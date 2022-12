I Am Ruth: Un film con Kate Winslet affronta il disagio giovanile

I Am Ruth, nuovo film della serie antologica I Am, vede Kate Winslet e la figlia Mia Threapleton interpretare una madre e la figlia adolescente alle prese con la percezione distorta che i social media provocano negli adolescenti.

I Am Ruth è il nuovo film della serie femminile antologica I Am creata da Dominic Savage. Protagonista ne è l’attrice premio Oscar Kate Winslet nei panni di Ruth, una madre che si preoccupa della salute mentale della figlia adolescente Freya, sempre più consumata dalle pressioni dei social media.

Sviluppato dalla stessa Winslet con Savage, il film I Am Ruth è una storia che fa luce sulle crisi endemiche che, nella società dell’immagine, colpiscono sempre più il benessere psicologico dei giovani.

La trama del film I Am Ruth

Freya, la diciassettenne protagonista del film I Am Ruth, si sta ritirando sempre più in se stessa. E Ruth, sua madre, non può non potare il suo cambiamento. La vede sofferente e smarrita e il suo istinto è quella di aiutarla. Del resto, il motivo del suo disturbo è facilmente individuabile: ha sviluppato una dipendenza distruttiva dai social media. Come aiutarla allora?

Il primo passo che Ruth fa è quello di costringere Freya a vedere un terapista e di levarle il telefono. “È quello che ti fa star male”, le dice. Ma basterà questo per spingere Freya a tornare a star bene?

Ruth ha il volto di Kate Winslet, che nella sua carriera ha recitato diverse volte il ruolo di madre. Tuttavia, il film I Am Ruth è il primo che le offre un’occasione unica: Freya, la figlia di Ruth, è interpretata dalla vera figlia dell’attrice, Mia Threapleaton (nata dal primo matrimonio con il regista Jim Threapleton). “È stato sbalorditivo quanto io e lei fossimo libere sul set, più di quanto avessi immaginato”, ha sottolineato l’attrice.

“Il mio istinto di prendermi cura di lei è dovuto svanire perché sapevo che dovevo lasciare che fosse ferita e in difficoltà, il che è stato piuttosto difficile. Da sempre, sospettavo che mia figlia volesse far l’attrice come me: fortunatamente ha un cognome diverso dal mio e chi la sceglie spesso non immagina nemmeno che sia mia figlia: è importante per la sua autostima”, ha poi aggiunto.

Ruth

Ma chi è Ruth, la protagonista del film I Am Ruth? A darci la giusta risposta è l’attrice Kate Winslet.

“Ruth è una madre che vive in una borghese casa di periferia. Ha una vita molto ordinaria e due figli, Billy (oramai all’università) e Freya. La nostra storia si concentra sulla relazione fatiscente tra Ruth e Freya. La ragazza non comunica più con la madre e, giorno dopo giorno, il loro rapporto sembra sempre più alienante: Ruth vede la figlia soffrire e per istinto cerca di fermare tutto ciò che le sta accadendo. Freya è vittima delle pressioni dei social e non capisce quanto sia caduta in una rete di inganni e menzogne”.

“Tutti usano i social media. Alcuni adolescenti lo fanno in maniera propositiva mentre tantissimi altri ne rimangono vittime. Il nostro intento era quello di raccontare una storia che fosse onesta e mettesse in evidenza quei problemi che sono oramai all’ordine del giorno e in modo allarmante. Volevamo far luce su un problema che oramai sta diventando endemico tra gli adolescenti di oggi. Quasi tutti i genitori con cui mi confronto si chiedono come arginare l’uso degli smartphone e nessuno di noi sa come fare. Ecco, volevamo raccontare una storia in cui tutti potessero riconoscersi e capire cosa fare, al di là del provare paura”.

Freya

Freya, la figlia di Ruth nel film I Am Ruth, ha il volto di Mia Threapleton, attrice vista nella serie Le relazioni pericolose. Ma chi è Freya? Ce lo dice Threapleton.

“Freya sta vivendo la fase più complicata della sua adolescenza, gli anni in cui tutto per ogni individuo cambia. Ricordo quando a scuola ero circondata di coetanei che stavano sperimentando, come me, ognuno sentimenti complicati ed emozioni non facili da gestire. E alcuni di loro sono cambiati in maniera incredibile e non sempre positivamente”, ha sostenuto Threapleton.

“Freya non è una persona reale specifica ma è la somma delle varie esperienze che molti adolescenti affrontano oggi. Quando la incontriamo per la prima volta sembra solo una ragazza comunissima, solo un po’ infastidita da un sacco di cose. Man mano che la storia avanza, invece, ci rendiamo conto che non è così semplice come sembra. Interpretarla è stata affascinante: avevamo una sceneggiatura ma senza dialoghi. Io e mia madre abbiamo improvvisato tantissimo”.

Mia Threapleton nel film I Am Ruth.