal 25 marzo.

QUI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO DEDICATO AL FILM

GLI OCCHI DI TAMMY FAYE

Il secondo film della piattaforma Disney+ assolutamente da vedere si basa su una storia vera e ha regalato una nomination agli Oscar all’attrice Jessica Chastain. Gli occhi di Tammy Faye narra la straordinaria ascesa, caduta e redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker, interpretata da Chastain.

Fra gli anni Settanta e Ottanta, Tammy Faye e il marito Jim Bakker (Andrew Garfield) fondarono il più importante network televisivo religioso statunitense, realizzarono un grande parco divertimenti e raggiunsero il successo grazie al loro messaggio di amore, benevolenza e prosperità. Tammy Faye diventò una leggenda per le sue ciglia, il suo modo di cantare e il suo entusiasmo nell’accogliere persone di ogni estrazione sociale. Nel corso degli anni, tuttavia, irregolarità finanziarie, rivalità e scandali rovesciarono quell’impero multimilionario così accuratamente costruito. Dal 23 marzo.

OLIVIA RODRIGO: DRIVINH HOME 2 U

Altro film assolutamente da vedere su Disney+ è Olivia Rodrigo: Driving Home 2 u, disponibile dal 25 marzo. Per la prima volta, la cantautrice Olivia Rodrigo porta il pubblico in un viaggio da Salt Lake City, dove ha iniziato a scrivere il suo album di debutto triplo disco di platino Sour, a Los Angeles. Lungo il percorso, Olivia Rodrigo racconta i ricordi legati alla scrittura e alla creazione del suo primo album da record e condivide i suoi sentimenti di ragazza che esplora un momento particolare della sua vita. Attraverso nuovi arrangiamenti live delle sue canzoni, interviste private e video mai visti prima sulla realizzazione dell’album, il pubblico seguirà OIivia in un viaggio cinematografico che esplora la storia di Sour.

UNA DONNA PROMETTENTE

In prima serata su Sky il 26 marzo e subito dopo sulla piattaforma NOW Tv, Una donna promettente è il film che tutti gli appassionati di cinema devono assolutamente vedere. Tutti erano convinti che Cassandra Thomas (l’attrice nominata per il Premio Oscar® Carey Mulligan) fosse una giovane donna promettente…fino a quando un evento misterioso ha stravolto il suo futuro. Nulla, però, è come appare, nella vita di Cassie: ha un’intelligenza perfida e un’astuzia provocante, che mette in scena di notte quando prende forma la sua segreta doppia vita. Ora, un incontro inatteso può darle l’opportunità di rimediare ai torti del passato, per una storia emozionante e avvincente.

“Volevo scrivere un film sulla vendetta al femminile. Recentemente, si sono visti molti film su donne in grado di prendere in mano la situazione. Queste donne però spesso super violente, molto sexy oppure molto deprimenti. Con Una donna promettente ho invece voluto raccontare di come una donna normale possa volersi vendicare in una maniera molto vicina alla realtà: non tutte possono permettersi di recuperare una pistola e devono dunque come Cassie ricorrere di più strano, complicato e contorto”, ha sottolineato la regista Emerald Fennell.

SONGBIRD

Chiude l’elenco dei film della settimana assolutamente da vedere Songbird. In onda su Sky il 27 e sulla piattaforma NOW Tv dal 28, è il primo film girato a Los Angeles durante la pandemia da CoVid-19. Prodotto dalla mente geniale di Michael Bay, Songbird descrive con uno sguardo a tratti surreale il crescente isolamento a cui siamo stati sottoposti durante il lockdown. Cosa accadrebbe se tutto ciò che stiamo vivendo durasse per anni? Ma è anche una storia d’amore, la storia di Nico e Sara, interpretati da KJ Apa e Sofia Carson, isolati da molto tempo, hanno il desiderio di stare insieme e riabbracciarsi.

“Ho immaginato quello che potrebbe accadere se l'emergenza coronavirus non terminasse", ha dichiarato il regista Adam Mason. "Se il lockdown internazionale che abbiamo già sperimentato continuasse per un altro paio di anni, ci ritroveremmo in una situazione difficile da gestire anche per quanto concerne le relazioni interpersonali. Per tale ragione, ho voluto raccontare la storia d'amore di due sfortunati innamorati che devono trovare insieme una via di uscita a a una situazione terribile e molto più grande di loro”.