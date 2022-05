Hollywood Stargirl: Su Disney+ tornano le avventure di Stargirl

G race VanderWall torna a rivestire i panni di Stargirl per Hollywood Stargirl, il film in arrivo su Disney+. Un nuovo amore e tanti sogni da concretizzare l’aspettano.

Arriva il 3 giugno su Disney+ il film Hollywood Stargirl, il seguito di Stargirl, titolo che nel 2020 si è rivelato uno dei più grandi successi della piattaforma.

Adattamento di un romanzo di Jerry Spinelli, Stargirl ci ha permesso di conoscere Stargirl Caraway, un’adolescente dalla voce argentata i cui semplici atti di gentilezza hanno portato magia nelle vite degli altri. In Hollywood Stargirl, la protagonista si ritroverà a lasciare la cittadina di Mica, in Arizona, per approdare in un mondo di sogni, possibilità e musica molto più grande, Hollywood.

La regia di Hollywood Stargirl torna Julia Hart, che ha scritto la sceneggiatura del film Disney+ con il marito e collega Jordan Horowitz. Stargirl, la protagonista, ha ancora una volta il volto della diciottenne cantautrice statunitense Grace VanderWaal, che per l’occasione ha composto anche una nuova canzone originale (Figure It Out).

Cosa racconta il film

Hollywood Stargirl, film Disney+, comincia quando Ana (Judy Greer), la madre di Stargirl viene assunta come costumista per un film. è dunque costretta a trasferirsi con la figlia a Los Angeles. Qui, la ragazza entra rapidamente in contatto con un assortimento unico di eclettici personaggi. Tra questi, ci sono i fratelli aspiranti registi Evan e Terrell (Elijah Richardson e Tyrel Jackson Williams), il vicino Mitchell (Judd Hirsch) e Roxane Martel (Uma Thurman), una musicista che Stargirl ammira.

“Realizzare Stargirl è stata una delle esperienze più eccitanti della mia vita”, ha dichiarato la regista Julia Hart. “Era uno dei primi film originali prodotti da Disney+ e la risposta è stata del tutto positiva. Sin da subito si è pensato a un sequel ma, cinque giorni dopo la premiere di Stargirl, la pandemia da CoVid ha mandato in lockdown tutto il mondo. Le riprese, dunque, sono slittate ma nel frattempo io e mio marito abbiamo lavorato alla sceneggiatura”.

In un primo momento, si era pensato di ambientare il sequel di Stargirl a Parigi ma la pandemia ha fatto rivedere agli sceneggiatori il proposito, portandoli a optare per Los Angeles, la città dei sogni. Hollywood Stargirl quindi si è trasformato in un omaggio sentito a Hollywood: mentre Stargirl parlava di accettazione di sé e di espressione personale, il sequel sottolinea l’importanza di seguire i propri sogni e di trovare un posto nel mondo in cui brillare tra coloro che ti sostengono e ti sfidano a dare il meglio di te.

Grace VanderWaal in Hollywood Stargirl.

Il ritorno di Grace VanderWaal

Dopo il successo del film Stargirl sulla piattaforma Disney+, era impensabile poter pensare a Hollywood Stargirl senza la presenza di Grace VanderWaal. La giovane cantautrice aveva attirato l’attenzione ancor prima di debuttare come attrice con la sua sensazionale esibizione nel programma America’s Got Talent.

Tuttavia, non è stato così scontato che accettasse di tornare a rivestire i panni di Stargirl. “Ero molto titubante di fronte all’idea del sequel”, ha candidamente raccontato. “Avevo paura di non essere all’altezza delle sfide che Hart e Horowitz avevano in mente per Hollywood Stargirl. Timori che si sono rivelati fortunatamente infondati: sono felice di aver detto sì a un film in cui Stargirl, sua madre e il suo topolino domestico vivono una nuova avventura”.

Stargirl, rispetto al primo film, è cresciuta e maturata sia come persona sia come artista. Ciò si riflette anche nella sua psicologia. “Questa volta Stargirl è un po’ angosciata e non è più unidimensionale come nel primo film, dove era sempre felice. In Hollywood Stargirl scopriamo le sue battaglie interiori e i problemi con la madre, che la trascina un po’ ovunque come se fosse un pacco. All’inizio, non è nemmeno contenta di lasciare la sua vita in Arizona ma scoprirà presto che Los Angeles è tutto ciò di cui ha avuto sempre bisogno!”, ha evidenziato la giovane attrice.

“Penso che il film si sarebbe potuto chiamare anche Dreaming”, ha scherzato. “Il tema del sogno è quello portante. È pazzesco quanto sia raro trovare oggi qualcuno che continui genuinamente a sognare. Nessuno si concede più la libertà di sognare e di credere che i sogni potrebbero avverarsi C’è una battuta nel film che dice più o meno: Solo perché non è andata a finire come credevi non significa che non stai vivendo il tuo sogno. È una delle più belle che abbia mai sentito, penso che sia ciò che in molti hanno bisogno di sentirsi dire”.

Grace VanderWaal e Uma Thurman in Hollywood Stargirl.

Gli altri personaggi

Hollywood Stargirl ha un cast di attori completamente rinnovato rispetto al primo film Disney+ di cui continua la storia. A cominciare da Judy Greer che presta il volto ad Ana, la madre della protagonista Stargirl. “Quando mi hanno offerto il ruolo, non avevo ancora visto Stargirl”, ha commentato l’attrice. “L’ho dunque visto e non ho avuto dubbi: volevo entrare nel mondo di Stargirl, ho amato l’altruismo e la sua voglia di rendere felici gli altri senza chiedere nulla in cambio. Stargirl è una che cerca sempre di lasciare le cose meglio di come le ha trovate”.

A Mica, Stargirl ha sperimentato per la prima volta l’amore con l’amico Leo. In Hollywood Safari, vive invece una relazione più matura con Evan, uno studente delle superiori i cui i genitori sono proprietari del condominio in cui la ragazza e la madre vivono. Evan, aspirante scrittore che sta girando un film con il fratello, sente un giorno Stargirl cantare e vuole subito conoscerla a livello sia personale sia professionale. Evan è impersonato da Elijah Richardson mentre il fratello Terrell, l’ambizioso regista del film a cui lavorano insieme, da Tyrel Jackson Williams.

Vicino di casa di Stargirl ed Evan è poi il burbero signor Mitchell, un tempo produttore cinematografico di successo. Il personaggio è supportato dall’attore Judd Hirsch, volto iconico di tanti film e serie tv di successo.

A impreziosire ulteriormente Hollywood Stargirl, il film su Disney+ dal 3 giugno, è infine Uma Thurman. La mitica protagonista di Pulp Fiction e Kill Bill porta in scena Roxanne Martell. Roxanne un tempo era una cantante promettente. Sembra ora essere scomparsa dalla scena musicale ma, invece, ogni sera fa la sua comparsa tra il pubblico nel locale sito nel quartiere di Stargirl. “Roxanne verrà come guarita da Stargirl: è lei a ricordarle di essere libera, di divertirsi e di guardare il mondo con speranza. Ritroverà solo così il suo vero io, quello di quando era ancora una ragazzina”.

