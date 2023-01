Hunters 2: I cacciatori della serie tv Prime Video scovano Hitler nella nuova stagione

L ogan Lerman e Al Pacino sono i protagonisti di Hunters 2, la serie tv Prime Video giunta alla seconda stagione. L’obiettivo, questa volta, è Hitler in persona.

Debutta il 13 gennaio su Prime Video Hunters 2, la seconda stagione di una delle serie tv più apprezzate della piattaforma. Al pacino torna a rivestire i panni di Meyer Offerman per quella che è l’epica conclusione della vicenda dei cacciatori di nazisti. Accanto a lui troveremo come new entry l’attrice Jennifer Jason Leigh (nei panni di Chava Apfelbaum, hunter senza rivali) e rivedremo i protagonisti Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin, Josh Randor, Tiffany Boone, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany e Greg Austin.

La trama della serie tv Hunters 2

Hunters 2, serie tv original Prime Video, vede gli Hunters tornare in azione. Dopo che un incidente ha causato il deragliamento delle loro imprese in Europa, gli Hunters devono riunirsi per dare la caccia al più famigerato nazista della storia, Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America. Nel frattempo, uno sguardo al passato rivela che Meyer Offerman (Al Pacino) incontra una pericolosa minaccia che potrebbe svelare il suo segreto e rivelare la sua vera identità, con riverberi esplosivi per i nostri Hunters.

Hunters 2, il poster originale della serie tv Prime Video.

Il più grande dei nemici

Gli Hunters si riuniscono nei nuovi otto episodi della serie tv Prime Video Hunters 2 per scovare il più malvagio dei nemici: Hitler. Il tempo a disposizione sta per scadere per Jonah Heidelbaum (Logan Lerman) e la sua disordinata squadra di cacciatori nazisti che opera nell’America degli anni Settanta.

L’azione riprende nel 1979. Sono passati due anni da quando Jonah ha ucciso il suo mentore e leader del gruppo, Meyer Offerman (Al Pacino), dopo aver scoperto che in realtà era il famigerato medico nazista Wilhelm Zuchs, a cui stava dando la caccia da tempo.

Da allora, la squadra si è sciolta. Tuttavia, quando Jonah e l’agente dell’Fbi Millie Morris (Jerrika Hinton) scoprono che Adolf Hitler (Udo Kier) è vivo e si nasconde in Argentina con sua moglie Eva Braun (Lena Olin), i due richiamano la loro squadra di Hunters per un’ultima e definitiva caccia.

“Dovete sempre aspettarvi l’inaspettato”, ha commentato David Weil, il creatore della serie tv Prime Video Hunters 2 che nella realtà è il nipote di un sopravvissuto all’Olocausto. “Ci saranno molti colpi d scena e rivelazioni sui personaggi. È un’avventura senza un attimo di tregua che, fondamentalmente, onora le vittime e tutti coloro che sono scampati alla più grande tragedia del Novecento”.

E il ritorno indietro nel tempo è l’escamotage per mostrare ancora una volta Al Pacino, impegnato a reclutare la squadra di “cacciatori”.

