Hustle: Il film Netflix con cui Adam Sandler punta all’Oscar

A dam Sandler esce dalla comfort zone dei ruoli demenziali per interpretare il protagonista di Hustle, film disponibile su Netflix, ambientato nel mondo del basket. Accanto a lui, recita il campione spagnolo Juancho Hernangomez.

Hustle è il film che Netflix propone a partire dall’8 giugno. Diretto da Jeremiah Zagar, è una commedia drammatica ambientata nel mondo del basket con protagonista (e produttore) l’attore Adam Sandler. La storia ruota intorno a un talent scout del basket che, dopo aver scoperto un giocatore eccezionale ma dal turbolento passato, decide di portarlo dalla Spagna agli Stati Uniti per farne un campione.

Con un cast composto da attori come Queen Latifah, Ben Foster e Robert Duvall, il film Netflix Hustle è uno di quei pochi titoli che vedono Sandler uscire dalla commedia demenziale, sua comfort zone, per cimentarsi in ruoli più impegnati.

Cosa racconta il film

Nel film Netflix Hustle Adam Sandler interpreta Stanley Sugerman, un talent scout dei Philadelphia 76ers. Mentre è in viaggio in Spagna, stanley scopre un talentuoso giocatore di basket da strada. Convinto che il giovane Bo (interpretato dal campione di basket spagnolo Juancho Hernangomez) sia il giocatore che possa fare la differenza all’interno della sua squadra, Stanley decide di portarlo con sé negli Stati Uniti. Non chiede però l’approvazione della squadra. Contro ogni previsione, i due avranno l’ultima occasione per dimostrare di essere all’altezza dell’NBA e ottenere quel riscatto che entrambi cercano.

“Hustle, il film Netflix che ho anche prodotto, segue le orme di storie come Rocky”, ha dichiarato Sandler. “Stanley e Bo hanno un rapporto che ricorda quello di un padre con un figlio. Della sceneggiatura mi hanno colpito molte cose, a cominciare dal dover andare lontano da casa e dal sentire la mancanza della propria famiglia”.

“Il ruolo che ricopro in Hustle, film original Netflix, non è poi così diverso da qualche altro che ho interpretato nella mia carriera. Ho vestito spesso i panni di qualcuno che valora sodo per tutta la vita ma che viene sottovalutato o trascurato dagli altri. Sono in tanti a potersi riconoscere in una situazione del genere perché magari l’hanno vissuta in prima persona sulla propria pelle”.

Juancho Hernangomez e Adam Sandler nel film Netflix Hustle.

Un talento del basket

Coprotagonista del film Hustle, su Netflix dall’8 giugno, è il campione spagnolo Juancho Hernangomez nei panni del giovane (e altissimo) Bo. Cestista spagnolo appartenente a una famiglia di grandi giocatori di basket (anche il padre, la madre e il fratello sono campioni dello sport), Hernangomez è nato nel 1995 e ha raggiunto i primi importanti traguardi sportivi militando dal 2014 al 2016 tra le fila dell’Estudiantes.

Dopo 65 partite disputate e 401 punti messi a segno, Hernangomez nel 2016 è stato selezionato durante gli annuali draft negli Stati Uniti dai Denver Nuggets. Ha così fatto il suo esordio nella NBA, dove attualmente milita. Nel 2019, con la nazionale spagnola, ha anche vinto l’Oro ai Mondiali in Cina.

“Prima di Hernangomez, per Hustle abbiamo visto molti grandi giocatori e altri ragazzi che erano bravi a recitare”, ha ricordato Adam Sandler. “Tuttavia, Juancho ci ha colpito particolarmente, ha registrato un provino che ci ha fatto subito dire: è perfetto per il ruolo. E poi ha avuto un percorso personale molto simile a quello del coprotagonista Bo, il personaggio che interpreta”.

