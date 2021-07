House of Gucci: il trailer italiano del film con Lady Gaga

I protagonisti di House of Gucci e il loro lussuoso mondo: Eagle Pictures svela il primo trailer italiano del film, tra tensioni e scandali fino all'epilogo macchiato di sangue

È il film più atteso dell'anno, complice un cast stellare per una storia tutta italiana. House of Gucci vanta già il merito di aver riportato Lady Gaga nella penisola, fotografata negli scorsi mesi tra le strade di Roma, sul set. Al suo fianco, attori internazionali del calibro di Al Pacino, Jared Leto, Adam Driver e Jeremy Irons, che interpretano uomini di potere legati alla Maison di moda celebre in tutto il mondo.

House of Gucci approderà nelle sale cinematografiche a fine novembre e fa parlare Lady Gaga in italiano. La condivisione social della sua locandina del film vanta la caption: "Stasera".

Il trailer italiano di House of Gucci

Eagle Picture mostra il primo trailer italiano di House of Gucci, l'atteso film con Lady Gaga.

"Era un nome dal suono così dolce, così seducente, sinonimo di ricchezza, di stile, di potere. Ma il loro nome era anche una maledizione", sono le parole pronunciate nel trailer italiano della pellicola più chiacchierata del 2021.

Famiglia, potere, scandali, sesso e un omicidio. House of Gucci promette di conquistare il botteghino ed è già riuscito nella missione di incuriosire il pubblico mondiale, complice un cast stellare, supportato da un trailer avvincente.

"Ai Gucci serve nuova linfa, è ora di fare un po' di pulizia", sono le parole che pronuncia la carismatica Lagy Gaga nel trailer. Viene svelato anche qualche dettaglio in più sul suo personaggio ed è lei stessa a presentarsi: "Non mi considero una persona con uno spiccato senso morale ma non sono ipocrita", le sue parole.

A chiudere il trailer italiano del film, un singolare segno della croce, che dice già molto sul contenuto della pellicola: "Nel nome del Padre, del Figlio e della Famiglia Gucci".

House of Gucci, la trama

Un’eredità per cui vale la pena uccidere: è questo House of Gucci. Il film è ispirato alla storia vera della famiglia che ha fondato la casa di moda Gucci, una storia sconvolgente quanto affascinante e travolgente.

House of Gucci racconta la casa di alta moda italiana, diventata famosa in tutto il mondo, focalizzandosi sul percorso e sulle vicende di tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni.

Il potere della famiglia Gucci ma anche il genio creativo supportato dall'ambizione. Verso la scalata al successo, si manifestano l'alone del tradimento, il fantasma della vendetta e un omicidio.

Ogni gesto, ogni pensiero, ogni parola, ogni opera, tutto è finalizzato al controllo della Maison Gucci, quella che porta il nome della famiglia fondatrice, quella bramata da tutti.

I protagonisti di House of Gucci

Lady Gaga veste i panni di Patrizia Reggiani, una donna particolarmente fredda e spietata che mette in atto una sanguinosa vendetta ai danni di suo marito, Maurizio Gucci.

Nel cast Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons and Al Pacino. La regia è di Ridley Scott.

La produzione ha svelato il poster di Lady Gaga, oltre a quelli degli altri personaggi principali. Adam Driver sarà nel ruolo di Maurizio Gucci, Al Pacino vestirà i panni di Aldo Gucci e Jeremy Irons sarà Rodolfo Gucci. Nei panni di Paolo, il cugino di Maurizio, ci sarà l'attore e cantante Jared Leto.

House of Gucci al cinema

C'è grande attesa per l'uscita di House of Gucci, che arriverà al cinema in Italia il 24 novembre 2021. Le riprese hanno avuto inizio nella città di Roma, lo scorso febbraio, per proseguire tra le strade di Milano intorno a Corso Venezia, luogo dell'assassinio di Maurizio Gucci.

L'Italia sarà grande protagonista nel film House of Gucci: la produzione ha infatti realizzato scene anche sul Lago di Como e a Firenze.

Il libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed

Il film House of Gucci si basa sul libro scritto da Sara Gay Forden, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed.

Il racconto della scrittrice si focalizza sulla vicenda dell'omicidio del presidente della casa di moda Gucci. Ad orchestrarlo fu sua moglie, Patrizia Reggiani. Correva l'anno 1995.

La motivazione affondava le sue radici nella sete di vendetta. La donna, che nel film ha il volto di una spietata, furba ed ambiziosa Lady Gaga, era stata tradita e lasciata per una donna più giovane.

Accecata dall'odio e dalla volontà di vendicarsi, ha fatto uccidere suo marito nel 1995 ma è stata arrestata solo due anni più tardi, nel 1997, per essere poi condannata come mandante nel 1998.

Vedova Nera, così veniva soprannominata la Reggiani nel corso del processo.

Quell'episodio spiacevole per Lady Gaga

Il soggiorno italiano per Lady Gaga, non è sempre stato piacevole. Quando era impegnata sul set a Roma, infatti, ha appreso che i suoi cani erano stati rapiti e il dog sitter era stato coinvolto in una sparatoria.

Fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio: i bulldog francesi della star, affidati all'amico Ryan Fischer, sono stati ritrovati 48 ore dopo la scomparsa e le conseguenze dell'aggressione ai danni di Fischer si sono rivelate meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.

Lady Gaga ha quindi potuto tenere fede agli impegni sul set con serenità e al ritorno in America ha riabbracciato i suoi amati cani.