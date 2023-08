Il matrimonio del migliore amico da fermare, più e più volte, nel film di Rai 1

R ai 1 propone il film Hello Again – Un giorno per sempre, una deliziosa commedia sentimentale in cui una giovane donna deve vincere le sue insicurezze sull’amore per uscire dal loop temporale in cui si ritrova per impedire le nozze del suo miglior amico.

Per il ciclo Destinazione amore, Rai 1 il 16 agosto trasmette in prima visione assoluta il film Hello Again – Un giorno per sempre, una commedia sentimentale diretta da Maggie Peren. Interpretato da Alicia von Rittberg, Edin Hasanovic, Tim Oliver Schultz ed Emilia Schüle, incrocia sentimento, divertimento e un pizzico di fantasy per raccontare la storia di Zazie.

Zazie è una giovane donna che vive con i suoi amici, il donnaiolo Patrick e il fedele e dolce Anton, in un appartamento che condividono insieme. I tre sono del tutto incapaci di avere una relazione e di trovare il vero amore. Quando Philipp, il miglior amico di Zazie fin dall’infanzia, la invita al suo matrimonio, l’invito rimane bloccato per mesi nella casella di posta.

Ricevuto finalmente l’invito, Zazie è scioccata nello scoprire che il matrimonio è previsto per il giorno successivo e che l’amico sta per sposare la presuntuosa e viziata Franziska. Secondo lei, è decisamente la ragazza sbagliata per Philipp. Ragione per cui decide di fare tutto il possibile per salvarlo dal commettere il più grande errore della sua vita.

Un ciclo infinito

Il film di Rai 1 Hello Again – Un giorno per sempre è un divertente mix tra Ricomincio da capo e Il matrimonio del mio migliore amico. Partendo dal presupposto che “l’amicizia è oro e l’amore latta”, Zazie (Alicia von Ritteberg) è convinta che sia sempre meglio evitare completamente l’amore, motivo per cui si impegna affinché il miglior amico Philipp (Tim Oliver Schultz) non commetta l’errore più madornale della sua vita sposando Franziska (Emilia Schüle), la sua più acerrima rivale. Tuttavia, ogni suo tentativo di sabotare il matrimonio con l’aiuto dell’amico e coinquilino Anton (Edin Hasanovic) fallisce miseramente e ripetutamente.

Intrappolata in nozze che non sembrano avere fine e che ricominciano da capo a ogni tentativo fallito, Zazie potrà porre fine al ciclo temporale solo nel momento in cui cambierà il suo atteggiamento disilluso nei confronti dell’amore.

Il poster del film di Rai 1 Hello Again - Un giorno per sempre.

Con la paura di amare

Se nelle commedie americane si ricomincia da capo per capire chi si è realmente e negli horror per scansare la morte o scoprire l’assassino, nel film di Rai 1 Hello Again – Un giorno per sempre lo si fa per evitare che il migliore amico non sposi la donna sbagliata. Ma da tradizione ogni tentativo si rivela fallimentare e occorre ripartire da capo per capire dove si è sbagliato e liberarsi di un ciclo apparentemente senza fine. Ogni mattina comincia sempre allo stesso modo ma a deviare è il corso della giornata, durante la quale Zazie le proverà tutte.

Quello di Zazie è un personaggio piuttosto complicato. Soffre della paura di impegnarsi perché è stata ferita dalla sua stessa famiglia. L’esempio dato dai suoi genitori (Jule Ronstedt e Sebastian Rudolph) le ha fatto dubitare del vero amore o della durata dei matrimoni fin dalla tenera età. Così ora, sulla ventina, vive non credendo nel sentimento ma nell’amicizia, tanto da condividere il suo appartamento con due ragazzi, Anton e Patrick (Samuel Schneider).

Tutte le volte che finisce inaspettatamente a letto con un uomo, Zazie va nel panico e scappa il più velocemente possibile. Ha avuto un’esperienza simili anche con l’amico d’infanzia Philipp ma il fatto che lui ora vuole sposare Franziska non le va giù. È questa la ragione che la presentare al matrimonio, che si svolge su una nave, e la fa ubriacare molto durante i festeggiamenti. Almeno nella versione del primo giorno, a cui succederanno altre due dozzine di varianti, alcune delle quali di brevissima durata.

Ogni nuovo “vecchio” giorno nel film di Rai 1 Hello Again – Un giorno per sempre riserva nuove scoperte per Zazie. Una volta sente la sposa avere dei dubbi sul matrimonio appena concluso, un’altra volta la trova in una situazione molto delicata ma gradualmente l’evitare il matrimonio passa sempre più in secondo piano perché nel frattempo la stessa Zazie vive un’esperienza del tutto nuova con Anton.

In ogni caso, la giovane donna si rende presto conto che deve esserci una buona ragione per la distorsione temporale, che la sta portando via via a cambiare radicalmente e a prendere decisioni importanti. E se la chiave di svolta fosse nell’imparare a trovare la felicità aiutando gli altri ma non come si era prefissata? Se fosse Philipp l’uomo sbagliato per Franziska? Se Anton non fosse solo un buon amico?

La sceneggiatrice e regista Maggie Peren racconta in modo sfacciato e fantasioso una fantastica storia d’amore. Con ironia, smonta l’idea dell’amore solo per poi celebrarlo e si diverte non solo ad aggiungere sempre nuove varianti dello stesso giorno ma anche a inserire qualcosa di speciale nel personaggio di Anton che, soffrendo di narcolessia, nelle situazioni stressanti si addormenta.

Hello Again - Un giorno per sempre: Le foto del film 1/41 2/41 3/41 4/41 5/41 6/41 7/41 8/41 9/41 10/41 11/41 12/41 13/41 14/41 15/41 16/41 17/41 18/41 19/41 20/41 21/41 22/41 23/41 24/41 25/41 26/41 27/41 28/41 29/41 30/41 31/41 32/41 33/41 34/41 35/41 36/41 37/41 38/41 39/41 40/41 41/41 PREV NEXT