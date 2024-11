Grey’s Anatomy 21: Scoperte scioccanti e ritorni inattesi – Intervista a Kim Raver e Kevin McKidd

L a nuova stagione di Grey’s Anatomy, dal 21 novembre su Disney+, riparte dal drammatico finale della stagione 20. Conflitti, rivelazioni e nuovi ospiti speciali promettono di sconvolgere le vite di Meredith, Owen e Teddy come mai prima d’ora!

Nell'articolo:

Arriva il 21 novembre in esclusiva su Disney+ Grey’s Anatomy 21, la nuova stagione della popolare serie tv con a capo Ellen Pompeo nei panni della dottoressa Meredith Grey nata dalla mente di Shonda Rhimes. Il racconto riprende dal punto in cui si era concluso con lo scioccante finale della stagione 20: un enorme incendio ha fatto sì che al Grey Sloan Hospital arrivassero decide di vittime con il lavoro di molti dottori, tra cui Meredith (Ellen Pompeo), Amelia (Caterina Scorsone), Teddy (Kim Raver) e Owen (Kevin McKidd), in bilico. Catherine Fox (Debbie Allen) ha anche cercato di far ripetere ad Adams il suo primo anno da tirocinante ma il resto della classe lo ha difeso. Bailey, inoltre, ha contestato l’idea di Fox secondo cui avrebbe potuto sostituire chiunque in qualsiasi momento.

Ed è da queste basi che riparte la serie Grey’s Anatomy 21, dove già dal primo episodio vedremo Meredith e Catherine in disaccordo sulla ricerca di Grey e Amelia sull’Alzheimer. Ma è quando Catherine crolla a causa delle sue complicate condizioni di salute che qualcosa cambia…

Il poster originale della serie Grey's Anatomy 21.

Owen e Teddy

In Grey’s Anatomy 21 ritroveremo anche Kevin McKidd e Kim Raver nei panni dei dottori Owen Hunt e Teddy Altman, due personaggi chiave della serie, il cui rapporto si è evoluto nel tempo passando da una solida amicizia a una relazione romantica e, infine, a un matrimonio complesso. La loro connessione nasce dal comune passato nell'esercito, dove entrambi hanno prestato servizio come medici, condividendo esperienze profonde e traumatiche che li hanno legati in modo indissolubile.

Owen, introdotto nella quinta stagione, è un chirurgo traumatologico con un forte senso del dovere, segnato dalle sue esperienze in guerra. Questo lo rende un uomo intenso, appassionato, ma anche fragile, spesso in lotta con il suo disturbo da stress post-traumatico. Teddy, invece, arriva nella sesta stagione come chirurgo cardiotoracico e mentore di Cristina Yang (Sandra Oh). Empatica e determinata, Teddy è sempre stata il contrappeso emotivo alle battaglie interiori di Owen.

La loro relazione è stata a lungo un gioco di tempistiche sbagliate. Teddy ha provato un amore non corrisposto per Owen quando lui era coinvolto con Cristina Yang, mentre Owen si è reso conto dei suoi sentimenti per Teddy solo quando lei stava cercando di ricostruire la propria vita con Henry Burton, un paziente con cui aveva instaurato una relazione significativa. Anche dopo il ritorno di Teddy a Seattle, i due hanno continuato a essere intrappolati in un complicato tira e molla emotivo, finché non hanno deciso di formare una famiglia con la nascita della loro figlia, Allison. L’evento ha segnato una svolta nel loro rapporto, portandoli a sposarsi nella diciottesima stagione.

Tuttavia, il loro matrimonio non ha risolto le dinamiche irrisolte tra loro. Sebbene abbiano trovato una certa stabilità, il loro legame è stato messo alla prova da decisioni controverse, come quella di Owen di fornire farmaci per l’eutanasia a veterani affetti da fibrosi polmonare. La scelta ha avuto conseguenze legali devastanti, costringendo Teddy e Owen a confrontarsi non solo con dilemmi morali, ma anche con le difficoltà di mantenere un equilibrio tra carriera, famiglia e il loro matrimonio.

Grey's Anatomy 21: Le foto del primo episodio 1 / 35 1/35 2/35 3/35 4/35 5/35 6/35 7/35 8/35 9/35 10/35 11/35 12/35 13/35 14/35 15/35 16/35 17/35 18/35 19/35 20/35 21/35 22/35 23/35 24/35 25/35 26/35 27/35 28/35 29/35 30/35 31/35 32/35 33/35 34/35 35/35 PREV NEXT

Intervista esclusiva a Kevin McKidd e Kim Raver

Per presentarvi la stagione 21 di Grey’s Anatomy, ospitiamo un’intervista a Kevin McKidd e Kim Raver, pronti a parlarci dei loro personaggi e a riflettere sulle dinamiche della serie tv, così amata in tutto il mondo.

Tutti noi fan di Grey’s Anatomy siamo rimasti con un grosso punto interrogativo riguardo al destino di Teddy e Owen in ospedale nel finale della stagione 20. Da dove riparte la loro storia nella stagione 21?

KIM RAVER: È stato caotico, emozionante e complicato. Gli sceneggiatori hanno fatto un lavoro incredibile e hanno lasciato aperto questo cliffhanger come solo loro sanno fare. Si tratta, adesso, di vedere Teddy e Owen tornare in ospedale e cercare di redimersi.

KEVIN MCKIDD: Redimersi è la parola giusta. Sarà sorprendente, non sarà semplice… anzi, sarà piuttosto impegnativo e in certi momenti persino esplosivo. Penso che gli spettatori debbano prepararsi a una nuova stagione che sarà un viaggio incredibile.

KIM RAVER: Le letture del copione sono state incredibili. Sembrava quasi di essere alla stagione 2 o 3 per quanto fossero entusiasmanti. E il materiale medico che trattavano è fantastico. Non so come riescano a inventarsi storie così coinvolgenti, che riflettono anche la crescita dei personaggi. Inoltre, abbiamo degli ospiti speciali straordinari che mettono un po' di scompiglio tra Teddy e Owen. È davvero divertente. Siamo così fortunati ad avere questi attori così talentuosi al nostro fianco: rendono il tutto davvero molto entusiasmante.

Kim Raver.

Potete anticipare qualcosa sugli ospiti speciali o sui nuovi personaggi di questa stagione?

KIM RAVER: Non vogliamo svelare troppo, ma posso dire che gli sceneggiatori hanno fatto un ottimo lavoro nell’introdurre situazioni interessanti con le guest star. Per noi è molto stimolante avere talenti così straordinari che portano nuove dinamiche ai nostri personaggi.

KEVIN MCKIDD: Alla fine, aiutano anche ad approfondire la relazione tra Teddy e Owen. Ci sono molte cose non dette e non risolte nel loro rapporto. Nel corso di questa nuova stagione, succede qualcosa che mette in evidenza delle crepe nella loro relazione, costringendoli a fermarsi e fare un vero bilancio, come controllare il motore di un’auto per evitare che si rompa per strada.

Pensando alla vostra dinamica sullo schermo, cosa pensate che renda così speciale il vostro rapporto professionale?

KEVIN MCKIDD: Penso che sia il fatto di conoscerci da molto tempo. C’è una fiducia reale tra di noi. Mi sento molto sicuro a lavorare con lei.

KIM RAVER: Concordo. Abbiamo un'ottima comunicazione, che ci permette di affrontare scene molto intense, come quelle delle discussioni tra Teddy e Owen. È un regalo poter esplorare territori così profondi con un collega che ti supporta. Basta guardarlo negli occhi per avere l’impressione di sapere cosa stia pensando: è fantastico!

Cosa significa per voi far parte di una serie così amata da oltre 20 stagioni?

KEVIN MCKIDD: Significa tutto. È stato un dono enorme per la mia carriera, che mi ha cambiato la vita. Sono profondamente grato ai fan che continuano a seguire e amare la serie.

KIM RAVER: Anche per me è stato un regalo incredibile. Quando incontri i fan e ascolti le loro storie, ti rendi conto di quanto impatto abbia avuto la serie. Inoltre, la famiglia che si è creata sul set è una vera benedizione: mi permette di avere anche equilibrio con la mia famiglia a casa.

KEVIN MCKIDD: Uno degli aspetti più sorprendenti per me è come riesce a raccogliere spettatori che appartengano a diverse generazioni, almeno tre.

KIM RAVER: È grandioso quando la gente ti ferma per dirti che guarda la serie tv con la madre o con la nonna, seduti insieme davanti al televisore.

Se poteste riportare un personaggio dell'universo di Grey’s Anatomy, chi sarebbe?

Insieme: Christina! Sandra Oh.

KIM RAVER: Nonostante il triangolo amoroso, amavo il personaggio di Christina e amavo Sandra, con il suo rispetto del lavoro altrui.

Quale trama vi ha colpito di più nel corso degli anni?

KIM RAVER: Per me, sicuramente la storyline sui diritti riproduttivi delle donne. Dirigere quell’episodio e interpretarlo è stato incredibile. È stato un messaggio importante sull’autonomia delle donne sui propri corpi.

KEVIN MCKIDD: Per me, la storyline di Owen e il suo viaggio con il PTSD è stata significativa. Mostrare un personaggio che supera traumi e costruisce una produttiva è un messaggio potente per chi affronta sfide simili.

KIM RAVER: Un ulteriore aspetto che mi piace sottolineare, in merito, è come gli sceneggiatori riescano sempre a introdurre storie con messaggi importanti in un prodotto d’intrattenimento con un profondo impatto nelle vite di chi guarda la serie. Lo trovo molto bello…

Kevin McKidd.