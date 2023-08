Il cuore dell’intelligenza artificiale nel film Netflix con Gal Gadot

H eart of Stone, il film original Netflix con Gal Gadot nei panni di un agente segreto, ha al centro una forma di intelligenza artificiale in grado di analizzare il comportamento umano e prevederne le mosse. Ma cosa succederebbe al mondo se qualcuno, mosso da cattive intenzioni, vi mettesse le mani sopra?

Netflix propone dall’11 agosto il film Heart of Stone, un action drama con protagonisti Gal Gadot e Jamie Dornan. Diretto da Tom Harper, regista noto per film come The Aeonauts e A proposito di Rose, vede l’ex Wonder Woman impegnata nei panni dell’agente segreto Rachel Stone.

Accanto a Gadot e Dornan (nei panni di Parker, agente del MI6), nel film Netflix Heart of Stone recita anche l’attrice Alia Bhatt (è l’hacker Keya Dhawan, l’antagonista della storia). In ruoli più o meno minori compaiono invece Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi e Paul Ready.

La trama del film

Gal Gadot è pronta a scalare nuove vette. E non solo metaforicamente: nel trailer del film Netflix Heart of Stone la vediamo infatti paracadutarsi da una scogliera innevata e combattere a migliaia di metri di altezza nei vesti dell’agente segreto Rachel Stone. Tuttavia, Rachel non è un agente come tanti altri: lei fa parte di un misterioso gruppo speciale di spie altamente qualificate noto come “il Charter”.

Come tutti i suoi colleghi, Rachel ha abilità e capacità straordinarie, non ha alcun orientamento politico e nessuna relazione, nemmeno amicale, che possa distrarla dal lavoro. Combatte, in tandem con il gruppo, per mantenere la pace in un mondo sempre più turbolento. Ma per raggiungere i loro obiettivi gli agenti devono affidarsi a una risorsa unica nel suo genere, chiamata in codice “Cuore”. E, come spiega Parker sempre nel trailer, “Se possiedi il Cuore, possiedi il mondo”, un obiettivo che s’è messa in mente l’hacker Keya Dhawan, la cui ricerca per trovare e controllare il Cuore minaccia la stabilità globale. Riuscirà Stone a fermarla prima che sia troppo tardi?

Il poster originale del film Netflix Heart of Stone.

Un’eroina bella e forte

Dopo aver interpretato una dea supereroina in Wonder Woman e un’elegante regina della rapina in Red Notice, Gal Gadot ha voluto fermamente che il personaggio di Rachel Stone nel film Netflix Heart of Stone posse più bilanciato. “Era importante per me che fosse in grado di combattere ma allo stesso tempo di usare il cervello, l’intuizione e le emozioni”, ha dichiarato l’attrice. “Rachel non si limite a correre o a brandire pistole. Pensa anche a come influenzare persone e situazioni. Mi piace scegliere ruoli che dimostrano come le donne possono essere belle e forti: ricordiamoci sempre che una cosa non esclude l’altra”.

La parola “cuore”, tuttavia, non denota soltanto il personaggio di Rachel ma anche tutto l’intero film Netflix Heart of Stone. Si chiama infatti Cuore anche la forma di intelligenza artificiale più potente al mondo che sta alla base della trama. Il Cuore è in grado di tenere traccia dell’intera cronologia online di chiunque e usare tali dati per prevedere cosa chiunque potrebbe fare in futuro.

Non si tratta, com’è facile capire, di prevedere quali serie tv si guarderanno o cosa si cucinerà per cena. Il Cuore riesce a fornire risposte a potenziali minacce globali e a come neutralizzarle in anticipo. Ed è nella fase di neutralizzazione che entra in gioco il Charter, il gruppo di agenti segreti di cui Rachel fa parte.

“Il Cuore è a tutti gli effetti un’intelligenza artificiale, che può fare qualsiasi cosa si voglia che faccia nel migliore dei modi possibili”, ha specificato Mark Breakspear, il creatore degli effetti speciali del film Netflix Heart of Stone. “Nessuno ha ancora creato un’intelligenza artificiale del genere. Collegato a un computer quantistico (che elabora dati molto più velocemente di un normale computer), il Cuore monitora i comportamenti umani online, li analizza, elabora schemi e fa di conseguenza previsioni. Il Charter usa il Cuore per osservare una certa situazione e aiutare i propri agenti a pianificare cosa fare”.

Heart of Stone: Le foto del film 1/26 2/26 3/26 3. 4/26 5/26 6/26 7/26 8/26 9/26 10/26 11/26 12/26 13/26 14/26 15/26 16/26 17/26 18/26 19/26 20/26 21/26 22/26 23/26 24/26 25/26 26/26 PREV NEXT