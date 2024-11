Hot Frosty: La magia dell’amore e del Natale nella commedia romantica di Netflix

D imentichiamoci del classico pupazzo di neve: Lacey Chabert tra magia e romanticismo vive la storia d’amore più bella della sua vita con un Jack Frost in carne e ossa che torna a farle battere il cuore.

Netflix propone dal 13 novembre il film Hot Frosty – Una magia di Natale. Diretto da Jerry Ciccoritti, il film Netflix Hot Frosty – Una magia di Natale è una commedia romantica con protagonista l’attrice Lacey Chabert, nota per la saga Il velo nuziale, nei panni di Kathy, una donna che, due anni dopo aver perso il marito, porta in vita un bellissimo pupazzo di Natale, interpretato da Dustin Milligan.

Dimentichiamo dunque il classico pupazzo di neve che tutti conosciamo, quello con una pannocchia a fungere da pipa, un bottone come naso e due pezzi di carbone al posto degli occhi, per accoglierne una nuova affascinante versione in carne e ossa, che restituirà alla protagonista la voglia di tornare ad amare e vivere. "Kathy sta cercando di superare il suo dolore e ha davvero bisogno di riportare un po’ di divertimento nella sua vita. E Jack è tutto ciò che le serve”, ha commentato Chabert.

Riaprire il cuore

Nel film Netflix Hot Frosty – Una magia di Natale, dopo due anni di dolore e tristezza per aver perso l’amato marito, Kathy vive la più grande e inaspettata delle avventure quando dà magicamente vita a un affascinante pupazzo di neve. Grazie alla sua ingenuità, il pupazzo di neve aiuta Kathy a ridere, ad aprirsi nuovamente alla vita e a innamorarsi, mentre si avvicina la festa più bella dell’anno e prima che Jack si sciolga…

Dustin Milligan spera che il pubblico apprezzi l'aspetto “fantasioso” di Jack tanto quanto lui. “Per lui, ogni cosa è nuova”, ha sottolineato l’attore. “Credo che sia rigenerante, soprattutto con l’approcciarsi del Natale, vivere la magia e lo stupore di quel periodo attraverso il suo sguardo. Sta osservando tutto per la prima volta e lo sta vivendo con la più affidabile delle guide, Kathy”.

Anche se Kathy ha già vissuto molti Natali prima di incontrare Jack, quello che le si prospetta sarà decisamente il più originale. “L'innocenza e la presenza di Jack la portano a riaprire il suo cuore, permettendole di vedere il mondo con un pizzico di prospettiva infantile”, ha aggiunto Chabert.

“Non vogliamo fare spoiler, ma ... la storia di Kathy è qualcosa che in realtà aggiunge al film un tono più realistico e drammatico di quanto sembri. Certo, poi, grazie a Jack accadranno molte cose buffe e divertenti ma questa è la storia di una donna che deve ritrovare se stessa”, ha affermato Milligan.

Chabert è d'accordo con il suo co-protagonista, aggiungendo: “È un film molto divertente, leggero e adorabile. Ma ha anche un grande cuore a far da guida: tutti questi personaggi stanno attraversando qualcosa da affrontare, sia che si tratti di una situazione più comica o di qualcosa di più profondamente radicato a livello emotivo”.

Il poster originale del film Netflix Hot Frosty - Una magia di Natale.

Molti in città sono affascinati dalla presenza di Jack ma lo sceriffo Hunter, interpretato nel film Netflix Hot Frosty – Una magia di Natale da Craig Robinson, non fa esattamente parte di costoro. “È molto rigoroso riguardo al suo lavoro e si prende troppo sul serio. È stato divertente interpretarlo”, ha dichiarato divertito Robinson. A unirsi al cast c’è anche Chrishell Stause, star di Selling Sunset, che racconta di aver vissuto un'esperienza magica sul set: “Adoro il Natale e, quindi, arrivare su un set completamente decorato mi ha subito entusiasmato!”.

Tuttavia, per Stause, il momento clou è stato girare insieme a Chabert. “Lei è dolcissima”, ha specificato. “Quando la star del film è così gentile con tutti, indipendentemente dall'importanza del loro ruolo, si crea un ambiente di lavoro felice e un'esperienza meravigliosa”.

