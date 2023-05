High Desert: L’insolita investigatrice della serie tv Apple Tv+ con Patricia Arquette

D ebutta su Apple Tv+ la nuova serie tv High Desert. Dark comedy in otto episodi, ha per protagonista il premio Oscar Patricia Arquette nei panni di una tossicodipendente che, dopo la morte della madre, si trasforma in detective privato.

Arriva il 17 maggio su Apple TV+ la nuova serie tv High Desert, una dark comedy con Patricia Arquette, Matt Dillon e Bernadette Peters. Diretta da Jay Roach e prodotta da Ben Stiller, High Desert segue le vicende di Peggy, una tossicodipendente che decide di ricominciare da capo dopo la morte dell’amata madre, con la quale viveva nella piccola città di Yucca Valley, in California, e prende una decisione che le cambia la vita: diventare un investigatore privato.

Composta da otto episodi di mezz’ora ciascuno, la serie tv High Desert debutterà su Apple Tv+ con i primi tre episodi, seguiti da nuove puntate settimanali ogni mercoledì.

L'arte dell'imbroglio

Patricia Arquette, premio Oscar per il film Boyhood, interpreta la tossicodipendente Peggy Newman, la protagonista della serie tv Apple Tv+ High Desert. All’inizio della storia siamo nel 2013 e Peggy vive con l’affascinante marito spacciatore Denny (Matt Dillon) nella piccola città desertica di Yucca Valley fino a quando le forze dell’ordine non fanno irruzione nella loro abitazione.

Dieci anni dopo, Denny è in prigione mentre Peggy lavora come barista in un saloon all’interno di un parco a tema ispirato al vecchio West. È anche in lutto per la recente perdita della madre Rosalyn (Bernadette Peters). Un tempo eroinomane, Peggy ora si definisce una dipendente da metadone ma, mentre il suo animo, la sua saggezza e il suo cuore buono la rendono cara ai colleghi, è una grande imbrogliona e nega la sua vera dipendenza dalle droghe.

“Peggy è una persona dalle mille imperfezioni”, ha spiegato Arquette. “Non ha mai perso la sua mentalità da tossicodipendente, seppur stia cercando di gestire al meglio il suo caos e di stabilire regole proprie. Ma è innegabile che voglia molto bene a chi le sta intorno. La definirei come un’enorme massa di contraddizioni”.

Man mano che serie tv Apple Tv+ High Desert procede, Peggy rischia di perdere la casa che condivideva con la madre. È costretta allora a cercare un secondo lavoro e convince lo sfortunato investigatore privato Bruce Harvey (Brad Garrett) ad assumerla. “Del resto, Peggy pensa che sarà un bravo investigatore privato. Imbrogliare per tutta la vita l’ha in fondo preparata a quel lavoro”, ha sottolineato ancora Arquette.

È così che Peggy si imbatte in una complessa truffa architettata dall’autoproclamato mistico Bob (Rupert Friend). Convinta di avere tra le mani qualcosa che porterà dei soldi a lei e Bruce, Peggy non sa ancora che il suo coinvolgimento la porterà su una strada molto pericola. E a complicare ulteriormente le cose ci sarà la sua relazione con Denny: “Peggy lo ama ma sa quanto lui rappresenti una cattiva influenza”, ha concluso l’attrice. “Sono uguali. E per persone come loro tutto rappresenta un’opportunità… per prendere decisioni anche molto stupide!”.

