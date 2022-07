I fan della serie tv Il Trono di Spade sono in fibrillazione: dal 22 agosto partono su Sky i dieci episodi di House of the Dragon, l’attesissimo spin-off. Qui, tutto quello che sappiamo finora.

È inutile girarci intorno: House of the Dragon, la serie tv che Sky proporrà in esclusiva dal prossimo 22 agosto, è la più attesa dell’anno da milioni di fan in tutto il mondo. È il motivo è più che condivisibile. Si tratta infatti dello spin-off dell’amatissima Il Trono di Spade, uno dei più grandi successi della storia della serialità tv. Terminata nel 2019, Il Trono di Spade con il suo finale ha in qualche modo disatteso le aspettative dei fan, che da allora non hanno mai smesso di sperare che, in un modo o nell’altro, le storie fantasy create da George R.R. Martin ritornassero sullo schermo.

House of the Dragon ripaga in qualche modo la loro attesa. Il countdown verso il 22 agosto è già iniziato e ogni annuncio, dal trailer ai poster, non fa che accrescere un hype davvero enorme nei confronti di ciò che si aspetta. Sono poche le novità trapelate sulla trama e sulla realizzazione, la produzione è sempre stata alquanto criptica, ma con l’avvicinarsi della premiere sappiamo qualcosa in più. Di certo, House of the Dragon racconterà la storia della famiglia Targaryen e la battaglia per chi deve sedere sul Trono.

La trama della serie tv

House of the Dragon, la serie tv che Sky trasmetterà dal 22 agosto in contemporanea con HBO negli Stati Uniti, è ambientata duecento anni prima degli eventi raccontati da Il Trono di Spade. Composta da dieci episodi di un’ora circa, racconta di come la potente famiglia Targaryen, che condivide una particolare affinità con i temibili draghi, cada in disgrazia a causa di una guerra civile, nota come la Danza dei Draghi, in grado di mettere l’uno contro l’altra un fratello e una sorella.

La prima puntata si apre con la dinastia regnante dei Targaryen all’apice del suo potere, con più di quindici draghi al suo comando. Tuttavia, lo splendore e il potere dei Targaryen vanno incontro a un lento declino quando re Viserys rompe anni di tradizione nominando sua erede al trono la figlia, la principessa Rhaenyra. Quella che appare come una scelta insolita si rivelerà sanguinosa quando finalmente il re ha un figlio maschio. Tutta la corte sarà scioccata dalla determinazione di Rahenyra, disposta a tutto per mantenere il suo status di futura regina.

Emma D'Arcy e Matt Smith in House of the Dragon.

Una storia di conflitti umani

La serie tv House of the Dragon, che Sky propone in esclusiva sui suoi canali e nella piattaforma Now, è frutto del genio creativo di George R.R. Martin. Autore di tutto il materiale usato per Il Trono di Spade, Martin ha pubblicato nel 2018 il libro Fuoco e sangue, a cui attinge la nuova serie tv.

“Tutti coloro a cui piacciono i personaggi complessi, conflittuali e chiaroscurali, come i miei, apprezzeranno House of the Dragon”, ha dichiarato Martin in un’intervista a un settimanale inglese. “Nella nuova serie tv ci saranno molti draghi e molte battaglie, ovvio, ma la spina dorsale della storia rimango i conflitti umani per eccellenza, l’odio e l’amore”.

House of the Dragons segna l’inizio di un trimestre particolarmente ricco per gli appassionati del genere fantasy. A 11 giorni di distanza dal debutto della serie Sky, Prime Video proporrà Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, attesissimo ritorno sul piccolo schermo del mondo dei personaggi di Tolkien. È difficile stabilire a priori quale delle due serie catturerà maggiormente l’attenzione del pubblico ma Martin è certo di una cosa: un po’ di sana concorrenza tra i due franchise non può che far bene.

“Da quando sono state annunciate le date di partenza delle due serie, tutti si sono chiesti quale delle due batterà l’altra in termini di successo”, ha commentato lo scrittore. “Io mi auguro che abbiano entrambe successo. Tuttavia, spero che il riscontro di House of the Dragon sia maggiore: sono da sempre uno che ama vincere le competizioni. Ma, anche se avvenisse il contrario, a vincere sarebbe sempre il genere fantasy!”.

Il cast della serie tv

House of the Dragon, la serie tv in onda dal 22 agosto su Sky, ha un cast composto principalmente da attori inglesi. La protagonista è Emma D’Arcy, nota per la serie Truth Seekers, nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen. Esperta nel cavalcare i draghi e primogenita del re, Rhaenyra aspetta di diventare la prima Regina dei Sette Regni, così come le ha promesso il padre. Re dal buon cuore, Viserys ha le fattezze di Paddy Considine: per uno strano scherzo del destino, sarà costretto a rivedere a chi lasciare il trono quando avrà un figlio maschio.

Matt Smith, noto per Doctor Who, presta il volto al principe Daemon, ambizioso fratello minore di Visery. Guerriero senza rivali, Daemon ha a lungo cercato di mettere le mani sul Trono senza esservi mai riuscito. L’attore Rhys Ifans interpreta invece Otto Hightower, primo cavaliere del re e acerrimo rivale del principe Daemon. Otto è anche il padre di Lady Alicent, giovane donna che si muove con astuzia nel mondo delle alleanze impersonata da Olivia Cooke.

Steve Toussaint gioca il ruolo di Lord Corlys Velaryon mentre Eve Best è sua moglie, la principessa Rhaenys, colei che è ricordata come la regina che non c’è mai stata. Era lei la candidata al Trono prima che le fosse preferito il cugino Viserys.

Tra gli altri attori che compaiono in House of Dragon ricordiamo anche Sonoya Mizuno (è Mysaria, alleta del principe Daemon), Fabien Frankel (è l’abile spadaccino Ser Criston Cole) e Ryan Corr (è Ser Harwin Strong, l’uomo più forte dei Sette Regni).

