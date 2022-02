Hotel Portofino: Un giallo british nell’Italia di Mussolini

P arte il 28 febbraio su Sky Hotel Portofino, la serie british girata in Italia con un cast all star capitanato da Natasha McElhone. Un albergo fa da sfondo a un giallo dal tipico humour inglese nell’Italia degli anni Venti e dell’ascesa del fascismo.

Hotel Portofino è la nuova serie in costume in partenza su Sky Serie il 28 febbraio. Che si tratti di Downtown Abbey, Bridgerton o The Gilded Age, le serie in costume negli ultimi anni hanno appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo. Con i loro temi e le loro affascinanti ambientazioni permettono di sognare e di trasportarci in un mondo pieno di sentimenti e intrighi.

La serie Hotel Portofino è composta da sei episodi di un’ora e ha il suo sfondo nella Riviera Ligure degli anni Venti, mentre storicamente l’Italia è interessata dall’ascesa del fascismo di Mussolini.

Al centro della vicenda, che in stile inglese non manca di elementi umoristici, c’è sì una famiglia britannica che vive all’estero. Ma, in un contesto in cui crescono le simpatie per l’estrema destra, c'è anche un giallo che accompagnerà gli episodi fino all’epilogo finale.

In pieno stile whodunit, Hotel Portofino vede alternarsi diversi sospettati e altrettanti colpi di scena. Lo scenario italiano, mozzafiato e senza paragoni al mondo, contribuisce a dare alla serie Sky un’ambientazione perfetta per un bel po’ di sottotrame che affrontano questioni legate alla liberazione sessuale e sociale e l’emancipazione femminile.

Cosa racconta Hotel Portofino

Hotel Portofino, la serie Sky in partenza il 28 febbraio, ci porta nell’Italia degli anni Venti del Novecento. Nel Belpaese è in atto la scalata politica di Benito Mussolini. L'intraprendente Bella Ainsworth - figlia di un ricco industriale britannico, Jack Livesey - si trasferisce a Portofino per aprire un hotel in puro stile british.

Con lei c’è il marito, Lord Cecil Ainsworth, appartenente a una famiglia ancora nobile ma non più possidente come ai bei vecchi tempi. La sua speranza è quella di dare a se stessa e alla sua famiglia un nuovo inizio dopo uno dei periodi più oscuri degli ultimi decenni, la Grande Guerra.

Il conflitto ha lasciato un segno indelebile non solo nella Storia, ma anche nelle storie personali di chi si è ritrovato più o meno direttamente coinvolto. Come in Lucian e Alice, i figli degli Ainsworth rimasti ferito e vedova.

Gli ospiti dell’Hotel Portofino, tra cui l’imperiosa Lady Latchmere, non sempre sono facilmente gestibili e facili da accontentare. E, come se non bastasse, Bella si trova presto presa di mira da un politico locale tanto affascinante quanto corrotto, il signor Danioni.

Oltre a ciò, Bella ha anche un altro obiettivo altrettanto importante: raggiungere l'indipendenza economica. La sua impresa avrà successo? Il sole della Riviera Ligure di Levante, le prelibatezze della cucina del posto, il rapporto con i dipendenti, con gli ospiti e con gli abitanti della zona basteranno per fare di lei una donna nuova e per riportare un po’ di serenità in famiglia? I problemi sembrano essere sempre dietro l’angolo…

I personaggi principali

Dal 28 febbraio su Sky Serie, Hotel Portofino, sofisticato giallo inglese in costume girato in Italia e Croazia (curiosamente, la maggior parte delle scene sul mare sono state riprese a Opatija, sul versante croato dell’Adriatico), segna il ritorno in tv di Natasha McElhone. L’ex star di Californication e Designated Survivor interpreta la protagonista Bella Ainsworth, la comproprietaria dell’Hotel Portofino.

Accanto a Bella ruotano diversi personaggi. Il primo per vicinanza è Cecil, l’aristocratico marito dotato di grande fascino così come di pericolosa allure impersonato da Mark Umbers. Insieme, Bella e Cecil hanno due figli: Lucian e Alice, portati in scena da Oliver Dench e Olivia Morris.

Lady Latchmere, una delle ospiti più pretenziose dell’Hotel Portofino, è Lady Latchmere, supportata da Anna Chancellor.

Il nostro Pasquale Esposito, noto per Gomorra, veste i panni del signor Danioni, corrotto politico locale che minaccerà di trascinare Bella nel calderone rovente dell’Italia di Mussolini. Esposito non è l’unico italiano del cast di Hotel Portofino. Nella serie Sky recitano anche Daniele Pecci come il carismatico conte Carlo Albani, Lorenzo Richelmy come il figlio del conte e Rocco Fasano come l’attivista antifascista Gianluca Vitali.

Hotel Portofino: Le foto 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 13/18 14/18 15/18 16/18 17/18 18/18 PREV NEXT