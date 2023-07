Arriva su Netflix un film con un’inquietante domanda: e se il governo ci clonasse?

I l genere gonzo torna a essere protagonista su Netflix grazie al film Hanno clonato Tyrone, un divertente mix di giallo, fantascienza e critica sociale. John Boyega, Teyonah Parris e Jamie Foxx.

Netflix propone dal 21 luglio il film Hanno clonato Tyrone, un giallo pulp diretto da Juel Taylor e interpretato dagli attori John Boyega, Teyonah Parris e Jamie Foxx nei panni di un improbabile trio che, dopo una serie di eventi inquietanti, si mette sulle tracce di un terribile complotto governativo.

La genesi del film Netflix Hanno clonato Tyrone si deve al desiderio del regista di unire da sempre due sue grandi passioni: la fantascienza e il giallo. “Da tempo mi girava in mente una storia semplice”, ha dichiarato l’esordiente Juel Taylor. “Tre improbabili detective (un imprenditore, una professionista e un imbroglione), non proprio i più adatti a non essere scoperti, entrano in un bar e finiscono per risolvere un mistero. E per costruire le situazioni in cui si ritrovano immersi ho tratto spunto dalle mie esperienze stesse di vita, contraddistinte da parole come lotta e privilegio sistemico. E quale miglior spunto che quello di una cospirazione governativa per mettere alla prova i tre protagonisti che avevo in mente?”.

La trama del film

Benvenuti a Glen, il posto (fittizio) in cui è ambientato il film Netflix Hanno clonato Tyrone. È un luogo come tanti altri, in cui la gente si fa gli affari propri, mangia pollo al fast food, va a cotonarsi i capelli, balla in discoteca e frequenta le funzioni religiose. Certo, è un po’ fatiscente ed è popolato anche da tipi sgradevoli – magnaccia, imbroglioni e prostituta – ma il ritmi di vita sono facilmente riconoscibili perché uguali a quelli di molti di noi.

Tuttavia, se guardiamo con maggiore attenzione, andando letteralmente e metaforicamente appena sotto la superficie, ci accorgiamo che qualcosa non torna. Dove ci troviamo esattamente? E che anno è? L’edificio che un tempo era un negozio di pneumatici e prima ancora una tavola calda è ora una baracca vuota e sbarrata. Le macchine sono vecchie ma anche nuove e le azioni di tutti sono un po’ troppo prevedibili.

Forse le persone ai margini della comunità stanno solo cercando di sopravvivere in un posto in cui rischiano da un momento all’altro di ritrovarsi con l’acqua alla gola. E sì, Glen non è posto adatto a chi è nato in povertà e sta cercando di farcela. I più disagiati sembrano vittima di un circolo vizioso destinato a ripetersi all’infinito. Chi è che di fatto li sta condannando?

E sono queste le domande a cui si ritroveranno a rispondere Fontaine, Slick Charles e Yo-Yo, che si imbattono all’apparenza in quella che sembra una sorta di complotto governativo che prevede cloni, intercettazioni telefoniche, esperimenti, enormi laboratori, allegre funzioni religiose e decappottabili dall’aspetto accattivante.

Il poster italiano del film Hanno clonato Tyrone.

I personaggi principali

Il film Netflix Hanno clonato Tyrone ha i suoi protagonisti in John Boyega, Jamie Foxx e Teyonah Parris, impegnati nei personaggi di Fontaine, Slick Charles e Yo-Yo. Tutti e tre, senza spoilerare troppo, avranno a che fare con i loro stessi cloni, una sfida di non poco conto per gli attori.

Fontaine (Boyega) è un imbroglione che vive a Glen. È un individuo stoico con un apparecchio d’oro ai denti che non vediamo quasi mai poiché sorride raramente. Spesso risponde alle situazioni estraendo una pistola. Continua a piangere la perdita del fratello Ronnie e vive con la madre, aderendo alla stessa routine ogni giorno.

Slick Charles (Foxx) è invece un “imprenditore” di Glen. Ha vinto nel 1995 un’importante competizione e si aspetta che le sue ragazze lo trattino con un certo rispetto, anche se ormai i suoi giorni di gloria sono un lontano ricordo. È molto prolisso e ha una certa propensione per il dramma.

Yo-Yo (Parris) è quella che si definisce una professionista. E in che settore è facile capirlo sin da subito, dal momento che lavora per Slick Charles e da tempo immemore conosce Fontaine. Tuttavia, sogna di poter un giorno dire addio alla vita che conduce. In grado di pensare velocemente, ha come mito Nancy Drew e ama risolvere i misteri.

Oltre a loro tre, nel cast del film Netflix Hanno clonato Tyrone troviamo anche gli attori Kiefer Sutherland (è un mascalzone che rappresenta una formidabile sfida per il trio), David Alan Grier (è uno sgargiante predicatore con un grande segreto), J. Alphonse Nicholson (è un vicino di casa piuttosto nefasto), Tamberla Perry (è una collega di Yo-Yo, che diventa una spia) ed Eric Robinson Jr. (è il braccio destro di Fontaine).

