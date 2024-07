Hotel Artemis: Jodie Foster e una società in frantumi nel film su Rai Movie

A vvincente thriller con un pizzico di humor e noir, il film Hotel Artemis porta su Rai Movie un ricco cast per una storia che parla di redenzione, lealtà e cura.

Rai Movie trasmette la sera del 25 luglio il film Hotel Artemis. Diretto da Drew Pearce, il film di Rai Movie Hotel Artemis è ambientato nel 2028, durante una delle rivolte più violente nella storia di Los Angeles. Mentre le strade della città sono in preda al caos, quattro uomini mascherati si trovano nel mezzo di una rapina in banca fallita.

Sherman Atkins (interpretato da Sterling K. Brown) guida suo fratello Lev (Brian Tyree Henry) e i loro complici fuori dalla banca, solo per trovarsi in uno scontro a fuoco con la polizia. Feriti e senza altre opzioni, Sherman li conduce all'unico luogo dove possono sperare di sopravvivere: l'Hotel Artemis.

L'Hotel Artemis, un tempo un elegante edificio art deco, nasconde al suo interno un ospedale all'avanguardia riservato esclusivamente ai criminali. Questo rifugio, finanziato dal mafioso di Malibu noto come Re Lupo (Jeff Goldblum), è gestito da una donna conosciuta come “l’Infermiera” (Jodie Foster). L’Infermiera, una guaritrice tecnologicamente avanzata, è assistita dal fedele e massiccio Everest (Dave Bautista).

Durante quella notte tumultuosa, l'Hotel Artemis si riempie di ospiti pericolosi: una sensuale assassina francese (Sofia Boutella), un narcisistico trafficante di armi (Charlie Day), e lo stesso Re Lupo, accompagnato dal figlio, Crosby (Zachary Quinto). La situazione si complica ulteriormente quando una poliziotta ferita, Morgan Daniels (Jenny Slate), bussa alla porta dell'Artemis, costringendo l'Infermiera a infrangere le proprie regole e a confrontarsi con il passato che ha cercato di evitare per 22 anni.

I personaggi principali

Come si può dedurre dalla trama, il film di Rai Movie Hotel Artemis (distribuito in Italia da 01 Distribution) è costellato di vari personaggi, ognuno con una sua peculiarità.

Sherman Atkins, alias Waikiki, è il leader della banda e il fratello maggiore di Lev, soprannominato Honolulu. Waikiki è un uomo pragmatico, disposto a fare qualsiasi cosa per proteggere suo fratello, nonostante i suoi errori. Lev, d'altra parte, è più impulsivo e dipendente dalle droghe, il che complica ulteriormente la loro situazione.

L’Infermiera è una figura complessa, forte e determinata, ma anche tormentata dal suo passato. "Lei è compassionevole, ma senza fronzoli, il miglior tipo di infermiera", ha detto Britt Sanborn, che ha fatto da consulente medico al film. Jodie Foster descrive il suo personaggio come una donna che ha stabilito delle regole ferree per proteggersi dal dolore del mondo esterno, ma che è anche capace di infrangerle per fare la cosa giusta.

Everest, interpretato da Dave Bautista, è il fedele assistente dell’Infermiera. È un gigante gentile, ex membro di una gang che la Nurse ha salvato e che ora farebbe qualsiasi cosa per lei. Bautista ha portato una profondità emotiva al suo ruolo, rendendolo uno dei personaggi più amati del film.

Re Lupo, il potente mafioso interpretato da Jeff Goldblum, e suo figlio Crosby aggiungono tensione alla già esplosiva situazione all'interno dell'Hotel Artemis. Goldblum ha descritto la sua esperienza sul set come "esuberante e divertente," lodando il lavoro del direttore della fotografia Chung-Hoon Chung per la sua abilità nel creare un'atmosfera visivamente ricca.

Il poster del film di Rai Movie Hotel Artemis.

Una società in frantumi

Hotel Artemis, il film proposto da Rai Movie, esplora una serie di temi, tra cui la legge e il caos, la lealtà e il tradimento, e il desiderio di redenzione. La rivolta fuori dall'hotel rappresenta una società in frantumi, dove le risorse essenziali come l'acqua pulita sono diventate motivo di conflitto. All'interno dell'Artemis, i personaggi devono confrontarsi con i propri demoni personali mentre cercano di sopravvivere a una notte infernale.

Il film è anche una riflessione sulla natura della cura e della guarigione. L’Infermiera dedica la sua vita a guarire gli altri, ma è incapace di affrontare il proprio dolore. Come ha detto Jodie Foster: "È una prigioniera del suo stesso dolore". Il tema della prigionia si estende agli altri personaggi, tutti intrappolati in situazioni che riflettono le loro scelte passate e le loro lotte interiori.

Hotel Artemis è un thriller avvincente che mescola azione, dramma e un tocco di noir futuristico. La sua storia, concentrata in una notte caotica, offre uno sguardo intenso e coinvolgente su un gruppo di personaggi complessi e ben delineati. Con un cast stellare e una regia visivamente affascinante, il film riesce a catturare l'essenza di una Los Angeles tanto affascinante quanto pericolosa, facendo riflettere sugli aspetti più oscuri della natura umana e sulla possibilità di redenzione.

