Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente per scoprire come cominciò tutto

A rriva in sala il film Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente. Tratto dall’omonimo romanzo di Suzanne Collins, funge da prequel all’amata saga young adult fornendo risposte che erano rimaste inevase.

Esce al cinema il 15 novembre, distribuito da Notorious Pictures e Medusa, Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, il nuovo capitolo di una delle saghe distopiche young adult più amate di sempre. Rachel Zegler e Tom Blyth ne sono i protagonisti mentre alla cabina di regia troviamo ancora una volta Francis Lawrence, già regista di Hunger Games: La ragazza di fuoco e dei due capitoli di Hunger Games: Il canto della rivolta.

Tratto dall’omonimo libro di Suzanne Collins, edito in Italia da Mondadori, il film Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente con i suoi 158 minuti si svolge 64 anni prima che Katniss Everdeen si offrisse come Tributo e molto tempo prima che Coriolanus Snow diventasse il presidente dispotico di Panem.

La trama del film

Il film Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente ci introduce in un mondo ancora inesplorato, affrontando temi già evocati nei capitoli precedenti. Prequel a tutti gli effetti, si concentra sul passato di Panem e sviluppa la mitologia della saga attraverso gli occhi del giovane Coriolanus Snow, la cui storia costituisce il filo conduttore di Hunger Games.

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow (Tom Blyth) è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird (Rachel Zeigler), la ragazza tributo del miserabile Distretto 12.

Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.

Il poster finale del film Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente.

Alle origini di tutto

La saga Hunger Games ha catturato l’immaginazione degli spettatori di tutto il mondo per oltre 15 anni. La sua affascinante mitologia, così come la sua storia, si rivolgono a tutte le generazioni e hanno reso il franchise un fenomeno globale, in grado di incassare 1,45 miliardi di dollari nel Nord Americana e quasi 3 miliardi al box office globale. Naturalmente, ogni film ha adattato gli omonimi romanzi scritti da Suzanne Collins, un fenomeno letterario da oltre 100 milioni di copie vendute.

Con il film Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, il pubblico si prepara a scoprire le origini di Coriolanus Snow ma anche a esplorare la dualità spirituale tra usignolo e serpente presente in ognuno di noi. Siamo tutti contemporaneamente luce e ombra, bene e male, gioia e dolore: un mix di piume e squame. E ogni nostra decisione contribuisce a rivelare la nostra identità.

La produttrice Nina Jacobson e il regista Francis Lawrence erano entusiasti di tornare a esplorare una storia da sempre così ricca di spunti: "Quando stavamo girando i primi film, Nina ed io spesso discutevamo del periodo molto oscuro e delle guerre che avevano portato alla creazione degli Hunger Games", ha ricordato Lawrence. "Suzanne aveva immaginato una mitologia straordinaria e una storia eccezionale ad essa associata. Le storie raccontate nei film parlano delle conseguenze della guerra. Si affrontano diverse questioni e, mentre si procede nel racconto, si affrontano problemi come la sindrome da stress post-traumatico, la propaganda, la perdita di persone care e la scomparsa di uno stile di vita".

"È stato davvero stimolante raccontare un aspetto diverso della mitologia di Hunger Games e scoprire un'epoca differente, specialmente perché il nuovo film risponde alle domande lasciate in sospeso dai racconti precedenti", ha aggiunto Jacobson.

Il periodo in cui è ambientato Hunger Games: La ballata del serpente e dell’usignolo ha permesso agli autori di adottare un nuovo punto di vista su Panem. "Scoprire Panem attraverso gli occhi del giovane Snow è stato un cambiamento totale di paradigma per noi", ha continuato la produttrice. "Capitol si sta riprendendo dalle conseguenze di una guerra che è solo un ricordo lontano nelle storie di Katniss, ma molto più vivido per Snow. Vedere come Snow è influenzato da questi eventi significativi e dalla sua inaspettata relazione con Lucy Gray Baird, dà anche una nuova prospettiva sul suo rapporto con Katniss e sul futuro di Panem".

Il libro di Suzanne Collins, così come la sua trasposizione cinematografica, risale alle origini degli Hunger Games e dimostra che la tradizione può avere radici sorprendenti. Il regista ha spiegato: "Ci siamo divertiti a costruire questo mondo. La storia si svolge all'inizio degli Hunger Games, quindi ci sono molte cose che lo spettatore ha scoperto nei primi film che non esistono ancora. Abbiamo smontato i Giochi e fatto un salto indietro nel tempo per vedere come si sono evoluti. Mostriamo che la topografia dell'arena sia differente, come Capitol inizi a influenzare i Giochi e come il pubblico di Panem inizi a parteciparvi invece di limitarsi a guardarli”

I due protagonisti

Nel film Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, Tom Blyth interpreta il giovane Coriolanus e divide la scena con Rachel Zegler, nel ruolo di Lucy Gray Baird, una Tributo proveniente dal Distretto 12, particolarmente povero.

Diciottenne, Coriolanus ha il compito di addestrare Lucy Gray in vista dell’imminente decima edizione degli Hunger Games, che si svolgono una volta all'anno. Presto, però, si rende conto che la misteriosa vivacità ed energia della ragazza non solo catturano la folla, ma forse potrebbero anche consentire a entrambi di sfuggire alla loro situazione. Contro ogni aspettativa, si innamorano l'uno dell'altro e, mentre i Giochi iniziano, rischiano, infrangendo le regole per affascinare gli spettatori di Capitol e conquistare il cuore degli abitanti di Panem.

Anche se si innamorano l'uno dell’altra nell'arena, la loro relazione va ben oltre il contesto dei Giochi. Ora, Coriolanus è in pieno dilemma e prende decisioni che prefigurano l'uomo che diventerà. Alla fine del suo percorso, come già sappiamo, il giovane cederà il passo al tiranno che sarà.

"Appena ho letto il primo capitolo del libro, sono stato catturato", ha confessato l’attore. "Coriolanus è un personaggio estremamente complesso", ha continuato. "Inizialmente è un giovane che lotta per la sua famiglia, prima di essere animato da ambizioni oscure".

"All'inizio del film, la sua famiglia, sull'orlo della fame, sta cercando di riavere una sorta di vita nella città in rovina", ha spiegato Blyth. "È la fine della guerra e stanno cercando di trovare un po' di normalità. Niente fermerà Coriolanus nel tentativo di salvare sua nonna e sua cugina Tigris. Ma questa situazione lo spingerà a fare di tutto per conquistare il potere".

Mentre vive in una società corrotta, Snow è alla ricerca della sua identità. Diviso tra l'attrazione per il potere e i valori morali, finirà per prendere decisioni difficili, se non impossibili. Nell'universo distopico di Hunger Games, la conformità sociale è richiesta a tutti, ma Snow è determinato - almeno all'inizio - a rimanere fedele a se stesso.

Nonostante la difficile situazione della sua famiglia, Snow frequenta l'Accademia dove l'élite di Capitol è addestrata per ricoprire le posizioni più alte. Tuttavia, i suoi piani vengono sconvolti quando viene annunciato un nuovo programma di mentorato all'interno degli Hunger Games, privandolo di una borsa di studio di cui aveva disperatamente bisogno.

Ed è così che Snow incontra il suo Tributo: Lucy Gray Baird, dal Distretto 12. "Lucy Gray è un personaggio enigmatico che è completamente diverso dagli altri", ha osservato Blyth. "Appena Coriolanus la incontra, scatta qualcosa in lui che non aveva mai provato prima. La sua volontà che lei vinca i Giochi cresce al pari del suo amore per lei, un sentimento che non aveva mai conosciuto. Questo è ciò che lo spinge a lottare come un pazzo affinché Lucy Gray vinca gli Hunger Games e sopravviva".

Nel guidare Lucy Gray, Snow comincia a mettere in discussione ciò che sa sui Giochi e sul ruolo che svolgono. In un primo momento, Lucy Gray rappresenta la speranza di un futuro migliore - i suoi talenti affascinano Snow e la folla che guarda i Giochi. Snow diventa il suo alleato, e mentre cercano di sopravvivere al pericolo mortale dei Giochi, capisce rapidamente che la vita non si riduce alla vittoria a ogni costo.

Il loro spirito scuote per sempre il concetto dei Giochi: da una battaglia per la sopravvivenza, gli Hunger Games assumono la forma di una dimostrazione di tirannia e decadenza.

Il rapporto tra i due giovani offre una nuova luce sulla futura vicinanza, molti anni dopo, tra Snow e Katniss Everdeen (anch'essa proveniente dal Distretto 12, come Lucy Gray), prefigurando anche il futuro di Panem. Lucy Gray e Katniss condividono l'abilità di catturare l'attenzione della folla durante i Giochi - una con un coraggio tenace e una vera fiducia in sé stessa, l'altra con un istinto per lo spettacolo e una grande intelligenza politica. Musicista talentuosa che sa come usare il suo fascino, Lucy Gray dimostra un coraggio straordinario durante i Giochi: in un mondo violento devastato dalla guerra, offre un vero rifugio a Coriolanus. La loro storia d'amore diventa così ancora più bella e tragica.

