Guida turistica per innamorarsi: Il film Netflix che porta l’amore in Vietnam

N etflix propone il film Guida turistica per innamorarsi, una commedia romantica interamente girata in Vietnam con protagonista Rachel Leigh Cook. Un inno ai nuovi inizi e alla bellezza del godersi il momento.

È disponibile su Netflix dal 21 aprile il film Guida turistica per innamorarsi, una commedia romantica interpretata da Rachel Leigh Cook e Scott Ly. Diretto da Steven T. Tsuchida, Guida turistica per innamorarsi è il primo film internazionale girato in Vietnam dopo la pandemia da CoVid.

Racconta la storia di Amanda, una dirigente che, dopo una rottura inaspettata, decide di accettare un incarico “sotto copertura” per conoscere l’industria del turismo vietnamita. Sarà così che troverà l’amore grazie a una guida turistica, l’espatriato Sinh.

Accanto a Cook e Ly, recitano un nutrito gruppo di attori internazionali: Missi Pyle, Ben Feldman, Glynn Sweet, Alexa Povah, Jacqueline Correa, Nondumiso Tembe, Andrew Barth Feldman e Morgan Lynee Dudley, oltre alle famose star vietnamite Nsưt Lê Thiện e Quinn Trúc Trần.

Rachel Leigh Cook e Scott Ly nel film Netflix Guida turistica per innamorarsi.

Alla ricerca dell’amore

L’attrice Rachel Leigh Cook non riesce a stare lontana dalle commedie romantiche. “Sono un amante dell’amore”, ha di fatto dichiarato in un’intervista di presentazione del film Netflix Guida turistica per innamorarsi. E, del resto, il suo curriculum parla da solo: nel corso della sua carriera, Cook ha cercato l’amore sullo schermo diverse volte, come ricordano titoli come Kiss Me o Love, Guaranteed.

Nel film diretto da Steven K. Tsuchida, Cook presta il volto ad Amanda, una dirigente del settore turistico che accetta l'incarico di recarsi sotto copertura in Vietnam per scoprire l'industria del turismo locale. Il suo percorso prende una piega avventurosa e romantica quando decide di modificare l'itinerario del bus turistico insieme alla sua guida vietnamita, Sinh (Scott Ly), per esplorare la vita e l'amore allontanandosi dal tragitto prestabilito.

“Ho sentito molto vicina la storia”, ha aggiunto Rachel Leigh Cook, anche produttrice del film Netflix Guida turistica per innamorarsi. “Ho sperimentato diverse rotture nella mia vita e so cosa si prova. L’idea di ricominciare tutto da capo è qualcosa con cui molti di noi sono costretti prima o poi a fare i conti, che piaccia o no!”.

Ne sa qualcosa anche la sceneggiatrice Eirene Tran Donohue, che per scrivere il film ha preso spunto da una sua drammatica rottura alla vigilia di un viaggio di cinque settimana in Vietnam, dove la maggior parte della famiglia di sua madre vive ancora. L’esperienza, fatta nel paese d’origine, le ha cambiato la vita. “Durante la mia ultima settimana in Vietnam, ho incontrato un ragazzo canadese con lo zaino sulle spalle, dallo spirito libero e avventuriero”, ha ricordato. “Mi ha fatto capire che nemmeno io volevo una vita sicura e prevedibile. E quella che doveva essere un’avventura destinata a durare solo il tempo delle vacanze si è trasformata in una storia che va avanti da 22 anni”.

Scott Ly non ha dubbi sul suo personaggio: “Sinh è una persona felice e fortunata. Ama la vita e vive il momento o almeno ci prova, un po’ come me”. E anche fare l’attore per Ly rappresenta una prova di tutto rispetto: prima di essere scelto per il ruolo, lavorava come personal trainer. “Ho detto di sì senza pensarci due volte. E ho imparato molto da Rachel Leigh Cook: lei è l’onda e io il surfista che s’è fatto da lei trascinare!”.

Nsưt Lê Thiện nel film Netflix Guida turistica per innamorarsi.

Le bellezze del Vietnam di oggi: dove è stato girato il film

Oltre a essere il primo film internazionale girato in Vietnam dopo la pandemia, Guida turistica per innamorarsi è in assoluto il primo titolo statunitense (non solo Netflix) a essere realizzato nel Paese. “Non c’è quasi nessun film americano ambientato in Vietnam che non parli di guerra”, ha sottolineato Donohue. “Era per me importante raccontare qualcosa che parlasse di come si vive nel mio paese oggi. Un film che fosse pieno di amore, gioia e celebrazione. Volevo che tutti sapessero quanto il Vietnam sia moderno e fiorente, con storie che meritano di essere raccontate”.

“Girare in così tanti posti diversi del Vietnam è stata un’esperienza incredibile”, ha dichiarato il regista Steven T. Tsuchida. “La frenesia di Ho Chi Minh City è stata accattivante mentre le tradizioni di Hanoi hanno arricchito tutti noi. La diversità e la cultura di Da Nang, Hoi An e del santuario di My Son sono state senza fiato. E girare a Ha Giang è stato spiritualmente commovente”.

Per Scott Ly, che è nato in Texas dove si sono trasferiti i suoi genitori, girare il film Netflix Guida turistica per innamorati ha rappresentato un’occasione unica per riconnettersi con le sue radici. “È stato come tornare a casa. Le parole non bastano per descrivere ciò che ho provato”, ha raccontato commosso.

Nel film, Amanda arriva in Vietnam giusto in tempo per il Tết, la celebrazione del capodanno lunare vietnamita (caduta nel 2023 il 22 gennaio). “È stato un escamotage per parlare di alcune delle più grandi tradizioni vietnamite”, ha confermato Donohue. “Il Tết è quel momento in cui ci si concentra sui nuovi inizi. Tutti noi lasciamo andare l’anno passato per entrare nel nuovo, aprirsi alle opportunità che verranno e stabilire le nuove priorità. Un po’ come fa Amanda”.

