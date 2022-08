I Came By: Un graffitista contro il potere nel nuovo thriller Netflix

H ugh Bonneville e George MacKay sono i protagonisti del thriller I Came By, un film Netflix che spinge a guardare oltre le apparenze della classe dominante per denunciarne il marciume.

I Came By è il film thriller che Netflix propone a partire da mercoledì 31 agosto. Diretto da Babak Anwari, vede gli attori George McKay e Hugh Bonneville alle prese con una storia piena di colpi di scena e segreti pericolosi. Tutto comincia quando un giovane graffitista prende di mira le case dell’élite benestante londinese scoprendo l’oscuro segreto che nasconde un prestigioso giudice.

La trama del film I Came By

Il film Netflix I Came By propone la vicenda di due amici graffitisti, Toby (George MacKay) e Jay (Percelle Ascott) che si introducono nelle case delle persone più in vista di Londra per “etichettarle”. Tuttavia, quando Toby prende di mira un giudice della corte suprema, Sir Hector (Hugh Bonneville), scopre un orribile segreto che scatena una catena di eventi che mette in pericolo non solo lui stesso ma anche tutte le persone che lo circondano.

Thriller dalle atmosfere hitchcockiane, I Came By lancia interessanti messaggi sociali tra le pieghe della suspense che produce tra colpi di scena brutali e una discesa negli inferi della violenza.

Il poster del film Netflix I Came By.

Potere contro giustizia

All’apparenza, il personaggio che Hugh Bonneville interpreta nel film Netflix I Came By ha molto in comune con il Conte di Grantham, da lui interpretato in Downton Abbey. Sir Hector Blake è un membro benestante e rispettato dell’establishment londinese. Vive in una grande villa ed è celebrato per il suo lavoro e le sue opere di bene. Tuttavia, l’ex giudice della corte suprema nasconde un oscuro segreto, che il giovane e ribelle graffitista Toby Nealey (George MacKay) scopre quasi per caso.

Da sempre contro il sistema, Toby e il suo amico d’infanzia Jay Agassi (Percelle Ascott) sono soliti irrompere nelle case dei ricchi e potenti lasciando sui muri la frase I came by, “sono passato a trovarti”. Quando Jay decide di smetterla perché la sua ragazza aspetta un bambino, Toby decide di proseguire da solo.

Il suo ultimo obiettivo è proprio sir Hector, soprannominato St Blake per il suo lavoro nell’aiutare i richiedenti asilo. Toby non crede però nella buona fede dell’uomo e qualcosa gli suggerisce che il suo animo non sia così pulito come sembra. E il suo intuito non sbaglia: irrompendo nella grande e isolata casa londinese dell’ex giudice, trova una stanza chiusa a chiave nel seminterrato. E dietro a essa un mostruoso segreto (che non riveliamo per non rovinare la sorpresa).

“Hector è un uomo di grande intelletto”, ha sottolineato Bonneville. “Lungo il corso della sua carriera, ha sempre pensato agli ultimi e si è dedicato particolarmente alle questioni inerenti all’immigrazione e i diritti umani. Ma poi si scopre che dietro la sua bonaria pacatezza si cela molto ma molto altro. Non è certo il conte di Grantham!”.

Sbalordito da quanto ha visto, Toby cerca di raccontare a Jay cosa ha scoperto ma questi è troppo preso dalla sua paternità per ascoltarlo. “Toby è annientato da alcune cose che sono successe nella sua famiglia e che hanno dato origine al suo desiderio di abbattere la classe dirigente”, ha spiegato MacKay. “Quando vede ciò a cui quasi non crede, è determinato a fare la cosa giusta, senza preoccuparsi delle conseguenze”.

Chiamare in maniera anonima la polizia si rivela però infruttuoso. Del resto, sir Hector gioca a squash con il sovrintendente locale e i poliziotti non fanno altro che dare un’occhiata veloce alla sua abitazione, non trovando nulla di rilevante. Toby è allora costretto a prendere in mano la situazione, mettendo la sua vita, quella della madre Lizzie (Kelly Macdonald) e dell’amico Jay in grave pericolo.

“I Came By su Netflix è uno di quei film che ha tutti gli ingredienti giusti del thriller”, ha aggiunto Bonneville. “Mostra come l’establishment, così sicuro di sé, pensa di poterla fare franca ricorrendo al sangue. E in più offre una lettura interessante sui giovani di oggi: seppur ben motivati, non sanno materialmente come agire e cosa fare. Come si può formare una società migliore quando il potere è tutto nelle mani dell’élite dominante?”.

