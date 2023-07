A rriva su Netflix il film How to Build a Girl, una commedia sulla difficoltà di crescere e diventare chi si vuole. Tratto dall’omonimo romanzo di successo, ha uno dei suoi punti di forza nella protagonista Beanie Feldstein.

Netflix propone dal 21 luglio il film How to Build a Girl (noto anche come La leggendaria Dolly Wilde). Diretto da Coky Gledroyc, è una commedia che racconta la storia di Johanna Morrigan, una goffa sedicenne che va a vivere a Londra e si reinventa come sboccata critica musicale per salvare la sua famiglia caduta in povertà. La situazione ovviamente le sfuggirà di mano.

Sceneggiato da Caitlin Moran, il film Netflix How to Build a Girl ha per protagonista la giovane attrice Beanie Feldstein, che ha interpretato il suo primo ruolo importante nel bel Lady Bird, diretto da Greta Gerwig. Con lei, Paddy Considine, Sarah Solemani, Alfie Allen, Laurie Kynaston, Frank Dillane e Arinzé Kene. Con la partecipazione straordinaria di Chris O’Dowd ed Emma Thompson.

La trama del film

Johanna Morrigan (Beanie Feldstein), la protagonista del film How to Build a Girl, è una brillante ed estroversa sedicenne che usa la sua fervente immaginazione per sfuggire alla sua monotona vita a Wolverhampton. Nel tentativo di lasciarsi alle spalle l’affollato appartamento che condivide con quattro fratelli e gli eccentrici genitori, Johanna sottopone all’attenzione di un gruppo di presuntuosi critici indie rock di un settimanale una recensione fuori dal comune.

Nonostante in un primo momento venga respinta, Johanna si afferma rapidamente ai vertici della scena musicale rock degli anni Novanta, reiventandosi come Dolly Wilde, una critica temuta e impossibile da accontentare con un’insaziabile brama di fama, fortuna e uomini.

Tuttavia, non passa molto tempo prima che la nuova vita di Johanna diventi travolgente e lei vada incontro a una crisi esistenziale devastante: è quella la donna che vuole diventare o ha bisogno di ripartire nuovamente da zero?

Basato sull’acclamato romanzo di Caitlin Moran, il film Netflix How to Build a Girl è una commedia di formazione sfacciata, sexy e profondamente commovente che si interroga sul concetto di femminilità attraverso una protagonista unica e (dannatamente) esilarante.

Il poster originale del film Netflix How to Build a Girl.

Costruirsi ogni giorno

Nel film Netflix How to Build a Girl, la star emergente Beanie Feldstein interpreta Johanna Morrigan, una sedicenne estroversa di periferia con ormoni impazziti e sogni giganteschi da realizzare. Anche se ama la sua grande e chiassosa famiglia, Johanna desidera con tutta se stessa emergere e farsi un nome, cosa che fa reinventandosi come la temutissima giornalista esperta in musica Dolly Wilde. Ma, mentre la sua feroce critica la conduce verso un successo sempre più grandi, i confini tra Johanna e Dolly diventano sempre più labili, portandola alla domanda delle domande: è quella la ragazza che vorrebbe davvero essere?

Mentre affronta il suo futuro nel mondo del giornalismo con arguzia, determinazione e coraggio, Johanna si rende conto che per inseguire il successo deve liberarsi della parte migliore di se stessa e reinventarsi continuamente. Tuttavia, ciò non fa che spingerla verso un punto di ritorno, facendo sì che non si riconosca più allo specchio. Ispiratrice e redentrice, Johanna è l’eroina che parla a tutte le generazioni ricordandoci che crescere è un compito che dura tutta la vita e che, per quanto lontano la nostra strada ci conduca, non è mai troppo tardi per fermarsi, resettare tutto e ricominciare da capo.

Per interpretare la parte di Johanna e acquisire l’accento di Wolverhampton (aspetto che con il doppiaggio italiano, purtroppo, si perde), Beanie Feldstein ha trascorso del tempo vivendo e lavorando nella città. “Ho lavorato in un negozio che era una vera utopia femminista”, ha ricordato l’attrice. “Era gestito da 25 artiste locali che realizzavano gioielli, cartoline e braccialetti: sono ancora nel loro gruppo di Facebook! È stato il mio primo film da protagonista: ero sul set tutti i giorni, un’esperienza energizzante e rinvigorente. Ma la cosa migliore è che si tratta di una storia che può essere d’aiuto a tutte le giovani donne che non sanno ancora chi vogliono essere”.

