Gunpowder Milkshake: Azione e girl power nel film di Rai 4

A rriva su Rai 4 il film Gunpowder Milkshake, un action con protagonista una letale assassina dal cuore d’oro. La tra, ricca di colpi di scena, è un inno al girl power.

Nel panorama del cinema d'azione, spesso dominato da figure maschili, il film di Rai 4 Gunpowder Milkshake, trasmesso in prima visione tv il 18 giugno, irrompe come un uragano rosa, mescolando sapientemente elementi di azione adrenalinica, temi di famiglia e un messaggio di girl power dirompente.

Al centro della storia troviamo Sam, interpretata da Karen Gillan, un'assassina letale ma dal cuore d'oro, legata da un rapporto complesso con la madre Scarlet, impersonata da Lena Headey, donna algida e calcolatrice al servizio di un'organizzazione criminale chiamata "Impresa". Un incarico andato storto getta Sam in un vortice di pericoli, costringendola a proteggere una bambina di otto anni, Emily (Chloe Coleman). Per farlo, si rifugia presso le Bibliotecarie, un gruppo di killer donne ribelli guidate da Anna May (Angela Bassett), Madeleine (Carla Gugino) e Florence (Michelle Yeoh).

Tra queste donne toste ed esperte, ognuna con le sue abilità e la sua storia, Sam troverà un nuovo senso di famiglia e appartenenza. Insieme formeranno un'alleanza inarrestabile, pronta a combattere contro Impresa e a proteggere Emily a qualsiasi costo.

I personaggi principali

Diretto da Navot Papushado, il film di Rai 4 Gunpowder Milshake presenta un manipolo di personaggi, ognuno dei quali ben caratterizzati. Conosciamoli.

Sam (Karen Gillan)

Sam è la protagonista del film di Rai 4 Gunpowder Milshake, interpretata da Karen Gillan. Il personaggio di Sam è complesso e sfaccettato, una donna forte e abile nel combattimento ma profondamente vulnerabile emotivamente. Abbandonata dalla madre quando era bambina, Sam lotta con un senso di perdita e mancanza di autostima. Questa ferita emotiva è amplificata quando si trova a dover proteggere Emily, una bambina di otto anni, diventando inaspettatamente una figura materna. Sam è caratterizzata dalla sua abilità con diverse armi e stili di combattimento, ma anche dalla sua incapacità iniziale di connettersi emotivamente a causa del trauma dell'abbandono. Il suo percorso nel film è un viaggio verso la riconciliazione con la madre Scarlet e la scoperta di un nuovo ruolo come madre surrogata per Emily.

Scarlet (Lena Headey)

Scarlet, interpretata da Lena Headey, è la madre di Sam, una donna con un passato oscuro e pieno di colpe. Scarlet è una figura di grande presenza, una killer esperta che ha lasciato sua figlia per ragioni che vengono svelate nel corso del film. Nonostante il suo amore per Sam, Scarlet ha difficoltà a esprimere i propri sentimenti e a mostrare vulnerabilità. La sua riapparizione nella vita di Sam è un tentativo di rimediare agli errori del passato, anche se non è facile per lei adattarsi al ruolo di madre. Scarlet è anche collegata alle Bibliotecarie, un gruppo di assassine di cui faceva parte prima di sparire dalla vita di Sam.

Emily (Chloe Coleman)

Emily è la giovane ragazza che Sam salva dal destino di diventare una killer per conto dell'organizzazione criminale nota come Impresa. Interpretata da Chloe Coleman, Emily rappresenta l'innocenza in un mondo di violenza. Nonostante la sua giovane età, Emily dimostra una grande capacità di adattamento e intelligenza, imparando rapidamente dalle lezioni di Sam. La dinamica tra Sam ed Emily è centrale nel film, poiché Sam vede in Emily una versione più giovane di sé stessa e fa di tutto per proteggerla dalla violenza che le circonda.

Florence (Michelle Yeoh)

Florence, interpretata da Michelle Yeoh, è una delle Bibliotecarie, un gruppo di donne assassine che operano sotto copertura di una biblioteca. Florence è una combattente eccezionale, abile nell'uso di catene e nel combattimento corpo a corpo. La sua presenza nel film aggiunge un livello di esperienza e saggezza, essendo un personaggio che ispira rispetto e ammirazione.

Anna May (Angela Bassett)

Anna May, interpretata da Angela Bassett, è un'altra delle Bibliotecarie. Rappresenta la figura della bibliotecaria gentile e intellettuale che nasconde una seconda vita pericolosa e avventurosa. Anna May è descritta come la leader del gruppo, colei che mantiene l'ordine e la disciplina, ma anche capace di azioni violente quando necessario.

Madeleine (Carla Gugino)

Madeleine, interpretata da Carla Gugino, è la più riservata delle Bibliotecarie. Armata di un tomahawk, Madeleine ha una natura pacifista ma è pronta a combattere per proteggere i bambini e le persone a lei care. La sua relazione con Sam e Emily si basa su un senso di famiglia e protezione.

Nathan (Paul Giamatti)

Nathan, interpretato da Paul Giamatti, è il capo di Impresa, l'organizzazione criminale antagonista del film. Nonostante sia un personaggio ambiguo, Nathan mostra tratti di umanità, avendo aiutato Scarlet a fuggire in passato e cercando di bilanciare il suo ruolo di boss con quello di figura paterna per Sam. La sua presenza nel film aggiunge una dimensione di complessità morale, rendendolo un personaggio interessante e non totalmente malvagio.

Il poster del film di Rai 4 Gunpowder Milkshake.

Temi profondi e complessi

Gunpowder Milkshake su Rai 4 non è solo un film d'azione ricco di scene di combattimento spettacolari e coreografie mozzafiato. Il vero cuore del film pulsa nei suoi temi profondi e complessi. Il legame tormentato tra Sam e Scarlet esplora le sfaccettature dell'amore materno, anche in un contesto criminale. La ricerca di redenzione da parte di Sam e il suo desiderio di proteggere Emily la portano a confrontarsi con il suo passato violento e a cercare un nuovo futuro.

Le Bibliotecarie, con la loro forza, indipendenza e abilità combattive, rappresentano un inno al girl power, sfidando gli stereotipi di genere tipici del cinema d'azione e dimostrando che le donne possono essere protagoniste coraggiose e capaci.

Il film contrappone la rigida struttura gerarchica di Impresa all'anarchia ribelle delle Bibliotecarie, mettendo in scena una lotta tra tradizione e ribellione. Le protagoniste sfidano le regole e le imposizioni per creare un mondo in cui le donne sono libere e potenti.

Gunpowder Milkshake: Le foto del film 1/49 2/49 3/49 4/49 5/49 6/49 7/49 8/49 9/49 10/49 11/49 12/49 13/49 14/49 15/49 16/49 17/49 18/49 19/49 20/49 21/49 22/49 23/49 24/49 25/49 26/49 27/49 28/49 29/49 30/49 31/49 32/49 33/49 34/49 35/49 36/49 37/49 38/49 39/49 40/49 41/49 42/49 43/49 44/49 45/49 46/49 47/49 48/49 49/49 PREV NEXT