Happy Ending: Quando il segreto della felicità è un orgasmo nel film Netflix

N etflix propone un’anti commedia romantica che invita a riflettere sull’orgasmo e sulla difficoltà a raggiungerlo: è ciò di cui parla il film Happy Ending – Il segreto della felicità.

Happy Ending – Il segreto della felicità è il film proposto da Netflix a partire dal 1° settembre. Definito come un’anti-commedia romantica sulla sessualità femminile, è diretto da Joosie Duk, giovane regista e sceneggiatrice che si divide tra New York e i Paesi Bassi. Da sempre appassionata di contenuti che scuotono le coscienze sociali, la regista concentra la sua attenzione sull’orgasmo femminile e su una protagonista che non riesce ad averne uno con il suo fidanzato.

La trama del film

Nel film Netflix Happy Ending – Il segreto della felicità, Luna (Gaite Jansen) e Mink (Martijn Lakemeier) sono una coppia simbiotica arrivata al primo anniversario insieme. Mink non sa che Luna finge gli orgasmi dall'inizio della loro relazione e lei ha mantenuto il segreto così a lungo che non osa affrontare il discorso. Consapevoli dei suoi problemi, i suoi migliori amici la incoraggiano a sperimentare in camera da letto e Luna presenta a Mink un'idea eccitante: un triangolo... e dopo aver trascorso la sera successiva con l'attivista climatica Eve (Joy Delima), la vita di Luna è completamente sconvolta.

Il poster del film Netflix Happy Ending - Il segreto della felicità.

La difficoltà a raggiungere l’orgasmo

Il film Happy Ending – Il segreto della felicità nasce dopo che la regista Joosje Duk ha vinto il concorso di sceneggiature per voci nuove indetto da Netflix nel 2021. “Quando sono stata scelta durante il lockdown dei primi mesi del 2021, mai e poi mai avrei immaginato di ritrovarmi un anno e mezzo dopo sul set a dirigere il mio primo lungometraggio con uno dei cast più incredibili di sempre”, ha dichiarato la regista. “Per me, è stato un privilegio lavorare con i tre protagonisti e vederli affrontare i loro personaggi con umorismo, autenticità e carisma. Sono molto grata a Netflix per aver creduto in un film comico ma delicato come Happy Ending – Il segreto della felicità e per avermi dato una meravigliosa opportunità”.

Girato a L’Aia, Happy Ending – Il sapore della felicità è uno dei titoli più attesi nei Paesi Bassi. “In molti mi chiedono quando uscirà il film e finalmente l’attesa sta per finire”, ha commentato Duk. “Tutte le volte che passo nei luoghi in cui ho girato rivivo le stesse emozioni. È una sensazione molto bella che spero arrivi anche al pubblico che si ritroverà di fronte alla storia di un uomo e di una donna”.

“Luna, la protagonista, ha difficoltà a raggiungere l’orgasmo ma il fidanzato Mink non lo sa. Spesso nelle commedie romantiche il sesso è descritto come magnifico: le donne raggiungono l’apice del piacere e anche molto facilmente. Ma nella realtà non funziona di certo così: l’orgasmo può richiedere anche un bel po’ di lavoro che varia anche in base al corpo e alle esigenze di ogni donna. Era il caso di parlarne in maniera veritiera”, ha concluso la regista.

