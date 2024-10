House of Spoils: La cucina è stregoneria nel nuovo horror Prime Video

H ouse of Spoils è una pellicola che mescola horror psicologico, tensione sovrannaturale e il dramma del mondo della ristorazione di alta gamma. La combinazione di temi legati alla mascolinità tossica, alla natura e alla stregoneria lo rende un film originale, che va oltre il classico thriller culinario. Tuttavia, la sua forza risiede nel viaggio interiore della protagonista, che deve affrontare non solo le sfide professionali, ma anche le sue paure più profonde, in una lotta tra perfezione e autodistruzione.

Dal 3 ottobre Prime Video propone in esclusiva il film House of Spoils. Thriller psicologico e sensoriale ambientato nel mondo dell'alta cucina, con sfumature sovrannaturali e tematiche legate alla lotta interiore e al perfezionismo, il film Prime Video House of Spoils è diretto e scritto da Bridget Savage Cole e Danielle Krudy, già note per il loro lavoro in Blow the Man Down. Prodotto da Jason Blum, presenta Ariana DeBose nel ruolo di una chef senza nome che affronta la pressione di aprire il suo primo ristorante in una proprietà remota, infestata dallo spirito del precedente proprietario.

La storia segue una chef determinata e ambiziosa (DeBose) che. dopo aver lavorato per sette anni sotto la guida del rinomato chef Marcello (Marton Csokas), decide di lasciare il suo lavoro sicuro in un ristorante di lusso a Manhattan per aprire il proprio ristorante in una zona rurale. La nuova avventura gastronomica, situata in una vecchia casa avvolta dall'edera e dotata di un misterioso giardino segreto, sembra la realizzazione di un sogno. Tuttavia, la chef inizia presto a notare segni inquietanti: muffa e insetti infestano il cibo in modo innaturale, e il ristorante sembra essere sotto l'influenza di una maledizione legata alla precedente proprietaria, una presunta strega.

Mentre cerca di realizzare la sua visione culinaria e convincere il suo investitore Andreas (Arian Moayed), la chef lotta contro il deterioramento inspiegabile degli ingredienti e la crescente pressione psicologica. In parallelo, instaura un rapporto di collaborazione, ma anche di conflitto, con la sua sous-chef Lucia (Barbie Ferreira). Nel corso del film, il confine tra realtà e sovrannaturale si sfuma sempre più, mettendo in discussione le sue certezze e conducendola verso un'ossessione per la cucina e la perfezione, influenzata dai poteri misteriosi della casa e del suo giardino.

I Personaggi Principali

La protagonista del film Prime Video House of Spoils è una chef senza nome interpretata da Ariana DeBose (per comodità, la chiameremo solo Chef). Questo dettaglio, apparentemente insignificante, rivela molto sulla sua identità: il suo intero senso di sé è completamente assorbito dal suo ruolo professionale. Chef è una donna ambiziosa, determinata a dimostrare il suo valore in un ambiente fortemente dominato da uomini. Dopo sette anni di lavoro sotto la guida del rinomato Marcello, decide di lasciare il suo prestigioso incarico per aprire il suo ristorante in una vecchia casa di campagna. Tuttavia, nel tentativo di affermarsi, si ritrova coinvolta in una spirale di dubbi, ansia e inquietudine alimentata dalle forze sovrannaturali che infestano la sua nuova impresa.

Lucia, interpretata da Barbie Ferreira, è la sous-chef della Chef. Lucia rappresenta un approccio più intuitivo e femminile alla cucina, contrastando l'atteggiamento più "mascolino" e rigido della protagonista. Questo conflitto diventa uno degli elementi centrali del film, in cui le tensioni professionali si intrecciano con dinamiche personali più profonde. Lucia funge da contrappeso alla Chef, criticando apertamente i suoi tentativi di imitare i comportamenti maschili che caratterizzano il mondo dell'alta cucina. La loro relazione evolve tra frustrazione e collaborazione, ponendo interrogativi sul significato del successo e del fallimento.

Andreas, interpretato da Arian Moayed, è l'investitore del ristorante. Egli rappresenta la parte più cinica e pragmatica della nuova avventura di Chef, interessato solo ai risultati economici e spesso indifferente ai sogni e alle ambizioni della protagonista. Andreas mette costantemente pressione sulla Chef, aumentando il clima di tensione e disperazione, mentre i fenomeni inspiegabili continuano a sabotare il progetto.

Marcello, il mentore della protagonista, è interpretato da Marton Csokas. Figura dominante del mondo culinario, Marcello è il simbolo del vecchio sistema gerarchico e maschilista da cui Chef cerca di fuggire. È lui a formulare la frase che incarna la brutalità di quel mondo: "Per essere uno chef, devi amare il sapore del sangue". La sua presenza nel film, anche se limitata, ha un impatto significativo sul percorso della protagonista, che cerca di liberarsi dalla sua ombra.

Il poster originale del film Prime Video House of Spoils.

Perfezionismo e ossessione

Il film Prime VideoHouse of Spoils ruota intorno al tema del perfezionismo e dell'ossessione, con la protagonista che cerca disperatamente di affermarsi come chef di successo. Il desiderio di raggiungere la perfezione non è solo una questione professionale, ma una lotta interiore, amplificata dalla pressione esterna di Andreas e dalla costante paura del fallimento. La cucina diventa per Chef non solo un'arte, ma un campo di battaglia in cui la posta in gioco è la sua stessa identità. Tuttavia, il prezzo della perfezione diventa sempre più alto, al punto da sembrare quasi una possessione, alimentata da forze misteriose e sovrannaturali.

Il film affronta anche la questione della mascolinità tossica nel mondo della cucina. Chef proviene da un ambiente dominato da uomini, dove la competizione spietata e il desiderio di potere plasmano ogni interazione. Marcello incarna questo mondo, con le sue affermazioni sprezzanti sul fatto che "ci vogliono le palle" per essere uno chef. Chef cerca inizialmente di adattarsi a questo modello, ma nel corso della storia si rende conto che forse esiste un modo diverso di fare cucina, più legato alla natura e alla femminilità, rappresentato dal giardino segreto che scopre nella sua nuova proprietà. La sua evoluzione consiste nell'abbracciare questo lato più istintivo e creativo di sé stessa.

Il sovrannaturale è un altro tema centrale in House of Spoils. Il ristorante di Chef è situato in una casa infestata, appartenuta a una strega secondo la leggenda locale. Gli eventi inquietanti che accadono — dal cibo che si decompone a una velocità innaturale agli insetti che infestano i piatti — sembrano collegarsi a questa figura maledetta. Tuttavia, più che spaventare direttamente, queste manifestazioni sovrannaturali riflettono il deterioramento psicologico della protagonista, che si sente intrappolata tra le sue ambizioni e le forze oscure che minacciano di distruggerle.

Infine, il fallimento e la decadenza sono temi ricorrenti. Gli sforzi della protagonista sembrano essere continuamente sabotati, non solo dalle forze sovrannaturali, ma anche dalle sue stesse insicurezze e dal cinismo di Andreas. La presenza di cibo avariato e infestato simboleggia il deterioramento dei suoi sogni e delle sue speranze, in un gioco di contrasti visivi tra piatti perfetti e pietanze rovinate. La cucina, che dovrebbe essere un luogo di creatività e successo, diventa così un teatro di lotta e distruzione.

In definitiva, House of Spoils esplora il concetto di cucina come forma di stregoneria, dove la creazione di un piatto richiede non solo abilità tecnica, ma anche un sacrificio quasi mistico. La protagonista deve affrontare il dilemma se abbracciare questo lato oscuro della cucina o cercare una via diversa, più naturale e autentica.

