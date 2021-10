A rriva Guida Astrologica per Cuori Infranti, la nuova serie tv Netflix tratta dal romanzo di Silvia Zucca che vede protagonista Alice, trentenne alla ricerca dell'amore vero

Pronte a una full immersione nel romanticismo (non senza un pizzico di ironia? Bene, perché Guida Astrologica per Cuori Infranti è pronta per conquistarvi.

La serie Netflix, tutta italiana, è tratta dal romanzo di Silvia Zucca, pubblicato nel 2015. Si tratta di una commedia romantica critta e diretta da Bindu de Stoppani e Michela Andreozzi. La storia è ambientata a Torino e ha per protagonista Alice, una single, un po’ sfortunata, in cerca d’amore.

Quando esce

Guida Astrologica per Cuori Infranti è senza dubbio fra le serie tv più attese su Netflix. Lo show sbarcherà sulla piattaforma con i primi episodi a partire dal 27 ottobre 2021.

Ad annunciarlo è stato proprio il colosso dello streaming, seguito da Silvia Zucca, scrittrice e autrice del bestseller che ha ispirato la serie.

La trama

Alice, poco più che trentenne e single, lavora in un piccolo network televisivo come assistente di produzione. Nonostante sia competente e preparata ha poche possibilità di fare carriera ed è molto insoddisfatta.

Se la vita professionale non va bene, quella privata è peggio. Il suo ex, Carlo, sta per sposarsi e diventerà padre. A tutto questo si aggiunge l’arrivo di Davide nel team di lavoro. Affascinante e misterioso, il direttore creativo sembra pronto a mettere in difficoltà Alice. Tutto cambierà quando la protagonista incontrerà Tio, attore di soap opera e guru dell’astrologia: sarà lui a fornirle una “guida astrologica” per trovare la felicità che sogna da tempo.

Il trailer

Nel trailer di Guida Astrologica per Cuori Infranti scopriamo la vita di Alice, single (non per scelta) e decisamente sfortunata in amore. Sin dalle prime scene scopriamo che la serie tv avrà un tono leggero e scanzonato, con tanti equivoci d’amore e personaggi a cui si affezionerà il pubblico. A caratterizzarli un segno zodiacale differente.

Nel video che presenta la serie vediamo Alice disperarsi dopo aver scoperto che il suo ex, Carlo, si sposerà. Poco dopo arriva l’incontro con due personaggi chiave: Tio, esperto di astrologia, e Davide, nuovo direttore creativo del network in cui lavora, pronto a cambiare le cose.

La produttrice Paola Lucisano ha svelato: “Mi sono innamorata di questa serie perché credo che possa far sognare. Universale, fresca, che risponde al desiderio del pubblico in questi tempi. Lavorare con Netflix è stato molto stimolante: un confronto serrato sul piano editoriale e una modalità industriale con una visione internazionale”.

Il cast

La serie tv Netflix può contare su un nutrito cast di attori. A interpretare Alice Bassi, protagonista di Guida Astrologica per Cuori Infranti, è Claudia Gusmano. Troviamo poi Lorenzo Adorni nei panni di Tio, mentre Michele Rosiello sarà Davide Sardi, direttore creativo del network in cui lavora Alice.

Nel cast figurano inoltre Alberto Paradossi (Carlo Barresi), Emanuela Grimalda (Marlin de Rose), Lucrezia Bertini (Cristina Chioatto), Fausto Sciarappa (Enrico Crippa), Esther Elisha (Paola Costa), Francesco Arca (Alejandro), Alberto Boubakar Malanchino (Andrea Magni), Giancarlo Ratti (Giordano Bodrato), Maria Amelia Monti (Ada Bassi), Bebo Storti (Guido Bassi) ed Euridice Axen (Barbara Buchneim).

Il romanzo

La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Silvia Zucca. Laureata in Letteratura inglese, la scrittrice ha lavorato per alcuni anni in una piccola rete televisiva milanese. La sua passione però è sempre stata la scrittura a cui ha deciso di dedicarsi a tempo pieno come autrice e traduttrice. Guida Astrologica per Cuori Infranti è stato il suo primo romanzo, pubblicato nel 2015, e si è rivelato da subito un caso editoriale. Prima ancora della pubblicazione i diritti di traduzione sono stati venduti in 18 Paesi, mentre in Italia ha scalato le classifiche, diventando un bestseller.

“Alice non è una persona straordinaria, non ha tratti assoluti né in bellezza né in bruttezza – ha spiegato qualche tempo fa Silvia Zucca, parlando della sua protagonista -, così come i problemi che affronta sono quelli che tutte noi possiamo trovarci davanti. Però quello che mi interessava (e ancora mi interessa di più quando scrivo) è trovare una voce accattivante per la protagonista, “un modo insolito di vedere il solito”, insomma, e di raccontarlo. Alice fa dell’ironia il suo stile, senza la sua voce non credo che il romanzo avrebbe riscosso lo stesso interesse”.

Chi è Claudia Gusmano

Originaria di Marsala, attrice di successo, Claudia Gusmano è la protagonista di questa nuova serie tv Netflix. Una eroina moderna, alle prese con relazioni sbagliate e la voglia di trovare l’amore vero.

Determinata e talentuosa, ha recitato in diverse fiction di successo, da Don Matteo, con Terence Hill, a L’Allieva, show tratto dai romanzi di Alessia Gazzola con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. “C’è chi crede nell’astrologia e chi mente – ha scritto l’artista su Instagram, pubblicando il trailer -. Guida astrologica per cuori infranti sarà disponibile dal 27 ottobre”.