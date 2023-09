Hors-Saison: Rimuginare sulle scelte fatte nel film in concorso a Venezia con Alba Rohrwacher

V iene presentato in concorso a Venezia il film Hors-Saison del regista francese Stephane Brizé. Con protagonista la “nostra” Alba Rohrwacher, racconta la storia di due innamorati che si rivedono dopo quindici anni.

Arriva in concorso al Festival di Venezia il film Hors-Saison di Stéphane Brizé. Terzo regista francese a competere per il Leone d’Oro, Brizé con Hors-Saison è in concorso per la terza volta: le precedenti sono state nel 2016 e nel 2021 con i film Una Vita e Un altro mondo.

Con una sceneggiatura firmata da Brizé con Marie Drucker, Hors-Saison ha per protagonisti gli attori Guillaume Canet e Alba Rohrwacher e arriverà nelle sale italiane grazie a I Wonder Pictures.

Guillaume Canet e Alba Rohrwacher in una scena del film Hors-Saison.

Tante domande senza risposta

Hors-Saison, film in anteprima mondiale a Venezia, racconta la storia di due innamorati che si rincontrano a distanza di anni. Mathieu (Canet) vive a Parigi, Alice (Rohrwacher) in una piccola località di mare nella Francia occidentale. Lui è un famoso attore in procinto di compiere cinquant’anni, lei un’insegnante di piano sulla quarantina. Innamorati quindici anni fa, successivamente separati. Il tempo è passato. Ciascuno ha preso la propria strada e le ferite si sono lentamente rimarginate. Quando Mathieu va in una spa per cercare di superare la malinconia che lo attanaglia, si imbatte in Alice.

“Avevo già realizzato diversi film che affrontavano i devastanti meccanismi finanziari delle multinazionali, quando è sopravvenuto il Covid”, ha dichiarato Brizé nello spiegare la genesi del film Hors-Saison, in concorso a Venezia 80. “Quell’esperienza di isolamento ha obbligato tutti noi a “mettere in pausa” le attività. In quanto individui che esistono in gran parte attraverso la propria funzione sociale, probabilmente siamo stati tutti profondamente scossi dalla sconcertante precarietà dell’esistenza”.

“I miei personaggi riflettono quel momento di vertigine. Un uomo e una donna arrivano alla logica conclusione delle decisioni che hanno preso quando si sono separati quindici anni prima. Volevo soffermarmi sul momento in cui si rimugina sulle scelte mai fatte, o fatte in modo sbagliato, sugli incontri mancati o sprecati, sulle porte mai aperte, sugli appuntamenti mancati, sui momenti della vita in cui abbiamo deciso di imboccare una strada invece di un’altra. Domande segrete e ossessionanti che ci poniamo tutti, potenti o meno, conosciuti o sconosciuti, uomini e donne”.

