Su Netflix, la vera storia di una delle più crudeli narcotrafficanti di sempre: Griselda Blanco

S barca su Netflix la serie tv Griselda, che ripercorre il decennio che ha visto la Blanco creare il suo impero basato sulla droga dalla Colombia a Miami. Con una straordinaria Sofia Vergara come protagonista.

Netflix propone dal 25 gennaio la serie tv Griselda. Composta da sei episodi da 50 minuti ciascuno diretti da Andrés Baiz, la serie tv Netflix Griselda è ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco, colei che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Nella Miami degli anni Settanta e Ottanta, Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di “Madrina”.

“Griselda Blanco è stato uno di quei personaggi che vengono ricordati per aver creato qualcosa di molto più grande di lei stessa”, ha commentato la protagonista Sofia Vergara. “Le tattiche spietate ma ingenue a cui ha fatto ricorso le permisero di governare un impero da miliardi di dollari anni prima di molti dei più famigerati boss uomini di cui conosciamo tanto. In molti la conoscono come la spietata e violenta signora della droga quale era: siamo stati molto attenti a non glorificarla”.

La trama della serie tv

All’inizio della serie tv Netflix Griselda siamo portati nel 1978, anno in cui Griselda fugge dalla Colombia per trasferirsi a Miami con i suoi tre figli, senza soldi e con un chilo di cocaina nascosto nella sua borsa. A Miami, trova lavora presso l’agenzia di viaggi dell’amica Carmen e prova a lasciarsi alle spalle definitivamente il passato. Tuttavia, un incontro con il boss Amilcar, la riporta sui suoi passi proponendosi come sua fornitrice ufficiale di droga.

Non passa molto tempo prima che June Hawkins, analista dell’Intelligence della polizia di Miami, venga informata della presenza di una misteriosa donna in uno scambio di droga. Con una quantità enorme di droga da dover piazzare, Griselda ha bisogno di crearsi la propria rete di clienti e i bianchi ricchi della città statunitense fanno al caso suo. Organizza così per loro una festa su una barca, inconsapevole di come qualcuno stia per arrivare dalla Colombia deciso a saldare un conto con lei ancora aperto…

“Al di là di ciò che di Griselda si sa, abbiamo voluto approfondire la sua storia”, ha commentato Sofia Vergara. “Ed è così che mostriamo come, contro ogni probabilità, da donna povera e non istruita, dalla Colombia sia riuscita a creare un impero enorme e multimilionario in un settore dominato dagli uomini in un Paese che non era il suo. Tuttavia, per quante barriere abbia abbattuto, Griselda non è un’eroina e non dovrebbe essere idolatrata: del progetto, però, ho apprezzato che esplorasse i suoi primi anni, quelli in cui nasceva il mostro che sarebbe diventata”.

I personaggi principali

Tanti sono i personaggi che popolano la serie tv Netflix Griselda. Familiarizziamo con loro.

Griselda Blanco (Sofía Vergara) ha trascorso dieci anni come mente dietro l'operazione di traffico di droga di suo marito Alberto a Medellín e New York. Quando scappa in Florida con i suoi tre figli, utilizza la sua conoscenza per costruire una nuova vita per la sua famiglia con una ferocia che non sempre le giova.

Dario Sepúlveda (Alberto Guerra) arriva a Miami come uno degli assassini potenziali di Griselda, ma alla fine diventa il suo protettore, esecutore e marito. Anche lui, però, non può proteggere Griselda da se stessa.

Arturo Mesa (Christian Tappan) era il commercialista di Griselda e Alberto a Medellín. Viene facilmente persuaso a svolgere un ruolo chiave nel portare avanti il suo nuovo business e si trasferisce a Miami per aiutare Griselda a procurarsi prodotti e stabilire importanti connessioni.

Rivi Ayala (Martín Rodríguez) incontra per la prima volta Griselda come “luogotenente” per uno dei suoi rivali. Dopo aver osservato da vicino come Griselda opera, arriva ad ammirare così tanto il suo lavoro che diventa il suo insostituibile braccio destro.

June Hawkins (Juliana Aidén Martinez) è un'analista dell'intelligence della polizia di Miami spesso messa da parte dal suo squadrone tutto maschile. Madre single e una delle poche parlanti spagnole in forza, June lotta per convincere i suoi colleghi che una donna potrebbe essere il leader astuto di un pericoloso cartello della droga.

Carmen Gutiérrez (Vanessa Ferlito) faceva parte del circolo di traffico di droga di Griselda a New York. Ora è un'agente di viaggi pulita e sobria che dà una possibilità alla sua amica quando ne ha più bisogno. L'ultima cosa che vuole è essere coinvolta nelle nuove ambizioni di Griselda a Miami, ma resistere le risulta difficile.

Chucho Castro (Fredy Yate) è un immigrato colombiano sfortunato che non vede molto futuro per sé a Miami, fino a quando si imbatte in Griselda e accetta un lavoro di una notte che dura per diversi anni.

Carla (Carolina Giraldo, alias Karol G) è un'amica stretta di Griselda che da Medellín arriva a Miami insieme ad altre lavoratrici del sesso per aiutare a contrabbandare prodotti. Lungo il percorso, diventa una delle confidenti più fidate di Griselda.

