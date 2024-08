H asseen Dillruba 2, seguito di un film indiano molto apprezzato su Netflix,promette un ottovolante di emozioni e azione, in nome dell'amore e della sopravvivenza.

Netflix propone dal 9 agosto il film Hasseen Dillruba 2, atteso sequel di uno dei film indiani più visti della piattaforma. Diretto da Jayprad Desai, il film Netflix Hasseen Dillruba 2 vede il ritorno in scena dei personaggi di Rani e Rishu, pronti a continuare il loro tumultuoso viaggio e a tenere con le loro vite di sfortunati amanti il pubblico con il fiato sospeso.

Mentre provano a evitare la polizia di Agra, Rani e Rishu elaborano un piano per fuggire. Quando però le cose si mettono male, Rani chiede aiuto a un ammiratore dai modi tranquilli.

Ancora in fuga

Già il trailer del film Netflix Hasseen Dillruba 2 offre un’anteprima di come Rani e Rishu tentino di lasciarsi alle spalle il loro turbolento passato, solo per ritrovarsi intrappolati in una rete di nuove sfide. Mentre cercano di vivere una vita tranquilla, l'arrivo di nuovi personaggi, incluso l'enigmatico Abhimanyu interpretato da Sunny Kaushal, sconvolge i loro piani.

Ad aggiungere benzina sul fuoco concorre l'ufficiale Mritunjay, o Montu Chacha, interpretato da Jimmy Shergill, un nuovo asso della polizia mosso da propositi di vendetta personale e determinato a svelare la loro rete di menzogne. Con le forze dell'ordine nuovamente sulle loro tracce, la coppia ricorre ai vecchi, contorti modi per stare insieme, mettendo in dubbio di chi potersi fidare in un mondo dove il pericolo è dietro ogni angolo. Il mistero continua mentre tutti si chiedono: fino a che punto si può arrivare per amore?

Parlando di cosa abbia rappresentato riprendere il ruolo di Rani, Taapsee Pannu ha dichiarato: "Per me, è stato come tornare a casa, e sono entusiasta di immergermi di nuovo nel suo mondo. L'immenso amore e supporto che ho ricevuto per questo film è travolgente. Kanika Dhillon ha scritto una sceneggiatura fenomenale per Rani, portando il personaggio a nuove profondità. Questa volta, il pubblico vedrà una Rani più feroce, più appassionata e ancora più complessa. È una donna che non si ferma davanti a nulla per amore, e non vedo l'ora che tutti possano vivere il suo viaggio".

Vikrant Massey ha fatto eco ai suoi sentimenti, sottolineando la profondità del suo personaggio: "Rishu è più di un semplice personaggio per me; è un individuo complesso intrappolato in un turbine di emozioni. Riprendere questo ruolo è stato un viaggio appagante. Se pensavate di conoscere Rishu, preparatevi a essere sorpresi. Il sequel esplora più a fondo la sua psiche, approfondendo le sue vulnerabilità e i suoi punti di forza in modi che non abbiamo mai visto. La storia prende svolte inaspettate e sono sicuro che il pubblico sarà catturato dalla selvaggia avventura che li attende".

Sunny Kaushal, entusiasta di unirsi al cast, ha aggiunto: "Entrare nell'universo del film Netflix Hasseen Dillruba 2 è stata per me un'opportunità incredibile. Il primo film ha creato un mondo unico che ha lasciato il pubblico con la voglia di saperne più. Poter aggiungere il mio tocco a quella tela è di gran lunga una delle esperienze più eccitanti che abbia mai fatto. Interpretare Abhimanyu è stato estremamente gratificante ma anche appagante. Non vedo l'ora che il pubblico lo incontri".

Jimmy Shergill, parlando del suo ruolo come ufficiale Mritunjay, ha infine osservato: "Interpretare l'ufficiale Mritunjay, un personaggio che cerca di risolvere questo misterioso enigma, è una sfida che ho apprezzato. Lavorare con un cast e una troupe così talentuosi è stato fantastico. La sceneggiatura è una lezione magistrale di pulp e suspense, e sono fiducioso che il pubblico sarà trasportato nel mondo di Rani e Rishu fin dall'inizio".

Il poster del film Netflix Hasseen Dillruba 2.