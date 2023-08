Tornano Nick e Charlie e la banda di Heartstopper, la serie tv già cult di Netflix

D opo il successo della prima stagione, arriva su Netflix Heartstopper 2, la continuazione delle avventure dei giovani adulti Nick, Charlie e la loro banda di amici alle prese con le prime relazioni sentimentali e la crescita. Vi raccontiamo in anteprima cosa aspettarsi dai nuovi otto episodi.

Heartstopper 2, la seconda stagione della serie tv a sfondo queer che tanto ci ha appassionato lo scorso anno, arriva su Netflix il 3 agosto. È quello il giorno fissato in cui potremmo vedere Nick e Charlie vivere la loro nuova relazione, Tara e Darcy incontrare difficoltà inattese e Tao ed Elle cercare di andare oltre l’amicizia. Tra esami all’orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici avranno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell’amore e dell’amicizia.

Un sapore diverso

Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor) tornano tra le pareti gialle e blu della Truham Grammar School for Boys grazie all’arrivo su Netflix della serie tv Heartstopper 2 e, anche attraverso il nuovo poster, possiamo già intuire che non si fermeranno lì ma arriveranno fino a Parigi, la città delle luci e dell’amore, per una gita scolastica.

Firmata ancora una volta da Alice Oseman, la serie tv Netflix per un pubblico young adult Heartstopper 2 ha ancora molti dettagli tenuti sottochiave ma gli appassionati della graphic novel possono avere un assaggio di quello che i protagonisti vivranno leggendo in particolare il volume 3.

“Heartstopper 2 si basa sul Volume 3”, ha commentato Oseman raggiunta sul set della serie tv Netflix. “Quindi, avevamo una buona base di partenza. Ma, non essendoci abbastanza materiale nel volume per un’intera stagione, abbiamo dovuto creare molte nuove situazioni e cose. L’estate del 2022 è stata per noi molto intensa: l’abbiamo trascorsa a scrivere le nuove storie e mettere insieme i pezzi di un puzzle che risulterà come sempre fresco e con un’atmosfera differente rispetto alla prima stagione”.

Ma alla radice anche Heartstopper 2 affronterà “problemi concreti, reali e seri, cercando di bilanciarli con la speranza che le cose possano cambiare e migliorare sempre”, ha specificato Oseman. “Dal punto di vista della scrittura, non è stato semplice evitare di diventare troppo drammatici ma era giusto trovare un buon equilibrio”.

Graditi ritorni e nuovi volti

Negli otto episodi di Heartstopper 2, la serie tv in arrivo su Netflix dal 3 agosto, vedremo Charlie e Nick pronti a esplorare ulteriormente la loro relazione. “Charlie intraprende un viaggio molto più lungo e la sua storia è un po’ più matura, rispetto a prima”, ha tenuto a precisare l’attore Joe Locke.

Quasi tutti i personaggi adolescenti della prima stagione tornano anche nella seconda per vivere nuovi momenti di gioia e scoperta: da Finney a Gao, passando per Brown, Edgell, Ben, Isaac, Imogen, Harry e Tori. Certo, qualcosa cambierà: Imogen, ad esempio, vivrà una nuova era sottolineata anche dal suo cambio di acconciatura e Finney si rivelerà più sicura di sé.

Oltre ai ragazzi, tornano anche gli adulti che li circondano, da mister Ajayi al coach Singh, dal signor Lange a Sarah, la mamma di Nick impersonata da Olivia Colman. E come sempre spetterà agli adulti guidare i giovani adolescenti verso ciò che dovrebbero essere.

“È stupendo aver ritrovato tutti quanti”, ha commentato il produttore esecutivo Patrick Walters. “Nella graphic novel, i personaggi formano un gruppo così unito che era impensabile rinunciare a qualcuno. E gli stessi attori si sono talmente legati da aver formato amorevoli rapporti di amicizia: è entusiasmante lavorare con un set in cui si respira così tanto affiatamento”.

Non mancheranno tuttavia nuovi ingressi, tra cui quelli di Leila Khan nei panni della studentessa Sahar Zahid e di Nima Taleghani in quelli del professor Farouk. Rivedremo anche Bradley Riches (apparso nella prima stagione come studente) nelle vesti di James McEwan e incontreremo altri familiari di Nick, come il fratello maggiore David e il padre Stephane, impersonati rispettivamente da Jack Barton e Thibault de Montalembert. Bel Priestley e Ash Self saranno invece Naomi e Felix, nuovi amici di Elle.

