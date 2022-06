H arry Wild: La signora del delitto è il titolo della serie tv che Rete 4 trasmetterà dal 16 giugno in prima serata. Protagonista assoluta ne è Jane Seymour, l’indimenticabile Signora del West di una serie cult degli anni Novanta, nei panni di una professoressa universitaria in pensione con la passione per il giallo.

Harry Wild: La signora del delitto segue Harry mentre si ritrova a un bivio della sua vita. Dopo essere stata vittima di una rapina, decide di riprendersi a casa del figlio Charlie (Kevin Ryan), detective della polizia.

Una volta sotto il tetto di Charlie, Harry inizia presto a interferire nella sua ultima indagine per omicidio. Soprattutto, dopo che incontra il suo rapinatore Fergus (Rohan Nedd) e crea con lui uno strano legame fatto di complicità e indagini condivise.

“Dal primo momento in cui ho letto la sceneggiatura, mi sono innamorata di Harry Wild: La signora del delitto”, ha commentato Jane Seymour, che in passato ha ricoperto anche il ruolo di Bond girl. “Ho adorato interprete Harry, professoressa in pensione molto curiosa e appassionata!”.

Cosa racconta la serie

Harry Wild: La signora del delitto, la serie tv trasmessa da Rete 4, è composta da otto episodi di un’ora ciascuno. La storia comincia quando Harry, abbandonati i panni di professoressa di letteratura inglese, si trasferisce a casa del figlio Charlie a seguito di una rapina. Charlie è un rispettato detective della polizia, alle prese con un caso di omicidio particolarmente sconcertante. Harry non resiste a non farsi coinvolgere dalle indagini quando nota che l’assassino ha seguito uno schema che riporta dritto a una commedia elisabettiana poco nota.

Ben presto, Harry incontra nuovamente sulla sua strada Fergus Reid, il problematico adolescente che l’ha rapinata. In lui, Harry intravede un grande potenziale e, per tale ragione, decide di non denunciarlo e di coinvolgerlo nelle indagini come suo aiutante. La loro collaborazione, anche se sconsiderata, funziona e il successo ottenuto fa scoprire a Harry una nuova passione da portare avanti.

È così che Harry e Fergus si imbattono rapidamente in nuovi misteri da risolvere. Avranno a che fare con un serial killer alle prime armi con una fissazione per Dostoevskij, giocatori d’azzardo poco raccomandabili e una ricca matriarca di Dublino strangolata durante una videochiamata.

La passione per la risoluzione dei gialli, però, porterà Harry in conflitto diretto con Charlie, che non vorrebbe interferenze e problemi sul lavoro.

Rohan Nedd e Jane Seymour in Harry Wild.

Una protagonista sui generis

Protagonista principale di Harry Wild: La signora del delitto, la nuova serie tv di Rete 4, è Jane Seymour. “Amo tutto di Harry”, ha dichiarato in un’intervista. “L’età e il sesso non significano nulla per lei. Ha cresciuto un figlio, oramai uomo adulto, da sola. Usa la sua conoscenza della letteratura e della storia per indagare sui crimini. E non ha paura di inseguire gli assassini!”.

“Ho trovato meravigliosa la relazione che Harry forgia con Fergus”, ha continuato l’attrice. “Il ragazzo si trova dall’altro lato dei binari della legge. Conosce anche tutti i cattivi, dal momento che suo padre è uno di loro. Harry gli insegna l’inglese o l’aiuta a superare gli esami di maturità”.

Il successo di Jane Seymour come attrice non sembra conoscere momenti di stanca. La si ricorda particolarmente per aver presto parte a fianco di Roger Moore in 007: Vivi e Lascia morire nel 1973, per essere stata la dottoressa Quinn in La Signora del West e per aver recitato nei panni di Madelyn nella serie tv Il metodo Kominsky.

In Harry Wild: La signora del delitto, la serie tv che Rete 4 trasmetterà nel corso dell’estate, è affiancata da Kevin Ryan nei panni del figlio Charlie e da Rohan Nedd in quelli di Fergus Reid. Nel cast principale vi sono anche gli attori Stuart Graham e Amy Hubermann.

