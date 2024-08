Heartstopper 3: Le prime anticipazioni sull’amata serie tv Netflix

C harlie e Nick saranno al centro della storia proposta dalla stagione 3 della popolare serie tv Netflix Heartstopper ma tante sono le novità che la creatrice del graphic novel annuncia.

Heartstopper 3, la terza stagione dell’amatissima serie tv Netflix, è in arrivo in autunno. E ad annunciarlo è una clip video che include anche un’anteprima esclusiva di Bird of Feather, canzone contenuta nel nuovo album di Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft.

In Heartstopper 3, la relazione tra Nick e Charlie si approfondisce e i nostri personaggi preferiti affronteranno le loro più grandi sfide emotive. Ricorderete che, pochi istanti prima della conclusione della stagione 2 di Heartstopper, Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor) rafforzano ulteriormente i loro sentimenti reciproci in una conversazione profondamente emozionante. Nonostante l'apertura e l'onestà del loro dialogo, sembra però che ci siano ancora cose non dette.

"Amo i tuoi capelli. Amo i tuoi occhi. Amo..." dice Nick a Charlie ma le sue parole si interrompono lasciando incompleto il suo pensiero. Poco dopo, Charlie deve andarsene, ma mentre torna a casa con il telefono in mano, scrive un messaggio a Nick: "Ti amo". Il pollice di Charlie esita sul pulsante "invia" mentre l'episodio termina.

Cosa aspettarci

La creatrice e scrittrice della serie tv Netflix, Alice Oseman, ci anticipa cosa aspettarci da Heartstopper 3. "La stagione 2 si è conclusa con Nick che inizia a comprendere l'entità dei problemi di salute mentale di Charlie, ed è questo che guiderà la storia attraverso la stagione 3", ha anticipato Oseman. "Sebbene Heartstopper celebri sempre la gioia e punti verso la speranza, sono davvero entusiasta che stiamo permettendo al tono della serie di maturare insieme ai nostri amati personaggi che crescono. Salute mentale, sesso, ambizioni universitarie e altro: Nick, Charlie e i teenager di Heartstopper stanno diventando più grandi, imparano di più su se stessi e sugli altri, e vivono nuovi desideri, nuove paure e nuove gioie mentre si avvicinano all'età adulta".

La conclusione della stagione 2 segue lo spirito dei fumetti originali, che sono stati anch'essi scritti e illustrati da Oseman, ma si discosta anche un po'. "Nei fumetti ci sono alcuni momenti in cui Charlie pensa di dire 'Ti amo' e poi decide di non farlo, ma il vero colpo di scena alla fine della stagione 2 non è qualcosa che si trova sulla carta”, ha aggiunto Oseman.

Che la fine della stagione 2 ci abbia lasciato a bocca aperta, sperando che il dito di Charlie premesse il pulsante "invia," e con le lacrime agli occhi per la commovente conversazione, rimane indubbiamente un dato di fatto. Ma per sapere come continuerà dovremmo aspettare che tutti e otto gli episodi della serie tv Netflix Heartstopper 3 siano disponibili dal 3 ottobre.

Cosa succederà

Il primo episodio di Heartstopper 3, intitolato Amore, inizia con Charlie, uno dei protagonisti della serie tv Netflix, impaziente di dire a Nick che lo ama e Nick che tiene nascosto qualcosa di importante da dire a Charlie. Mentre le vacanze estive finiscono e i mesi corrono, gli amici iniziano a rendersi conto che l'anno scolastico porterà sia gioie che sfide. Man mano che imparano di più l'uno sull'altro e sulle loro relazioni, organizzano eventi sociali e feste, e iniziano a pensare alle scelte universitarie, e tutti devono imparare ad appoggiarsi a coloro che amano quando la vita non va secondo i piani.

Dopo tutto, come conferma Oseman, le relazioni saranno sempre al cuore della serie. "La chiave di ogni stagione è pensare a ogni coppia e a come la loro relazione può progredire in qualche modo," ha svelato.

Tuttavia, Hearstopper 3 offrirà qualcosa di nuovo ai suoi fan. "Sono molto entusiasta perché sembrerà una stagione davvero diversa, e amo che si stia facendo qualcosa di differente rispetto al passato”, ha anticipato Oseman. "Sarebbe facile ripetersi perché alla gente piace ciò che ha visto. Ma abbiamo puntato su altro e le persone saranno sorprese: non vedo l'ora!".

Nuovi personaggi

Per quanto riguarda i cambiamenti significativi, un dettaglio è stato confermato: Ben (Sebastian Croft) non tornerà nella stagione 3 della serie tv Netflix Heartstopper.

Tuttavia, prepariamoci ad accogliere nuovi personaggi. Hayley Atwell interpreterà la zia di Nick, Diane, che porta il nipote in vacanza estiva a Minorca e "ha alcuni consigli difficili da dargli sulla sua relazione. Eddie Marsan sarà il personaggio amato del graphic novel, Geoff, il terapeuta saggio e schietto di Charlie; Jonathan Bailey (Bridgerton) farà un cameo come Jack Maddox, un classicista famoso su Instagram e celebrità per cui Charlie ha una cotta.

Inoltre, Heartstopper 3 darà il benvenuto a un altro personaggio del graphic novel: Michael Holden, interpretato da Darragh Hand. Michael è anche un protagonista del primo romanzo di Oseman, Solitaire. Oseman ha descritto Michael come un "ottimista eccentrico e stravagante con una disposizione solare" in un post su Instagram dello scorso novembre. Nei romanzi di Oseman, Michael cattura l’interesse della sorella maggiore di Charlie, Tori (Jenny Walser).