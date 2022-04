A rriva al cinema il film horror Hatching, una storia che ci ricorda quanto le ossessioni di una madre siano un incubo a occhi aperti per un’adolescente.

In Hatching, il film horror prossimamente in sala con Adler Entertainment, la ginnasta dodicenne Tinja desidera compiacere in tutto e per tutto la madre. Ossessionata dall’immagine, la donna cura un blog personale molto popolare in cui pubblicizza la vita della sua famiglia perfetta.

Un giorno, dopo aver trovato un uccello ferito nel bosco, Tinja porta a casa sua uno strano uovo. Lo nasconde nel suo letto e lo “cova” fino a quando non si schiude. La creatura che ne viene fuori diventa ben presto sia la sua più cara amica sia un incubo vivente. Pian piano, Tinja precipita in una realtà contorta che sua madre si rifiuta di vedere.

Il film horror Hatching è un affascinante ritratto sulla natura dell’istinto materno. Mentre combatte per venire a patti con la sua nuova “famiglia”, grottesca e assetata di sangue, Tinja deve fare i conti con il logorante legame con la sua stessa madre, sempre più esigente.

Un horror sulle emozioni femminili

A dirigere il film Hatching, un horror sui legami madre-figlia, è la regista finlandese Hanna Bergholm. Laureatasi nel 2009 alla University of Art and Design di Helsinki, ha conseguito un master in Regia e diretto diversi cortometraggi ed episodi di serie tv. Il suo lavoro più famoso è stato finora il cortometraggio Puppet Master, presentato in vari festival internazionali.

Hatching è il primo film horror da lei diretto ed è, nelle sue parole, una storia sull’assenza di amore in grado di creare un mostro. “Ho realizzato Hatching sia per gli amanti del genere horror sia per il pubblico che, amando le storie dell’orrore, vuole vedere storie potenti sulle emozioni femminili”, ha assicurato durante la presentazione del film al Sundance Film Festival 2022.

“La storia di Hatching, il mio film, è raccontata dal punto di vista del personaggio principale, Tanja”, ha aggiunto. “La sua esperienza di vita è molto limitata ed è soprattutto confinata al mondo della ginnastica e della vita domestica che la madre ha curato in ogni dettaglio per lei. Anche se ho creato un universo unico per lei, non si tratta di qualcosa di immaginario. A poco a poco, abbiamo la sensazione che ci sia qualcosa che non va ma è difficile da identificare”.

“Tutto ciò che genera suspense non avviene al buio ma in stanze color pastello”, ha continuato la regista. “Come accade spesso oggi, la madre di Tanja mette in mostra la sua vita e la sua famiglia sui social attraverso le sue lenti rosa. Per lei, creare un videoblog significa prima di tutto trasmettere gioia”.

In definitiva, il film horror Hatching parla della paura di perdere il controllo, un timore che Hanna Bergholm ha conosciuto da vicino. “Come Tinja, anche io avevo un armadio pieno di mostri immaginari”, ha infatti dichiarato. “Conoscevo i miei mostri così bene che mi sono affezionata a loro. La mia più grande paura era che un giorno uscissero dal mio armadio. Cosa sarebbe accaduto se tutto ciò di cui avevo paura e tutto ciò che in me non era perfetto mi scappasse di mano e non avrei avuto più il potere di controllarlo?”.

Una scena di Hatching.

Cinque domande alla regista

Per capire qualcosa in più di Hatching, il film horror prossimamente in sala con Adler Entertainment, abbiamo posto qualche domanda direttamente alla regista Hanna Bergholm.

Quando e come hai iniziato a pensare a Hatching?

Tutto è cominciato nel 2014. È stato per me un viaggio lunghissimo dar vita alla storia. Sono stata allora contattata dalla sceneggiatrice Ilja Rautsi. Mi ha parlato della storia di un ragazzo il cui malefico doppelganger si dischiudeva da un uovo. Ho manifestato sin da subito il mio interesse e il desiderio di cambiare il ragazzo in ragazza. Dopodiché, abbiamo rivisto insieme la sceneggiatura. Ci siamo focalizzate sul fatto che ciò che si dischiude dall’uovo altro non è che un lato del suo carattere che la protagonista voleva nascondere. Ecco perché la creatura che nasce dall’uovo non è del tutto malvagia. Rappresenta in qualche modo tutto ciò che la protagonista non vuole che gli altri vedano di sé. Tutti i suoi lati deboli, il dolore, i bisogni, le fragilità o il desiderio di amore.

Io ed Ilja abbiamo un’immaginazione molto simile e, forse, un po’ strana. Abbiamo trasformato la storia in qualcosa di molto fisico. Se pensiamo alle donne, non possiamo non pensare alla maternità: una nuova vita cresce dentro fino a quando non nasce, non viene al mondo in maniera violenta. La vita delle donne è piena di cose molto corporee. Quando la creatura di Tinja si dischiude, è qualcosa di molto diverso da ciò che la dodicenne si aspettava. Poi, se ne prende cura. Cos’è se non una forma di maternità?

Perché per te il concetto del doppelganger era così attraente da sviluppare? È un elemento narrativo che da sempre dà vita a molte interpretazioni.

La doppia personalità è un argomento che mi ha sempre intrigata. È un modo per mostrare le diverse sfaccettature di un personaggio. In qualche modo, permette di dimostrare il lato più rassicurante ma anche quello più insicuro o aggressivo della protagonista. Hatching parla di un’adolescente che deve trovare ancora la sua strada, che deve imparare a gestire le sue emozioni e raggiungere il suo equilibrio. In altre parole, potrebbe essere definito come un monito sul tentativo di controllarsi in maniera soffocante.

La madre di Tinja in Hatching proietta tutte le sue insicurezze sulla ragazzina. Perché l’imperfezione è così terrificante per lei e per noi come spettatori?

Hatching parla di mancanza d’amore e di come da ciò possa si possa generare un mostro. Per me, essere perfetti è una reazione alla paura di non essere amati per quello che si è realmente. È un timore che riguarda tutti noi. Una vocina nella testa ci inviterà a non essere troppo esigenti, fastidiosi, arrabbiati e folli!

Quali film ti hanno ispirata?

Come mi accade spesso, mi lascio guidare dai grandi maestri che amo. Amo i film di Akira Kurosawa così come quelli di Luchino Visconti. Mi piacciono i body horror movies degli anni Settanta e Ottanta e il loro tocco artigianale.

Hatching è alla fine un film horror di formazione. Cosa hai trovato così affascinante?

Volevo fare un film su una ragazza cresciuta come la migliore amica di sua madre. Quel genere di madre che pensa: “Tu, figlia, mi appartieni e devi essere come voglio io”. I primi anni di vita lasciano cicatrici che non passano più e che mi attraggano. Tutti quanti abbiamo conosciuto quelle cicatrici che ci lasciano le madri. Dobbiamo solo imparare a conviverci, ad andare avanti e a trovare la forza di dire: “Questa sono io, lasciami essere me stessa”.

