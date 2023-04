Grease: Rise of the Pink Ladies – Su Paramount+ la serie tv prequel del film cult

G rease è un film che ha segnato intere generazioni ed è tempo ora di scoprire come sono nate le Pink Ladies nella serie tv targata Paramount+.

Arriva anche in Italia, dal 7 aprile, su Paramount+ la serie tv Grease: Rise of the Pink Ladies, prequel del film cult interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John.

La serie vede protagonisti Marisa Davila nel ruolo di Jane, Cheyenne Isabel Wells nel ruolo di Olivia, Ari Notartomaso nel ruolo di Cynthia, Tricia Fukuhara nel ruolo di Nancy, Shanel Bailey nel ruolo di Hazel, Madison Thompson nel ruolo di Susan, Johnathan Nieves nel ruolo di Richie, Jason Schmidt nel ruolo di Buddy, Maxwell Whittington-Cooper nel ruolo di Wally e Jackie Hoffman nel ruolo di Asst. Principal McGee.

L’importanza di Grease

Grease: Rise of Pink Ladies, la serie tv musicale targata Paramount+, si svolge quattro anni prima dell'originale Grease. Nel 1954, prima che il rock 'n' roll spadroneggiasse, prima che i T-Birds fossero i più cool della scuola, quattro adolescenti disadattate e stanche uniscono le loro forze per formare le Pink Ladies, una band di sole ragazze. Osando divertirsi a modo loro, scateneranno un panico morale che cambierà per sempre la Rydell High, la loro scuola.

Sono passati bel 45 anni da quando John Travolta e Olivia Newton-John con le loro performance hanno reso Grease uno dei musical più famosi della storia del cinema. E di quel film la serie tv conserva gli elementi centrali: le difficoltà legate al liceo, l’amore per l’estate e soprattutto i numeri musicali, tutti originali e ben coreografati.

Grease, negli anni, è diventato un classico della cultura pop degli anni Settanta. Si concentra sulla storia d'amore tra i personaggi di Danny Zuko e Sandy Olsson, interpretati rispettivamente da John Travolta e Olivia Newton-John. La vicenda è ambientata negli anni Cinquanta e segue le vicende dei due protagonisti al liceo Rydell High School, mentre cercano di navigare tra le loro relazioni, la pressione dei loro coetanei e le aspettative dei loro genitori.

Il film affronta diversi temi, tra cui l'importanza della conformità sociale, la rivalità tra gruppi di ragazzi e ragazze, l'importanza dell'amicizia e dell'amore, e l'importanza di essere fedeli a se stessi.

Il poster della serie tv Paramount+ Grease: Rise of the Pink Ladies.

Ieri come oggi

Nonostante fosse una grande fan del film del 1978 (e del musical teatrale del 1971 che lo ha preceduto), la showrunner, sceneggiatrice e regista Annabel Oakes era inizialmente scettica riguardo al desiderio di Paramount+ di realizzare la serie tv Grease: Rise of the Pink Ladies. “Tra me e me, pensavo che nessuno sentisse il bisogno di un altro Grease: stiamo parlando dopotutto di un film assolutamente perfetto che ha segnato l’immaginario di intere generazioni. Non c’era bisogno di tornare a quelle vicende e, soprattutto, di rimaneggiarle con qualcosa di nuovo”.

Tuttavia, qualcosa è cambiato nel corso del tempo. “Più ci pensavo, più capivo quanto il film sia stato fondamentale per me da ragazzina permettendomi di entrare in sintonia anche con le altre generazioni che componevano la mia famiglia”, ha rivelato Oakes. “Ho allora cominciato a interrogarmi sulle domande senza risposta della storia di Grease. Sebbene la bellissima parabola di Sandy e Danny sia ben articolata, mi sarebbe piaciuto ad esempio scoprire la storia delle Pink Ladies, le ho sempre amate, e vivere in prima persona quel pigiama party nella camera di Frenchy!”.

Ciò l’ha spinta a interessarsi a cosa accadesse realmente negli anni Cinquanta e Sessanta, parlandone con amici e parenti che hanno vissuto quel periodo. “Ho cominciato a raccogliere storie incredibili, belle e inaspettate, da persone appartenenti a tutti i ceti sociali”, ha rivelato. “Un tipo di ricerca che è stato poi condotto anche da tutto il team di scrittura della serie tv, coinvolgendo nonni, zii e genitori di tutti quanti!”.

Sebbene siano le loro storie che hanno ispirato il racconto, la serie tv Paramount+ Grease: Rise of the Pink Ladies è in grado di parlare di temi molto attuali, come ha specificato l’attrice Marisa Davila, che interpreta Jane: “Tutti i personaggi affrontano il dramma del liceo. C’è voglia di ribellione, c’è clamore ma ci sono anche tanti pettegolezzi e tante voci che si rincorrono, alcune delle quali vergognose. Non è molto differente da ciò che accade oggi: sfortunatamente, certi ambienti non cambiano mai”.

Grease: Rise of the Pink Ladies - Le foto della serie tv 1/24 2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 9/24 10/24 11/24 12/24 13/24 14/24 15/24 16/24 17/24 18/24 19/24 20/24 21/24 22/24 23/24 24/24 PREV NEXT