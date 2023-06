Q uest'estate, Hayu ti invita a prendere un cocktail e fuggire dalla quotidianità tuffandoti a capofitto nel mondo dei reality. Con centinaia di stagioni, migliaia di serie da esplorare e nuovi episodi in onda in contemporanea con gli Stati Uniti: Hayu riunisce tutti i migliori reality show in un unico servizio - ce n'è per tutti i gusti!

Assapora il mondo dorato e scintillante di "The Real Housewives of Beverly Hills", oppure sii testimone di come viene gestito uno dei ristoranti prediletti dalla Hollywood che conta osservando le frenetiche giornate dell'imprenditrice Lisa Vanderpump in "Vanderpump Rules", o se devi ancora scoprire cosa succede dietro le quinte delle barche più lussuose al mondo, puoi salpare con i giovani membri dell'equipaggio di "Below Deck" e osservarli vivere, lavorare, innamorarsi e stringere amicizie a bordo di un lussuosissimo mega yacht.

The Real Housewives of Beverly Hills

Giugno è il mese del Pride ed è anche il momento perfetto per godersi i migliori show delle icone LGBTQIA+ di Hayu. Ecco cosa vedremo a giugno per il Pride Month:

Da "Watch What Happens Live with Andy Cohen", un talk show in onda a tarda notte in cui Andy Cohen interagisce con ospiti del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura pop, a "Million Dollar Listing Los Angeles", che segue le vite dei magnati immobiliari più belli, giovani e più aggressivi di Los Angeles che si dichiarano guerra in case da sogno tra Hollywood, Malibu e Beverly Hills, arrivando sino a un cult come "Queer Eye".

Million Dollar Listing Los Angeles

Lo show ha per protagonisti cinque esperti, i “Fab Five” Karamo Brown, esperto di lifestyle, l'interior designer Bobby Berk, il fashion designer Tan France, l'hair stylist Jonathan Van Ness e lo chef Antoni Porowski: un dream team che ormai, da sette stagioni, in ogni episodio si dà da fare per cambiare lo stile, e la vita, di eterosessuali alla ricerca di loro stessi e della loro identità.

Menzione obbligatoria, poi, per "I am Cait", la serie che segue Caitlyn Jenner mentre sperimenta le gioie e affronta le sfide dell'essere una donna transgender, riflettendo anche su come la sua decisione di transizione abbia condizionato le sue relazioni, da quella con l'ex moglie Kris Jenner a quella con le figlie Kendall e Kylie, sorellastre delle Kardashian.

I am Cait

Siete invece alla ricerca di chicche meno conosciute ma ugualmente appassionanti? Anche qui, Hayu arriva in vostro soccorso con show come “Family Karma”, che offre uno sguardo all'interno delle vite di un gruppo di giovani amici indiani d'America che vivono a Miami e che cercano di conciliare le tradizioni e i valori di nonni e genitori con la ricerca della loro strada, o come “Shahs of Sunset”, il reality che segue le vite di un gruppo di amici persiani americani che vivono a Los Angeles e cercano di destreggiarsi tra vita sociale e carriera, cercando di conciliare le esigenze delle loro famiglie e delle loro tradizioni con il mondo del dating e delle feste. Un palinsesto coloratissimo e ricco di stimoli, per vivere al meglio un giugno arcobaleno.

Shahs of Sunset

Che si ami l’home & design, il true crime, il mondo della moda o che si vada pazzi per i reality sulla ricerca dell'anima gemella, Hayu è pronta a soddisfare anche lo spettatore più esigente offrendo oltre 9.000 episodi concentrati sulla stessa piattaforma, intere stagioni a disposizione per serate dedicate al binge watching, rigorosamente senza pubblicità, e la possibilità di guardare in streaming i propri show preferiti lo stesso giorno in cui vengono rilasciati negli Stati Uniti, senza pericolo di spoiler.

Family Karma

Hayu è disponibile su web, iOS, Android, Android TV e Smart Tv, e consente sia di guardare gli show in streaming sia di scaricare gli episodi per guardarli ovunque. Il prezzo, per uno scrigno straripante di drammi, delitti, passioni e tradimenti? Meno di un cocktail - 4,99 euro al mese - con sette giorni di prova gratuita e la possibilità di disdire quando si vuole.