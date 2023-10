Greta Scarano, l’attrice dai mille volti di donna – Intervista esclusiva

I l film di Ferzan Ozpetek, la serie tv sul massacro del Circeo, il progetto videomusicale con Dave Stewart: sono solo tre dei lavori che in questo momento portano Greta Scarano nelle nostre case. Attrice tra le più brave e apprezzate della sua generazione, racconta a TheWom.it il suo lavoro accennando alla nuova sfida che l’attende: la regia di un lungometraggio tutto al femminile.

Attrice, cantante, musicista, sceneggiatrice e regista: sono solo alcuni dei titoli che possono essere attribuiti a Greta Scarano, poliedrica artista per cui il cambiamento è la chiave d’essere del suo lavoro ma anche della sua vita. Sono passati quasi vent’anni da quando, poco più che adolescente, Greta Scarano esordiva sul piccolo schermo con il ruolo di Sabrina Guarini nella soap di Rai 3 Un posto al sole, una tappa che, passo dopo passo, le ha fatto spiccare il volo fino ad arrivare ai progetti che oggi la vedono protagonista.

Nel momento in cui la serie tv Non mentire, andata in onda qualche anno fa su Canale 5, scala le classifiche dei più visti su Netflix, Greta Scarano è protagonista del progetto Who to Love, un mediometraggio in cui canta e recita al fianco di uno dei miti della canzone mondiale, Dave Stewart, collaborando anche alla realizzazione dell’album del cantautore ex membro degli Eurythimics.

Ma fondamentale è anche il ruolo di Giulia che Greta Scarano interpreta in Nuovo Olimpo, il film di Ferzan Ozpetek che debutta il 1° novembre su Netflix. Riveste i panni di quella che sono in apparenza è il terzo incomodo che separa i protagonisti Enea e Pietro dal coronare il loro sogno d’amore vent’anni dopo il loro primo incontro: è infatti la moglie del secondo (interpretato da Andrea De Luigi), una donna il cui sesto senso ha sempre intuito che dietro al marito ci sia un mistero insondabile.

E non è finita di certo qui. Tra qualche settimana, il volto di Greta Scarano sarà sugli schermi di Rai 1 nella serie tv Circeo, che ripercorre uno dei casi più atroci di violenza sulle donne in Italia: il massacro di cui è sopravvissuta Donatella Colasanti. E a Greta Scarano toccano il difficile compito di dare vita all’avvocata che la difende, una donna che, seppur nata dalla fantasia di una sceneggiatura accuratissima, è il simbolo di tutte coloro che hanno contribuito a portare il femminismo all’interno delle istituzioni stesse, scardinando quel muro di patriarcato e maschilismo che fino ad allora sembrava indistruttibile.

Non c’è da sorprendersi nel notare quanto diversi siano i personaggi con cui Greta Scarano si cimenta. Cambiare è sempre stato uno dei verbi che ha caratterizzato il suo percorso. E una nuova sfida l’attende all’orizzonte: la regia del suo primo lungometraggio, un sogno che deve alla lei bambina che già a cinque anni si muoveva per i teatri sperando un giorno di indossare le cuffie da regista.

Nell’incontrare Greta Scarano non potevamo non partire dalla sua professione per un’intervista che rivela pian piano molti aspetti del suo essere una donna di oggi, consapevole di se stessa ma anche del ruolo che gioca nella società circostante.

“È molto bello sapere che Non mentire abbia una seconda vita grazie a Netflix. Per noi che ci abbiamo lavorato è una soddisfazione enorme perché comunque siamo stati quasi dei precursori nell’affrontare un tema come quello del consenso, non solo al femminile, che oggi è al centro del dibattito”, mi risponde Greta Scarano quando le faccio notare come la serie, andata in onda qualche anno fa su Canale 5 e recuperata da Netflix, sia diventata in poco tempo una delle più viste della piattaforma.

“All’epoca, era difficile parlare di consenso e, per di più, su Mediaset, che propone comunque una serialità diversa. I produttori Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Caroli hanno avuto coraggio ma anche Daniele Cesarano, l’head writer di RTI che ha desiderato tantissimo realizzarla andando anche contro lo stile predominante dei prodotti di rete. Non era andata male al passaggio in chiaro ma, secondo me, non aveva avuto tutto il successo che doveva raccogliere”.

Ma questo per te è lavorativamente parlando un periodo felicissimo. È appena uscito Who to Love, il mediometraggio realizzato per il nuovo album di Dave Stewart. Cosa porta il mondo di Greta Scarano a incrociarsi con quello di Dave Stewart?

Effettivamente, non è che abbiamo molto in comune o da spartire. Apparteniamo a due generazioni diverse, Dave Stewart è una star mondiale che ha fatto e cambiato la storia della musica: non è che sia facile incontrarla per un’italiana che di mestiere fa l’attrice. La genesi del progetto è molto particolare: Stewart è un grandissimo fan della serie tv Gomorra. Questo lo ha portato a contattare i Mokadelic, gruppo che realizza tante colonne sonore, tra cui quella, appunto, della serie. Stewart ha scritto loro sui social paventando una collaborazione: dopo averlo videochiamato per assicurarsi che non fosse un troll, hanno cominciato a scambiarsi temi musicali.

E, come sempre, da cosa nasce cosa. Dave ha espresso loro l’idea di voler realizzare un video per un brano che stavano venendo fuori chiedendo se conoscessero un’attrice che potesse incarnare un po’ la protagonista, una cantante che ha una crisi esistenziale. Sono stati, dunque, i Mokadelic a fare il mio nome: ci conosciamo da tanti anni e sanno della mia passione per la musica. Sono cominciate così le mie chiacchierate con Dave Stewart su Zoom, durante le quali gli ho spiegato che suonavo la batteria e che ho sempre anche cantato. E quello che doveva essere il video per una sola canzone è diventato in realtà tutto un album che abbiamo cantato insieme (lui ha scritto i testi in inglese mentre io li ho arrangiati in italiano) da cui è nato un mediometraggio alla cui regia è subentrato Giorgio Testi.

Who to Love è un lungo video che accompagna l’album: è a tutti gli effetti una moderna opera rock ed è stato presentato nel contesto della Festa del Cinema di Roma. Potrebbe essere per te anche un timido tentativo per avvicinarti al musical?

Mi divertirebbe da morire ma sinceramente non ne sento l’esigenza. Apprezzo moltissimo chi li fa e amo i musical classici, gli evergreen come Rocky Horror Picture Show, Grease e Cats, però non so se ne farei mai uno in Italia. Sarebbe di fatto complicato: non abbiamo la cultura dei musical e temo che verrebbe fuori un musicarello, cosa che forse eviterei.

Non amo le etichette, così nel cinema come nella vita e, quindi, realizzare un prodotto come Who to Love, che non è un film, non è un cortometraggio, non è solo un album e non sono solo canzoni mi ha entusiasmato. Tra l’altro, curiosa è stata anche la preparazione: si è svolto tutto da remoto. Abbiamo inciso tutto l’album senza mai incontrarci fisicamente: è qualcosa che ha una forma tutta sua e particolare che adoro e che non si può catalogare.

Il tuo personaggio in Who to Love si chiama Adalyn. È una donna che ha una crisi esistenziale perché assillata da ansia e solitudine, due dei grandi fantasmi dell’epoca moderna con cui conviviamo tutti quanti. L’ansia è qualcosa che senti ancora addosso a livello professionale?

È difficile liberarsi completamente dell’ansia. Lavoro come attrice da quando ho 18 anni: sono quasi vent’anni che mi muovo tra i set, eppure quando inizio un nuovo film sento ancora il brivido dei primi ciak. Ed è il sentirlo che mi fa capire quanto ancora io sia innamorata del mio lavoro, un lavoro che cambia tantissimo e che non è mai uguale a se stesso. Se non lo provassi, non avrei quasi più motivo di continuare a farlo.

Dopo, sono altri i fattori che possono generare ansia. Se stai lavorando a una serie molto impegnativa, l’ansia è quella di non riuscire a dare il meglio di te stessa anche in condizioni critiche. Ho diretto ad esempio il mio primo cortometraggio e quei tre giorni di riprese sono stati tra i più belli e ansiosi della mia vita. Da un lato, c’era grandissima paura o ansia da prestazione ma, dall’altro lato, c’era la bellezza di star facendo quello che volevo fare sin da bambina: avere io le cuffie al monitor, ascoltare il mio gruppo di lavoro e averne il controllo.

Un cortometraggio, Feliz Navidad, presentato anche in un contesto internazionale come quello del Tribeca, il festival di cinema indipendente voluto da Robert De Niro. Tanto per non farsi venire l’ansia. Com’è stata l’accoglienza in un contesto, per ovvie ragioni, culturalmente diverso dal nostro?

Essendo parte in causa e avendolo realizzato io, è difficile per me parlare della reazione di pubblico. La prima proiezione pubblica in assoluta è stata al Cortinametraggio, dove ho provato un’emozione che non si può spiegare nel sentire la gente ridere. La risata è spontanea e immediata: non si può fingere. E averla generata significa che il corto piaceva. La cosa divertente, poi, è stata vedere ridere la gente al Tribeca in momenti diversi da quelli in cui lo faceva il pubblico italiano: mi ha sorpresa.

Quando penso al cortometraggio che ho diretto, ho il sorriso a 150.000 denti: è qualcosa in cui messo veramente tanto impegno. Da persona molto in ascolto (anche se le critiche per me sono sempre un problema, soprattutto quando non sono costruttive), proprio perché per me era qualcosa di totalmente inedito farlo, ho chiesto a tanti miei cari amici di darmi opinioni sia sul testo prima di girarlo sia sul montaggio dopo.

L’accoglienza positiva mi ha regalato un’emozione enorme che mi ha ripagata della tanta fatica profusa: il corto ha ora anche una distribuzione italiana e spero che continui il suo percorso il più a lungo possibile. Farò anche un film: so già che la fatica e l’impegno che mi richiederà saranno diversi e maggiori.

Who to Love, chi amare. E sicuramente chi conta amare più di ogni altra persona è se stessi.

In una delle scene cruciali, la protagonista Adalyn cerca di cancellare quella parte di sé che sta male per non lasciare che a prevalere siano i sentimenti negativi. Ma non solo: le parole delle canzoni portano a concentrarsi anche sull’amore nei confronti di un’altra persona che, solo a guardarla, ti fa sentire a casa. L’album di Dave Stewart è poliedrico e così anche il mediometraggio che lo accompagna: se vogliamo è un po’ particolare perché ha una sua circolarità. Invita alla fine a riflettere su come la persona da amare per la protagonista sia la se stessa che riesce a liberarsi di quella parte oscura che la fa star male e che fatica a mettere da parte perché è quella che la porta a esprimersi.

Quanta fatica si fa invece per entrare nei panni di Giulia, il personaggio che interpreti in Nuovo Olimpo, il film di Ferzan Ozpetek?

È stato per me abbastanza complesso interpretare un personaggio che non è la protagonista del film perché sono comunque abituata a ruoli che hanno il tempo di cimentarsi, prendere respiro ed evolversi. La mia preoccupazione maggiore era quella di non riuscirle a dare tridimensionalità e profondità: sulla carta, Giulia non aveva molto spazio e c’era il rischio che risultasse come il terzo incomodo della storia d’amore tra i protagonisti Enea e Pietro. Giulia, invece, non intralcia il loro sentimento e, soprattutto, non è un personaggio perdente: nessun personaggio di Ozpetek lo è, tantomeno quelli femminili di Nuovo Olimpo.

Come le altre figure femminili della storia, Giulia è una donna che sceglie, nonostante il dolore e la fatica, di stare insieme a un uomo che nei tanti anni della loro relazione le pare inafferrabile: il mistero che lo avvolge la attrae. Non è chiaramente facile non riuscire a comprendere fino in fondo la persona che si ama ma il suo è un amore puro e incondizionato, che non chiede nulla in cambio e che è anche molto raro, forse solo i cani amano incondizionatamente senza pretendere nulla. A un certo punto della storia, Giulia riesce persino a sentire ciò che lui stesso non si è ancora raccontato e solo chi ama profondamente l’altro arriva a quel grado di consapevolezza.

Che indicazioni ti ha dato Ferzan Ozpetek sul set?

Ferzan è un regista che lavora in ascolto con gli attori. Ho potuto contribuire alla costruzione del personaggio non soltanto con il mio corpo ma anche con la mia mente: chiedeva a tutti cosa ne pensassimo della storia e dei suoi protagonisti. Per lui, era importante che Giulia fosse affascinata del mistero del marito e che non la facesse dapprima soffrire. Ma il mistero scava ovviamente dentro di lei e, di conseguenza, Ferzan ha puntato molto sul fatto che Giulia mostrasse una certa consapevolezza della verità in cui si era ritrovata: abbiamo ad esempio lavorato tantissimo sulla scena del dialogo finale che ha con Pietro.

E poi Ferzan lavora molto sul sentimento del momento. Arriva sul set con un’idea che subito dopo stravolge se è cambiato qualcosa in scena: è un uomo sorprendente e imprevedibile che non si lascia condizionare ma ispirare. Lo ha fatto ad esempio anche con alcune mie intuizioni sulle acconciature, sui vestiti o sul trucco. Per la scena finale, ho avuto io l’intuizione dello chignon ma le è piaciuta talmente tanto da ritenerla fondamentale per raccontare l’intimità di una donna che ha capito la verità del marito e che, mostrandola di spalle, rimane inerme e vulnerabile.

Giulia è sicuramente lontanissima da Teresa Capogrossi, l’avvocato che ti vedremo interpretare a breve nella serie tv Circeo, finalmente in onda su Rai 1 dopo il successo ottenuto su Paramount+.

Al di là della storia che racconta e di un lavoro faticoso ma bellissimo, ciò che mi ha creato più difficoltà è paradossalmente il fatto di non potere ispirarmi a un personaggio realmente esistito come sullo stesso set accadeva ad altri, a cominciare dalla mia collega meravigliosa Ambrosia Caldarelli che ha interpreto Donatella Colasanti. Basandomi sulla grande e ricchissima ricerca e documentazione a cui hanno provveduto le sceneggiatrici, ho delineato la figura di una avvocata che sintetizzava tutte quelle donne che hanno accompagnato la vera Donatella durante i processi, rappresentando il prototipo femminista degli anni Settanta e facendole portare le istanze del femminismo all’interno delle istituzioni, nelle aule di un tribunale.

Ma Circeo è una serie tv a cui mi è piaciuto prender parte anche per un altro motivo. Non capita infatti così spesso di condividere la scena per così tanto tempo con una collega donna. Tra Teresa Capogrossi e Donatella Colasanti si crea un rapporto di sorellanza che va oltre il concetto di sorellanza stesso. Considerando la differenza di età tra le due, in alcuni momenti Teresa mi sembrava come mossa da istinto materno, anche se come vedrete anche lei imparerà molto da Donatella: c’è uno scambio molto poetico e intenso, che porterà la mia Teresa a perdere quella rigidità che inizialmente la contraddistingue.

È stato anche faticoso, come accennavo prima sulla serie tv, realizzarla: i tempi erano ferrati, abbiamo girato per tanto tempo e, avendolo fatto durante il CoVid, ci sottoponevamo continuamente ai tamponi. Però, siamo stati fortunati: abbiamo portato a compimento un bel prodotto, necessario.

Quella di Circeo sarà per te un’altra storia tratta da una vicenda vera. Da dove nasce la tua passione per i personaggi realmente esistiti? Hai interpretato da Ilary Blasi a Emanuela Loi.

Mi piacciono tantissimi i film tratti da storie vere. Per interpretare Ilary Blasi in Speravo de mori’ prima mi sono ritrovata nella difficile situazione di dover portare sullo schermo qualcuno che era ancora in vita e per di più sulla cresta dell’onda nel momento stesso in cui lo impersonavo: non capita spesso poter parlare con chi interpreterai. Molto spesso mi sono chiesta cosa avrebbe detto Emanuela Loi se avesse visto l’interpretazione che ho fatto: tra l’altro, non so perché dei quattro film della serie Liberi sognatori quello su Emanuela Loi non sia disponibile su Mediaset Infinity come gli altri tre… per me rimane un film molto commovente, nonostante l’amaro in bocca per non aver potuto, per ovvie ragioni, parlare e stare in contatto con lei.

Non che non mi piaccia quando lavorare sulla libera interpretazione di un personaggio realmente esistito: nel caso di Sabrina Minardi, per il film La verità sta in cielo, non ho potuto parlarle e mi sono affidata molto alla fantasia, non c’erano molti video che la ritraessero. Ma anche di Ilary Blasi, comunque, ho voluto dare la mia versione: l’obiettivo era l’interpretazione e non l’imitazione, sarebbe stato riduttivo.

Da dove nasce la tua idiosincrasia per la commedia?

In realtà, a me piacerebbe molto interpretare personaggi brillanti… è solo che sono naturalmente portata verso i ruoli drammatici: li trovo più nelle mie corde. Ammiro le colleghe che sono brave sia nelle commedie sia nel dramma: una delle mie più care amiche è Paola Minaccioni, in grado di passare da un genere all’altro in maniera eccelsa, così come stimo molto Edoardo Leo e la naturalezza con cui lo fa.

Non mi sembra di essere in grado di far ridere le persone facendo me stessa o essendo troppo naturale, nonostante io nella vita sia una donna che si fa un sacco di risate: non sono mai stata una persona molto seriosa, anzi… mi piace molto ridere e fare scherzi, anche cattivi se vogliamo, ma non mi si è ancora presentata la possibilità (e non la vado a cercare neanche più di tanto) di interpretare personaggi che con una sola battuta ti fanno ridere fino a star male.

Da un po’ di tempo a questa parte, però, sto comunque facendo un’operazione di scouting tra libri, storie e progetti, in cui ci siano personaggi femminili un po’ brillanti, anche perché comunque uno dei miei primi ruoli per il cinema è stato per una commedia, Qualche nuvola.

Tra i tanti progetti a cui hai preso parte quale ti è rimasto più nel cuore di ogni altro.

Tutti ma per motivi diversi. Posso dirti quello che per me è stato più interessante, quel film che quando ne vedo le immagini e ne sento la musiche mi genera emozioni: Suburra. Quando risento la canzone degli M83 che Sollima ha usato per la morte di Numero 8, mi sento male: non so perché mi generi ancora quel trasporto incredibile. Sono anche molto legata a La scorta di Borsellino (in cui interpreto Emanuela Loi) perché mi ha donato quel bellissimo rapporto che ho con Stefano Mordini, un regista meraviglioso anche a livello umano. Così come a Non mentire o a Chiamami ancora amore. E a La linea verticale, diretto da un caro amico che era Mattia Torre, che tra le tante cose che potevano succedere è morto. Faccio davvero fatica a sceglierne uno, se continuo la lista è lunga: ho sempre scelto progetti in cui credevo.

Non hai citato Senza nessuna pietà…

Vedi? A quel film e a quel ruolo devo tantissimo. Era diretto tra l’altro da Michele Alhaique, che è stato il mio compagno per tanti anni, ed è stato il mio secondo film grosso per il cinema: non potrei chiedere di più a quel film di quello che mi ha dato, soprattutto all’interno dell’industria cinema.

Ma cosa ha portato Greta Scarano, figlia di un neurochirurgo e di un’infermiera, a interessarsi alla recitazione?

La paura degli aghi, forse. È ironico come poi mi sia ritrovata a interpretare il personaggio di un’eroinomane in Suburra: è stato tragico documentarsi sull’eroina e sui tossicodipendenti perché comunque mi terrorizzano tutte le droghe pesanti e non solo gli aghi. Che poi la paura degli aghi ha anche un nome terribile: belonefobia!

Al di là di quello, è avere la consapevolezza di cosa significhi fare un lavoro come l’infermiera e come il medico per come li hanno interpretati i miei che non mi sarebbe mai saltato in testa di farlo. Forse c’è stato un breve momento della mia vita, intorno ai vent’anni, in cui mi era balenato in mente di studiare Psichiatria ma solo perché avevo letto un libro bellissimo, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Saks, il neurologo e scrittore di Risvegli. Era in uno di quei periodi in cui cerchi di capire cosa volessi fare e cosa no ma è un proposito che è durato solo un attimo, passato via molto velocemente.

In fondo, il tuo lavoro si avvicina a quello di una psichiatra o di una psicologa: devi avvicinarti alla psicologia dei personaggi da interpretare.

In realtà, è strettamente connesso alla mia grande voglia di osservare gli altri: sono una grandissima osservatrice, curiosa dell’essere umano in tutte le sue forme. Mi piace scrutare gli altri in modo quasi clinico, scientifico: lo faccio per immagazzinare dati nel mio database personale che potrebbe tornarmi prima o poi utili per lavoro. Ma sono anche una grande osservatrice di cani: rasento quasi lo stalking quando ne vedo uno.

Li ho sempre amati, ho avuto un bulldog (non comprerei mai un cane di razza, mi era stato regalato) che per me era come un figlio ma è morto sette anni fa e, quindi, fino a quando non avrò un cane mio non lascerò mia in pace gli altri: sono la classica persona che si avvicina ai cani intimorendone anche i proprietari… voglio accarezzarli a tutti i costi e ci rimango malissimo se i cani non mi degnano di uno sguardo!

Ecco perché prima facevo riferimento all’amore incondizionato dei cani per il loro umano: è la forma più alta e nobile di amore che possa esistere, un sentimento che è difficilissimo da provare per ognuno di noi.

Anch’io un cane. E sto conducendo quest’intervista con lei in braccio?

Cos’è?

Un chihuahua.

Anche mia madre ne ha due, anche se sono dei "finti" chihuahua… sono adorabili: tra l’altro, uno dei due è anche nel mio cortometraggio. Ma il merito del mio amore per i cani è proprio di mio madre: sono cresciuta con dei cani “mostruosi”, con mutilazioni varie, che mia madre raccattava per le strade di Roma!

Poco più che adolescente, hai trascorso un anno in Alabama per motivi di studio. Cosa ti è rimasto di quell’anno?

Tre cose, in particolare. La prima, una delle mie migliori amiche: ci siamo conosciute allora e non ci siamo più perse di vista, ci sentiamo spessissimo ed è la mia anima gemella. La seconda, l’inglese: se lo parlo bene, è anche grazie a quell’esperienza. E la terza, la recitazione: è tornando dall’Alabama che ho realizzato che potevo fare l’attrice. Nella high school che ho frequentato facevo teatro: per gli americani non è una materia extracurriculare ma fa parte delle fondamentali. Avevo un professore di letterature inglese, Mr Pacman, che era innamoratissimo del mio talento: è stato lui a spingermi facendo interpretare la protagonista del secondo spettacolo dell’anno.

Che spettacolo era?

La visita della vecchia signora, un’opera del drammaturgo tedesco Friedrich Dürrenmatt, che mi ha fatto capire cosa volessi fare concretamente. L’arte, comunque, mi accompagnava già da prima: non solo perché suonavo le percussioni e la batteria e cantavo ma anche perché da bambina avevo frequentato il mio primo corso di teatro. I miei genitori ci tenevano e sia io sia mia sorella siamo state iscritte a un piccolo teatro di Roma, dove non solo recitavamo ma facevamo di tutto, dalle scenografie alle musiche di uno spettacolo.

Ancor prima del successo di Squadra Antimafia 4, la serie tv di Canale 5 di cui sei entrata a far parte nella stessa stagione in cui moriva il personaggio interpretato da Simona Cavallari, avevi recitato nella soap italiana per eccellenza, Un posto al sole. Come hai vissuto la popolarità?

Nel mio percorso, tutto è stato sempre molto graduale, anche perché di molti progetti televisivi non ero la protagonista. E per me è stato anche un bene che sia andata così: non sono rimasta ingabbiata in un ruolo. Molto spesso la grande fama si raggiunge quando si è facilmente riconoscibili anche in ruoli differenti: a me, invece, è sempre piaciuto cambiare tantissimo, evitando di ripetermi. Se qualcuno mi propone qualcosa che ho già fatto, rinuncio perché non sono interessata a ripetermi. E, poi, se cambi costantemente capelli, look, accenti e quant’altro per i tuoi personaggi, la gente fa più fatica a riconoscerti: il bello del mio lavoro consiste nel cercare l’altro da sé.

Ti appresti a realizzare il tuo primo film da regista, Adriatica: hai intenzione di dirigere te stessa?

No. Mi piacerebbe scomparire da davanti e passare dietro la macchina da presa. Vorrei farlo in purezza: non ce la farei oggi a far entrambe le cose, forse un domani... Ne è stata la prova come ho vissuto i tre giorni delle riprese del mio cortometraggio: ora voglio raccontare una storia in cui non mi voglio auto-utilizzare. Dirigere e recitare sono due modi differenti di raccontare una storia e sarebbe me ridondante farlo come regista dello stesso film di cui sono interprete. Non posso ancora anticipare nulla (ne parlerei per ore ma non posso!) se non che ne ho scritto la sceneggiatura con Sofia Assirelli e Tieta Madia.

È interessante come ultimamente tutta una generazione di attrici abbiano la possibilità di togliersi dalle spalle alcuni retaggi patriarcali che volevano in Italia il cinema sempre declinato al maschile.

È una possibilità che ci stiamo prendendo noi, altrimenti nessuno ce l’avrebbe mai data. C’è ancora un lungo percorso da affrontare e servirebbe un sociologo per dire come stanno veramente le cose in termini di equità e gender gap. Essendoci dentro fino al collo, non potrei avere io l’oggettività per farlo, anche perché con la mia sensibilità non riuscirei a essere fredda e rischierei di farmi prendere dall’emozione. Posso, però, di mio dire che mi sto prendendo la mia possibilità: nessuno me l’ha regalata.

Me la dovevo e la dovevo alla bambina che ero e al suo sogno. Non avevo mai avuto il coraggio di farlo ma finalmente, grazie anche al #MeToo, molte cose sono cambiate e ho intravisto uno spazio che si è aperto. Bisogna scardinare un mondo che è ancora molto maschilista, ragione per cui per il mio film mi sto circondando il più possibile di donne.

Hanno maggiore sensibilità?

Con le donne riescono a instaurare sin da subito un rapporto molto schietto mentre con gli uomini magari scattano altre dinamiche. Semplicemente, mi sento molto a mio agio con il femminile e il che non significa che non mi faccia piacere lavorare con gli uomini. Credo molto nelle donne e, francamente, fanno anche molti meno danni nel mondo.

Non ami particolarmente le critiche che non sia costruttive. Ma quelle nei confronti del tuo lavoro, dei film che interpreti o del tuo aspetto fisico?

Mi dà molto fastidio la superficialità. E qui mi si apre tutta una parentesi anche sui social: le persone si sentono in diritto di esprimere il proprio parere su ogni cosa. Sono fortunata perché nel mio piccolo seguito non ci sono haters: negli anni sono stata molto attenta ai contenuti da postare e chi li apprezza difficilmente si lascia andare alla banalità o alle offese gratuite. Evito ad esempio di farmi sfuggire qualcosa di inerente al mio privato: è raro che accada.

Sarà che non mi piacciono le costrizioni: appena avverto che mi si vuole imporre qualcosa, mi incazzo. Bisogna fare un giro largo che farmi capire che qualcosa non è un’imposizione, altrimenti mi ribello. Non amo molto le mezze misure: se mi incazzo, mi incazzo!

E faccio fatica ad accettare le critiche anche per una questione di carattere o di sicurezza ma su questo sto lavorando perché comunque per me è importante essere in ascolto degli altri. Paradossalmente, sarà per me più semplice accettare le critiche da regista che da attrice!

