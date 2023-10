The Wom Hotlist: 5 serie che guarderemo su Hayu questo autunno

C on l’arrivo del freddo non c’è niente di meglio che guardarsi una serie sul divano, non è vero? Abbiamo selezionato gli show che non ci perderemo su Hayu, la piattaforma che riunisce i migliori reality in un unico servizio! Ecco perché vi consigliamo di vederli

L’autunno è arrivato e con lui le sessioni di “binge-watching” sul divano. E Hayu arriva in soccorso dei “reality-obsessed” con una lunga serie di titoli che permettono di tenerci incollati al televisore!

Vediamo i cinque titoli imperdibili per un autunno all’insegna dell’intrattenimento.

Below Deck Mediterranean

Un tuffo nella “Dolce Vita” per l’ottava stagione di uno dei reality più amati della piattaforma Hayu, con nuovi episodi in uscita ogni martedì: Below Deck Mediterranean, la serie che racconta le avventure della crew di uno yacht super lussuoso capitanata dalla comandante Sandy Yawn. La serie segue la vita quotidiana dei nove membri dell’equipaggio che vivono e lavorano a bordo dello yacht, tra amori, litigi, piccoli e grandi drammi, nuove conoscenze e qualche intoppo. Questa stagione è ambientata tra l’affascinante Riviera Ligure e i palazzi storici di Genova. I fan ritroveranno gli steward a fianco della capitana Sandy, che coordinerà la crew e gestirà situazioni anche piuttosto difficili, tra ospiti “irrispettosi” e richieste inaspettate.

Al fianco della capitana Sandy i fan ritroveranno gli steward Natalya Scudder e Kyle Viljoen, insieme a Tumi Mhlongo, che arriva a coordinare la crew e a gestire situazioni anche piuttosto difficili, tra ospiti "irrispettosi" e richieste inaspettate. Via via che lo yacht si avventura nelle idilliache acque del Mediterraneo, ogni episodio mostra la crew alle prese con nuovi gruppi di facoltosi passeggeri e le loro richieste, a volte estremamente complesse da soddisfare. Le nuove dinamiche della crew, con i nuovi ingressi e i nuovi ruoli, non fanno che rendere la situazione ancora più "spicy": toccherà alla capitana Sandy gestirla, soprattutto quando, tra nuovi amori e nuove rotture, inizierà a farsi decisamente esplosiva.

Non resta quindi che salire a bordo per solcare le acque del mar Ligure e godersi un viaggio a bordo dello yacht dell'ottava stagione Mustique.

Vanderpump Rules

Un reality che non ha bisogno di presentazioni, entrato di diritto nella lista dei più amati di sempre: uno show che segue le vite super esclusive delle “vere casalinghe di Beverly Hills” – tra cui Kyle Richards, Erika Jayne e Dorit Kemsley – che si dividono tra esclusive località. Idolatrata da chi la guarda ormai dal primo episodio, datato 2013, a “Vanderpump Rules” basta un solo episodio per catturare inesorabilmente lo spettatore. Merito dell’intreccio di business, drammi e passioni personali di Lisa Vanderpump e del personale dei suoi ristoranti - SUR Restaurant & Lounge, Pump Restaurant e Tom Tom Restaurant & Bar - aperti a West Hollywood. Sviluppato come uno spin-off di “The Real Housewives of Beverly Hills” (di cui parleremo tra poco: niente paura!), ha conquistato il pubblico perché mostra il dorato mondo della ristorazione losangelina e le vicende quotidiane del personale. Nell’ultima stagione, ovviamente disponibile su Hayu, a tenere banco è il cosiddetto “Scandoval”, lo scandalo in cui è rimasto coinvolto uno dei protagonisti indiscussi della serie, Tom Sandoval!

The Real Housewives of Beverly Hills

Un reality che non ha bisogno di presentazioni, entrato di diritto nella lista dei più amati di sempre: uno show che segue le vite super esclusive delle "vere casalinghe di Beverly Hills" – tra cui Kyle Richards, Erika Jayne e Dorit Kemsley – che si dividono tra esclusive località di vacanza come Aspen e il Messico e che, a colpi di cene, aperitivi e vernissage, si trovano a gestire anche piccoli e grandi drammi. Uno spaccato su stili di vita all'insegna del lusso e dell'esclusività, che da ormai dodici stagioni conquista il pubblico e lo tiene incollato allo schermo.

Keeping up with the Kardashians

Ma torniamo al 2007. KUWTK – questo l’acronimo con cui è conosciuto in rete “Al passo con i Kardashian” - segue le avventure della grande famiglia allargata delle Kardashian. Le sorelle Kim, Kourtney, Khloè, Kylie e Kendall e mamma Kris Jenner, tra drammi amorosi, faide familiari e business da portare avanti, da ormai venti stagioni imperversano non soltanto sul piccolo schermo, ma anche nel mondo della moda, rendendo questo reality perfetto per chi ha nostalgia degli anni 2000 e per i fashion addicted.

The Real Housewives of New York City

“Dream like a girl boss”: questo il claim di The real housewives of New York City. Qui le protagoniste conquistano la frenetica città di New York. Super impegnate e incredibilmente ambiziose, le vere casalinghe newyorchesi si destreggiano tra eventi sociali, carriere impegnative e maternità, con il frastuono della Grande Mela a fare da colonna sonora. Quattordici le stagioni a disposizione del pubblico di Hayu, con le ultime uscite come sempre in contemporanea con gli Stati Uniti.

Con Hayu c'è la possibilità di guardare migliaia di episodi dei nostri reality preferiti, con centinaia di programmi disponibili attraverso il servizio streaming di NBC Universal. Migliaia di episodi, tutti senza pubblicità e disponibili su smartphone, computer, tablet, smart tv o console. E, soprattutto, tutto contemporaneamente agli Stati Uniti. Impossibile, quindi, essere spoilerati.

Ancora non siete conquistati? Allora ecco altri due fattori fondamentali: il costo del servizio – 4,99 euro al mese – e la possibilità di guardare i migliori reality del momento.