Hypnotic: A Cannes il thriller sugli ipnotisti con Ben Affleck

B en Affleck e Alice Braga sono i protagonisti del film Hypnotic, presentato fuori concorso a Cannes. A dirigerlo è Robert Rodriguez, poliedrico cineasta che è stato ispirato da Hitchcock. Al centro della storia, la ricerca di una figlia scomparsa e un enigmatico ipnotista.

Tra i film presentati fuori concorso al Festival di Cannes 2023 c’è anche Hypnotic, il thriller di cui è protagonista Ben Affleck. Diretto da Robert Rodriguez, racconta la storia di Danny Rourke, un detective di Austin determinato a ritrovare la figlia scomparsa con l’aiuto della sensitiva Diana Cruz. Le ricerche però si spingeranno oltre ogni confine razionale, rimettendo in discussione ogni certezza di Danny.

Nel cast del film Hypnotic, oltre ad Affleck, troviamo Alice Braga, JD Pardo, Hala Finley, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey, Jackie Earle Haley e William Fichtner.

La trama del film

Il film Hypnotic si apre con Danny Rourke (Ben Affleck) alle prese con le ricerche della figlia Minnie (Hala Finley). È bastato un attimo di disattenzione affinché Minnie scomparisse senza lasciar traccia in un parco locale. Danny, rinchiuso nel suo dolore, non può far altro che tornare a lavorare. Così, dopo una soffiata anonima, Rourke e il suo collega Nicks (JD Pardo) si dirigono verso il luogo in cui avverrà una rapina in banca, la terza dopo quelle che si sono consumate a Houston e Amarillo con modalità alquanto insolite.

I due si uniscono a un appostamento già in corso ed è allora che qualcuno attira l’attenzione di Danny: si tratta di una figura enigmatica (William Fichtner) che si sta avvicinando a due delle guardie di sicurezza armate fuori dalla banca. Infrangendo ogni protocollo, lo segue fino al caveau della banca, dove questi mette mano a una cassetta di sicurezza. Avendo la meglio, Danny apre la cassetta e trova qualcosa che mai si sarebbe immaginato: una polaroid che ritrae sua figlia con su scarabocchiato “Trova Lev Dell Rayne”.

Chi è quell’uomo misterioso? Qual è il suo legame con Minnie? Che strani poteri possiede? Sono solo alcune delle domande a cui il detective vorrebbe dare risposta. Aiutato da Diana Cruz (Alice Braga), una sensitiva di talento, Rourke inizierà a indagare scoprendo molto più di quanto potesse mai aspettarsi.

Un mondo di ipnotisti

Hypnotic è un film a cui il regista Robert Rodriguez pensa da oltre vent’anni, da quando si è ritrovato a vedere una copia restaurata di La donna che visse due volte, capolavoro di Alfred Hitchcock del 1958. “In dieci minuti, avevo già in mente quello che sarebbe stato il nucleo della mia storia”, ha ricordato il regista.

“Una delle cose che è sempre rimasta uguale nel tempo è il desiderio di avere un cast formato da grandi attori”, ha proseguito Rodriguez. “I film di Hitchcock sono interpretati da attori straordinari e lo stesso doveva valere per Hypnotic. E mi sembra di esserci riuscito avendo un protagonista come Ben Affleck a capo di un cast di prim’ordine”.

“Ho sempre desiderato lavorare con Robert”, ha precisato l’attore. “Considero i suoi film, da El Mariachi in poi, fonti di ispirazione per me ed ero sicuro che sul set avrei da lui potuto solo imparare. Quella di Hypnotic è una storia multistrato in cui ci sono diversi livelli di realtà. All’inizio può sembrare strano o sconcertante ma pian piano si comprendono le ragioni: fondamentalmente, Danny insegue un uomo che ha uno strano potere ipnotico e per entrare in quella realtà si fa aiutare da un’esperta di ipnosi”.

Con l’aiuto di Diana, impersonata dall’Alice Braga della serie tv La reina del sur, Danny si addentra in un mondo poco chiaro popolato da ipnotisti e sensitivi in grado di alterare le percezioni altrui. Tra questi, ad esempio, c’è River, un mago della tecnologia e teorico della cospirazione che vive in un complesso ai margini della società, portato in scena da Dayo Okeniyi. Ed è grazie a lui che Danny potrebbe arrivare al Dellrayne impersonato da William Fichtner.

