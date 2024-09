His Three Daughters: Tre figlie e il loro addio al padre nel film Netflix

A rriva su Netflix il film His Three Daughters. Presentato al Toronto Film Festival, è il racconto di come tre sorelle ritrovano loro stesse mentre si preparano alla morte del loro genitore.

Netflix propone dal 20 settembre il film His Three Daughters. Commedia drammatica scritta e diretta da Azazel Jacobs, il film Netflix His Three Daughters segue l’intensa, toccante e divertente storia di tre sorelle che si ritrovano dopo molto tempo nell’appartamento newyorchese del padre malato per accudirlo. Durante il periodo trascorso insieme, cercheranno anche di ricucire i loro rapporti ormai incrinati.

Tornate a casa per la prima volta dopo molto tempo, le tre protagoniste si preparano al peggio: la salute del padre sta peggiorando sempre più e il tempo stringe. Mentre aspettato al suo capezzale, riemergono però vecchi rancori e il legame tra le sorelle affronta nuove tensioni. La morte imminente del padre le avvicinerà o le allontanerà per sempre? Protagoniste sono le attrici Carrie Coon, Elizabeth Olsen e Natasha Lyonne.

Le tre protagoniste

Lo sceneggiatore e regista Azazel Jacobs racconta nel film Netflix His Three Daughters la storia dolceamara e spesso esilarante di un anziano patriarca e delle sue tre figlie adulte riunitesi per accompagnarlo nei suoi ultimi giorni.

Katie (Carrie Coon), di Brooklyn, è una maniaca del controllo alle prese con una figlia adolescente ribelle. L'anticonformista Christina (Elizabeth Olsen) è una mamma sui generis che per la prima volta si allontana dalla sua bambina. Rachel (Natasha Lyonne), infine, è una strafatta con la passione per le scommesse sportive che è sempre rimasta a vivere col padre, con grande disappunto delle sorellastre che condividono una madre e una visione del mondo diverse.

Jacobs segue le sorelle nel corso di tre giorni turbolenti proseguendo nella sua analisi perspicace delle dinamiche familiari in spazi ristretti. Di fronte alla morte imminente, affiorano i risentimenti ma anche un profondo affetto, che trapela dalle crepe di una famiglia spezzata.

Il poster del film Netflix His Three Daughters.

Ciò che un genitore lascia

Quando la salute del padre peggiora, tre sorelle separate si riuniscono per cercare di pianificare l'inevitabile. La maggiore è Katie (Carrie Coon), una persona nervosa che parla a mille all'ora e si preoccupa di tutti i dettagli pratici. La sorella di mezzo, Rachel (Natasha Lyonne), è pronta a tirarsi fuori dopo aver trascorso un anno a prendersi cura del genitore. La sorella più giovane, Christina (Elizabeth Olsen), sembra, invece, sempre sul punto di piangere, cercando di mantenere goffamente la pace mentre sono tutte bloccate nel piccolo appartamento del padre.

Le tre attrici offrono interpretazioni coinvolgenti, delineando personalità distinte, ciascuna con la propria prospettiva su come affrontare la situazione. Il padre rimane nascosto alla nostra vista, confinato a letto, ma mentre le figlie si scontrano a turno, pian piano emerge un suo ritratto attraverso le donne che ha cresciuto.

Rifiutando il formato di un dramma familiare tradizionale, il film Netflix His Three Daughters è una storia su ciò che non possiamo vedere, del lavoro necessario per svelare gli strati del dolore di qualcuno e della pazienza richiesta per cogliere la loro gioia. Il regista Azazel Jacobs cattura non solo il tragico e stancante limbo delle cure palliative, ma offre anche un vivido ritratto dei legami che solo sorelle (o fratelli) possono condividere, trovando risate tra la tristezza, per raccontare una vicenda che è, in definitiva, su tutte le cose caotiche e meravigliose che un genitore lascia dietro di sé.

