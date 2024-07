Hot Summer Nights: L’estate in cui Timothée Chalamet è diventato grande

N el film Hot Summer Nights, in onda su Rai 4, l’attore interpreta un adolescente che, alla ricerca di un senso nella vita dopo la perdita del padre, vive la fascinazione per un giovane ribelle nel corso di una pericolosa estate del 1991.

Rai 4 trasmette la sera del 21 luglio il film Hot Summer Nights. Diretto da Elijah Bynum e interpretato da Timothée Chalamet e Alex Roe, il film di Rai 4 Hot Summer Nights è un dramma di formazione dalle tinte neo-noir, ambientato nell’estate del 1991 a Cape Cod.

La trama segue Daniel Middleton, un adolescente che, dopo la morte del padre, finisce imbrigliato in un giro di spaccio di droga, a causa della fascinazione che prova nei confronti di un novello James Dean, in un’atmosfera tanto nostalgica quanto umana.

Benvenuto nell’età adulta

Debutto alla regia di Elijah Bynum per il mitico studio di produzione A24, il film di Rai 4 Hot Summer Nights non è una classica storia di formazione. Racconta di un adolescente improbabile che si ritrova in una situazione complicata, spacciando droga nei locali di Cape Cod, Massachusetts. Non è il modo ideale per entrare nell'età adulta, ma rappresenta comunque un rito di passaggio.

Hot Summer Nights segue Daniel Middleton (Timothée Chalamet), un giovane magro, introverso e socialmente impacciato che lotta per sfuggire alle trappole della sua adolescenza. E racconta anche barzellette davvero banali.

Costretto dalla madre a vivere con la zia a Cape Cod durante l'estate del 1991, Daniel sviluppa una fascinazione per il cattivo ragazzo della città, Hunter Strawberry (Alex Roe). Con un'immagine modellata da leggende e numerosi pettegolezzi, Hunter è il fornitore locale di marijuana e un rubacuori. Alla disperata ricerca di un senso alla sua vita dopo la morte del padre, Daniel cerca Hunter per imparare i segreti del suo business di spaccio.

Presto, Daniel diventa il complice di Hunter e il loro piccolo traffico si trasforma in un mini impero della droga. Man mano che il loro mercato si espande, Daniel si libera lentamente del suo vecchio sé goffo e si innamora di McKayla (Maika Monroe), la sorella molto ambita di Hunter, che tutti tranne Daniel sanno essere un grosso errore. Mantenendo la loro relazione nascosta a Hunter fino al momento giusto, l'afflusso di fiducia in sé di Daniel lo porta a trovarsi in situazioni sempre più complicate…

Anche se la maggior parte del film di Rai 4 Hot Summer Nights si rivela piuttosto avvincente, il finale si lascia andare a 20 minuti incredibilmente turbolenti. E, mentre la minaccia imminente dell'uragano Bob preannuncia chiaramente i momenti turbolenti del destino di Daniel, l'escalation degli eventi porta a un finale davvero inatteso.

